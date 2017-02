Andemicale läuft erneut allen davon

Seligenstadt - Mit ihrem jeweils dritten Start sicherten sich die Topfavoriten auf den Gesamtsieg bei der Seligenstädter Winterlaufserie den ersten Platz in der Serienwertung. Mibale Andemicale (LG Seligenstadt) und Palina Dubino (ASC Darmstadt) durften sich bei der 40. Auflage feiern lassen. Von Sascha Eyßen

Mibale Andemicale, der im Januar pausiert hatte, beherrschte das Feld auch bei seinem dritten Start. In 31:46 Minuten gewann er vor Daniel Schmoll (35:21, TuS Griesheim) und Lorenz Köhl (36:17, JSK Rodgau). Jörg Kaiser (38:49, SC Steinberg) wurde Neunter. In der Gesamtwertung, in die die drei besten Platzierungen einfließen, erreichte Andemicale mit drei Zählern die Idealpunktzahl. Lorenz Köhl von der JSK Rodgau (8) wurde Zweiter vor Jörg Kaiser (SC Steinberg (14).

+ Heimvorteil genutzt: Mibale Andemicale von der LG Seligenstadt sicherte sich den Gesamtsieg bei der 40. Auflage der Winterlaufserie. - Fotos: Eyßen © Sascha Eyssen Mibale Andemicale war gemeinsam mit seinem Trainer Klaus Pannek im Ziel sehr zufrieden. Das traf aber auch auf Lorenz Köhl zu, der mit dem zweiten Rang in der Gesamtwertung überzeugte. „Das war noch mal eine gute Zeit zum Abschluss“, so Köhl.

Bei den Frauen ging der Sieg in der Tageswertung an Irina Haub von der DSK Flörsheim (38:50). Haub, die erstmals in Seligenstadt am Start war und sich auf den Bonn-Marathon am 2. April vorbereitet, siegte vor der Profitriathletin Tine Holst (40:28, Eintracht Frankfurt) und Gesamtsiegerin Palina Dubino (42:13, ASC Darmstadt).

In der Gesamtwertung setzte sich Palina Dubino vor Maren Grimm vom DSW Darmstadt und Petra Weber-Göbig vom LT Hanau-Bruchköbel durch. Dubino hatte bereits im November gewonnen und war im Dezember Zweite geworden. Ihr dritter Rang am Samstag reichte nun zum Seriensieg. „In der Schlussphase des Rennens habe ich etwas nachgelassen, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden“, freute sich Dubino, die erstmals in der Einhardstadt auf die Strecke gegangen war.

Finale der Seligenstädter Winterlaufserie: Bilder Zur Fotostrecke

Als Seriensieger über fünf Kilometer hatte Lucas Braun bereits vor dem letzten Durchgang festgestanden. Er gewann die Gesamtwertung vor Tobias Erbacher (TV Bad Mergentheim) und Max Hammann (TuS Griesheim). In der Tageswertung siegte Mark Scheuring vom Spannrit-Team Kleinostheim in 16:12 Minuten vor Lucas Braun (16:33, TuS Griesheim) und Joannes Brönner (17:02), der ebenfalls für das Spannrit-Team Kleinostheim startet. Mark Scheuring steigerte sich gegenüber dem Januar um 20 Sekunden. „Ich habe den Lauf auch zur Überprüfung meiner Form genutzt. Und die ist scheinbar ganz gut. Die Strecke war auch gut in Schuss, ich hatte nach dem Regen am Freitag schlechtere Bedingungen befürchtet“, sagte Scheuring.

+ Sehr zufrieden: Gesamtsiegerin Palina Dubino aus Darmstadt. © Sascha Eyssen Tagessieg und Gesamtsieg bei den Frauen ging an Nadja Heininger von der TSG Kleinostheim. Sie gewann sie in 19:33 Minuten vor Laura Martin (20:08, Multisport Academy) und Jutta Heim-Buchner (23:10). In der Serienwertung behielt Heininger vor Lena Nikolakis und Natalie Buchner (TSV Bonames) die Oberhand. David Werner vom LAZ Gießen war in 3:46 Minuten der schnellste Starter im Schülerlauf über einen Kilometer. Schnellste Läuferin war Kathrin Griesar (4:18) vom TV Seeheim. Insgesamt durften die Organisatoren vom Lauf- und Tria-Team der Sportvereinigung Seligenstadt 239 Ziel-Ankömmlinge begrüßen.

Rubriklistenbild: © Sascha Eyssen