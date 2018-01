Fingerzeig der Löwen Frankfurt

Frankfurt - Die Löwen Frankfurt machen ernst. Der amtierende Meister der 2. Deutschen Eishockey-Liga (DEL) werde sich fristgerecht zum 15. Februar zur Aufnahme in die Deutsche Eishockey-Liga bewerben.

Das bestätigte Löwen-Geschäftsführer Stefan Krämer, der nochmals unterstrich, welche Bedeutung die Erstklassigkeit für Frankfurt besitzt: „Der Standort hat langfristig nur Zukunft in der obersten Liga. “.

Die Löwen haben die von der DEL geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 100 000 Euro hinterlegt und nehmen somit automatisch am Lizenzprüfungsverfahren für die Saison 2018/2019 teil. Zum Zuge kommen die Frankfurter nur dann, wenn sich ein Klub aus der DEL zurückzieht und in der 2. Liga kein anderer Bewerber sportlich vor den Löwen steht.

Hintergrund für die bewusst so früh erfolgte Abgabe der Unterlagen dürfte dennoch eher der Fingerzeig an eventuelle Problem-Klubs der Liga sein, mit den solventen Frankfurtern im Falle eines Ausstiegs in Verhandlungen zu treten.

Nach dem negativen Urteil des Schiedsgerichts zur Verzahnung und Wiedereinführung eines Auf- und Abstiegs zwischen den beiden deutschen Eishockey-Ligen DEL und DEL2 hatten sich die 14 Zweitliga-Klubs in Frankfurt getroffen. Dem erneuten Scheitern wurden formaljuristische Gründe zugeordnet, die der Dreieichenhainer Krämer so erläutert: „Die Bewerbung der Kollegen aus Bietigheim und eine Teilbürgschaft der Steelers über 15 000 Euro wurde abgelehnt, da sie in den Augen der neutralen Prüfer den detaillierten Vorgaben in den Vereinbarungen der beiden Ligen nicht standhielt. Das ist zwar mehr als enttäuschend für die Liga, in den Begründungen aber nachvollziehbar, die Argumente der Juristen waren verständlich und transparent.“ Krämer sparte nicht mit Selbstkritik. Es gehe nun darum, „nicht den Steelers den Schwarzen Peter zuzuschieben, sondern unser höchstes Ziel im Sinne des Eishockeysports zu erreichen. Dazu müssen wir aber alle an einem Strang ziehen, eine bessere Kommunikation untereinander betreiben, damit der eine dem anderen bei den Hausaufgaben notfalls unter die Arme greifen kann“.

Enen dritten und letztmöglichen Versuch, geregelten Auf- und Abstieg zu erreichen, wollen die 14 Klubs bis zum 31. März starten, um zu zeigen, dass sie aus den Versäumnissen der Vorjahre gelernt haben. Jeweils 816 000 Euro beträgt die Höhe der Bankbürgschaft für jeden der geforderten sechs Standorte. Die Frankfurter haben ihre bereits hinterlegt. - ulan