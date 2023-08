Flag-Footballerin Ewa Aichholz aus Offenbach startet in neues Abenteuer

Flag Football

+ © P U15-Nationalspielerin Ewa Aichholz (vorne) zeigt beim Flag Football Durchsetzungsvermögen. Das will sie auch bei der EM unter Beweis stellen. © P

Die U15-EM im Flag Football findet mit Offenbacher Beteiligung statt: Ewa Aichholz von den Rhein-Main Rockets steht im Kader für das Turnier in Italien.

Offenbach – Die 14-jährige Flag-Football-Spielerin Ewa Aichholz aus Offenbach hat etwas Außerordentliches geschafft. Sie ist in den Kader der deutschen U15-Nationalmannschaft im Flag Football berufen worden. Die Spielerin der Rhein-Main Rockets nimmt somit vom 31. August bis 4. September an der Europameisterschaft im italienischen Grosseto teil.

Aichholz ist in Frankfurt geboren und in Rumpenheim aufgewachsen. Sie geht in die neunte Klasse eines Gymnasiums und möchte nach dem Abi studieren. Mit sieben Jahren hatte sie schon erste Berührungspunkte mit Sport und fing mit dem Tennisspielen an. Mit zwölf Jahren hörte sie dann zum ersten Mal von Flag Football. „Unser jetziger Headcoach, Frank Grimm, hat die Flag-Football-Abteilung bei den Rockets damals gegründet. Da seine Kinder beide sehr eng mit meinen Geschwistern befreundet sind, habe ich mitbekommen, dass er für die Mannschaft Leute sucht. Ich fand, dass sich die Sportart spannend angehört hat und habe es dann einfach mal ausprobiert“, erzählt sie. Seitdem spielt die Schülerin neben Tennis auch Flag Football – und das sehr erfolgreich. Obwohl sie Tennis schon länger spielt, hat der Flag Football im Moment Priorität.

Denn nach der Berufung in den finalen Kader der U15-Nationalmannschaft startet jetzt ein neues Abenteuer. Das kam durch Tryouts, also Trainings zum Vorspielen, zustande. „Frank hat mir vorgeschlagen, dort teilzunehmen. Nachdem ich es durch das erste Tryout geschafft habe, wurde ich zum Trainings Camp der Nationalmannschaft eingeladen“, sagt Aichholz. „Das war eine super Erfahrung. Das Level dort ist schon um einiges höher als im Verein.“ Bei den ersten Camps gab es nur eine U17-Mannschaft. Nach einiger Zeit lehnte der Verband aber eine Teilnahme von jüngeren Jahrgängen ab und Aichholz war vorerst aus dem Rennen. Doch der Verband entschied sich dazu, noch eine U15 Mannschaft zu gründen, in die sie hinein rutschte. Was alles perfekt machte: Für den Posten als Headcoach wurde ihr Trainer Frank Grimm vorgeschlagen. Der konnte den Job nicht ablehnen.

„Das ist aber nicht der Grund, warum Ewa den Sprung geschafft hat“, sagt der Coach schmunzelnd. „Sie hat sich wirklich gut präsentiert.“ Grimm sieht viel Potenzial in der 14-Jährigen. Aichholz spielt auf der Position des Receivers. Das bedeutet, sie ist vor allem für das Bälle fangen verantwortlich. „Seit sie mit Flag Football angefangen hat, war sie sehr ballsicher. Wenn der Ball in der Luft ist, dann fischt sie den auch runter“, sagt ihr Coach. Sie selbst begeistern vor allem die eins-gegen-eins Situationen mit den Verteidigern. „Ich mag die Herausforderung, dass ich meinen Gegenüber jetzt schlagen muss. Auch wenn der mal etwas größer oder stärker ist als ich. Da packt mich dann einiges an Ehrgeiz.“

Begeistert ist sie jetzt davon, dass sie Ende August mit zur EM fahren darf. „Ich freue mich sehr und bin auch schon ein bisschen aufgeregt“, erklärt die Offenbacherin. „Ich bin schon stolz, dass ich es geschafft habe und auf so einem Niveau gegen andere Nationalmannschaften spielen darf.“ Aichholz zeigt sich trotz ihres jungen Alters sehr fokussiert. „Vor allem fahren wir da aber hin, um als Team eine gute Leistung abzuliefern.“ Der Titel darf gerne das Ziel sein, der Spaß steht aber im Vordergrund.

Von Niklas Wenzel