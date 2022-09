Flexibler werden, Talente integrieren

Von: Jörn Polzin

Weiter am Ball: Für Larissa Eckert (links) und den SVD steht das Derby gegen Bad Homburg auf dem Programm. © postl

Die Regionalliga-Basketballerinnen des TV Dreieichenhain starten ohne Zugänge in die Saison. Der TV Babenhausen nutzt derweil eine Kooperation mit der TGS Seligenstadt.

Offenbach – Die Frauenteams aus der Region stehen vor einer Saison voller Fragezeichen und Unwägbarkeiten. Regionalligist SV Dreieichenhain vertraut nicht ganz freiwillig auf einen beinahe unveränderten Kader, der TV Babenhausen will sich mit neuem Trainer breiter aufstellen und der TV Langen weiß noch nicht, in welcher Besetzung er antritt.

Regionalliga

SV Dreichenhain

„Es wird eine spannende Saison, da wir mit vier neuen Mannschaften in der Liga zu kämpfen haben“, sagt SVD-Trainer Guido Mensinger. Früh in der Vorbereitung feilten die „Haanerinnen“ an der Taktik, während in der Ferienzeit das Athletiktraining im Fokus stand. „Wir wollen flexibler werden und mehr Bewegung auf allen Positionen bekommen. Außerdem steht die Integration der Jugendspielerinnen im Fokus, da unser Stamm-Kader für eine gesamte Saison mit 22 Spielen doch eher klein ist“, erläutert Mensinger.

Emily Jung und Pauline Hörstel zieht es ins Ausland. Dafür steht Lotte Duhl nach ihrem Auslandsjahr wieder zur Verfügung. Die Suche nach Neuzugängen verlief erfolglos. „Es gibt einfach in der Region zu viele Vereine auf gleichem Niveau“, meint der Coach. Testspiele waren wegen geschlossener Hallen nicht möglich. Dafür trat der SVD beim Turnier in Weiterstadt an, belegte den achten Platz. Zum Auftakt steht das Derby am Sonntag (18 Uhr) gegen Bad Homburg II auf dem Programm.

SV Dreieichenhain: Carolin Christen, Larissa Ekert, Saskia Ekert, Jessica Jörges, Vanessa Korte, Patricia Kulessa, Anna Lechte, Isabelle Stephanblome, Sandra Wurtinger, Lotte Duhl, Isabelle Knittel, Jola Qarri

Oberliga TV Babenhausen

In Babenhausen hat quasi eine neue Zeitrechnung begonnen. Markus Kühn übernimmt den Trainerposten von Stefan Schüttler, der die Mannschaft in sechs Spielzeiten von der Bezirksliga in die Oberliga geführt hatte. Eine entsprechend große Lücke muss Kühn ausfüllen, der zuvor unter anderem in Langen und Neu-Isenburg arbeitete. In Babenhausen ist er ebenfalls bekannt und kann auf ein gutes Fundament vertrauen. Für die Zukunft sollen die „Wizards“ offener und breiter aufgestellt werden.

Neu im Team ist Victoria Isensee (SC Bergstraße). Zudem werden in Kooperation mit der TGS Seligenstadt Spielerinnen mit Doppellizenz zum Einsatz kommen. „Wir haben bei uns Spielerinnen mit Potenzial, die aktuell nur mittrainieren. Langfristig gilt es, die eigene Jugend besser zu integrieren“, sagt Kühn: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Außerdem wollen wir zusammenwachsen und Spaß haben.“ Am 25. September (15.45 Uhr) geht es los gegen den BC Wiesbaden.

TVB: Alina Becker, Janina Becker, Kristina Dienstbach, Neslihan Güzel, Carla Hartig, Lena Heininger, Victoria Isensee, Alina Klein, Aysegül Öcal, Sabine Raab, Lara Schierling, Laura Schoeltzke, Lisa Marie Steiner, Lilly Zimmermann, Marie Zimmermann

Landesliga TV Langen

Im Anschluss an eine turbulente, aufregende Saison, die nicht mit dem erhofften Aufstieg endete, hat sich der langjährige Coach Zvonimir Tomas zurückgezogen. „Ich werde erstmal eine Pause einlegen, da ich mehr Zeit mit der Familie verbringen möchte“, stellt Tomas ausschließlich „private Gründe“ für seine Entscheidung heraus. Ein Nachfolger ist bis dato nicht gefunden. Auch beim Kader gibt es noch Fragezeichen. „Wir werden aber antreten, in welcher Besetzung auch immer“, heißt es aus dem TVL-Lager. Am 25. September (10 Uhr) gastiert Eintracht Frankfurt in Langen.

BC Neu-Isenburg

Nach einer Saison mit einigen Auf und Abs und zwischenzeitlichen Abstiegssorgen wollen die Neu-Isenburgerinnen diesmal eine ruhigere, konstantere Runde spielen. Los geht es für die Mannschaft von Trainer Tarik Vahle am 25. September (15 Uhr) bei der TSG Sulzbach.

