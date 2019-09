DEL Frankfurt Lions zelebrieren Neustart der 1. Liga wie kein anderes Team

Erstliga-Eishockey in der Eissporthalle: Jürgen Schaal (links) traf 1994 mit den Lions Frankfurt in der Premieren-Saison der DEL unter anderem auf die Schwenninger Wild Wings mit Carsten Solbach (rechts) im Tor.

Erstliga-Eishockey in Frankfurt? Woran die Löwen derzeit arbeiten, das gelang den Lions vor 25 Jahren: Sie spielten in der erstklassigen DEL, die damals ihre Premiere feierte.

Frankfurt – Für beide Seiten war es ein durchaus holpriger Start, erinnert sich Matthias Scholze, der als Dauerkarteninhaber dabei war. Es sei trotzdem in mehrfacher Hinsicht eine bemerkenswerte Spielzeit gewesen.

Scholze, von 2007 bis 2018 Pressesprecher der Frankfurter Löwen und inzwischen in gleicher Funktion für den Deutschen Eishockey-Bund tätig, bezeichnet die Gründung der DEL als „schwierige Geburt“, aber einen notwendigen Schritt. „Die alte Bundesliga war defizitär. Aber der Übergang zu einer privatrechtlich geführten Liga, die vom DEB als Verband mitbegründet wurde, warf natürlich Fragen auf – zum Beispiel die nach dem richtigen Modus. Es war keine wilde Liga, aber ein Konstrukt, das seinesgleichen suchte. Es gab plötzlich nicht mehr nur Vereine, sondern auch Gesellschaften“, sagt Scholze. „Das war ein ständiger Zankapfel. Wer hat wie viel in der Liga zu sagen? Es gab die großen, finanzstarken Clubs wie Düsseldorf und die kleinen Vereine, die um ihren Einfluss in der neuen DEL kämpften.“

Und die Frankfurter? Scholze bezeichnet sie als Vorreiter, der die DEL-Idee von Anfang an unterstützte. Sie waren einer der ersten Vereine, der eine GmbH gründete. Zudem habe sich der Frankfurter ESC „Die Löwen“ e.V. extra für die Liga umbenannt – in Frankfurt Lions. „Einige Fans kritisierten den nordamerikanischen Wahnsinn. Der Grund war aber banaler“, weiß der gebürtige Offenbacher. „Die Firma Nestle stieg damals mit ihrer Marke ‘Lion’ als Trikotsponsor ein.“

Frankfurt: Löwen endlich wieder erstklassig

Proteste gegen den Namen gab es aber kaum, zumal der „Heißhunger in Frankfurt auf Erstliga-Eishockey groß war“, so Scholze. Nach Auflösung der Eishockey-Abteilung von Eintracht Frankfurt 1991 hatte sich der Frankfurter ESC innerhalb kurzer Zeit aus der 4. bis in die 2. Liga gekämpft, dort im ersten Jahr das Halbfinale erreicht und die Qualifikation für die DEL geschafft. Zum Aufstiegsspiel zur 2. Liga in Kaufbeuren gegen Landsberg waren die Löwen laut Scholze von 4500 Fans begleitet worden. „Das war im Eishockey die größte deutsche Auswärtsbewegung.“

Auch in der DEL dachten die Lions groß. Der 203-fache tschechische Nationalspieler Jiri Lala wurde zurückgeholt, besetzte die zweite Ausländerposition neben Ilja Vorobiev, dessen Vater Pjotr als Trainer fungierte. „Das war gefühlter Gigantismus“, sagt Scholze. „Pjotr Vorobiev war einer der angesehensten Trainer in Russland, als Aufsteiger war das Team der 1. Liga aber noch nicht gewachsen.“ Der Stimmung tat das keinen Abbruch. „Sie war bombastisch. Es war ein unfassbares Erlebnis, in Frankfurt zum Eishockey zu gehen. Die Fans haben das zu einem Happening gemacht. Das Sportliche wurde dadurch übertüncht. Man feierte sich und war froh, wieder jemand zu sein“, erzählt Scholze, der auch Herausgeber des Eishockey-Magazins „Dump & Chase“ ist.

Unter anderem brachen die Lions-Fans damals einen inoffiziellen deutschen Rekord. „Es ging darum, wie oft die Welle durch die Halle geht. In Frankfurt war das 95- oder 96-mal der Fall“, erinnert sich der einstige Löwen-Sprecher. In sportlicher Hinsicht lief es nur mittelmäßig (Platz zehn, Aus in der ersten Play-off-Runde), aber mit dem Abstieg hatte man zumindest nichts zu tun. Der sei in den ersten Jahren ohnehin „ad absurdum geführt“ worden, meint Scholze. „Viele Teams mussten aus finanziellen Gründen die Segel streichen.“ So auch 2010 die Lions. Deren Nachfolger Löwen Frankfurt arbeitet nun an der Rückkehr in die DEL, der ab 2021 wieder sportlich möglich ist.

DEL-Gründungsmitglieder

West/Nord: Düsseldorfer EG, Kölner Haie, Krefelder EV, EC Ratingen, BSC Preussen Berlin, Eisbären Berlin

Mitte: Schwenninger ERC, Adler Mannheim, Frankfurt Lions, Kassel Huskies, EC Hannover, ESG Füchse Sachsen Weißwasser

Süd: Maddogs München, EV Landshut, SB Rosenheim, ESV Kaufbeuren, Augsburger EV, EHC 80 Nürnberg