Frankfurt Universe will mit Feuerherdt in den Play-offs weit kommen

Frankfurt - Nach seinem Wechsel zu den finnischen Seinäjoki Crocodiles vor der Saison 2016 kehrt André Feuerherdt für die neue Saison zurück zu den Footballern der Frankfurt Universe.

„Ich habe jetzt ein Jahr im Ausland gespielt, um neue Erfahrungen zu sammeln, aber mir war immer klar, dass ich wieder für die Universe spielen will, wenn ich zurück nach Deutschland komme“, sagt der Wide Receiver: „Es ist überragend, was die Frankfurter auf die Beine gestellt haben und wie es nach dem Aufstieg in die GFL 1 weiterging. Für mich ist das definitiv die beste Organisation im deutschen Football mit dem geilsten Stadion und den besten Fans“, freut sich der 30-Jährige auf die neue Spielzeit mit den Heimspielen am Bornheimer Hang.

554 Yards und zehn Touchdowns in zwölf Spielen erzielte er 2016 bei den Seinäjoki Crocodiles in der finnischen Maple League, mit denen er erst im Finale gegen die Helsinki Roosters unterlag. Auch mit den „Men in Purple“ hat er sich hohe Ziele gesetzt: „Persönlich will ich möglichst viele Touchdowns und wichtige Fänge machen, die das Team voranbringen. Das Wichtigste aber ist, jedes Spiel zu gewinnen. Das Team 2016 hat einen überragenden Job gemacht, das ist kaum zu toppen. Mein Ziel ist es dennoch, noch darüber hinaus zu gehen und in den Play-offs weiterzukommen.“

Bilder: Frankfurt Universe mit Sieg im ersten Heimspiel Zur Fotostrecke

Mittlerweile stehen drei der sieben Heimspiel-Termine für die neue Saison fest:

Samstag, 03. Juni, 19 Uhr: Frankfurt Universe - Allgäu Comets

Samstag, 24. Juni, 19 Uhr: Frankfurt Universe - Schwäbisch Hall Unicorns

Samstag, 08. Juli, 19 Uhr: Frankfurt Universe - Saarland Hurricanes (vum)

Rubriklistenbild: © Pressehaus/Kessler