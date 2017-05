Universe stürmt auf Platz zwei

Frankfurt - Gleicher Gegner, aber wesentlich klareres Ergebnis: Am ersten Spieltag der German Football League Süd hatte Frankfurt Universe nur mit Mühe 14:13 bei den Stuttgart Scorpions gewonnen.

Am zweiten Spieltag kam es zum Wiedersehen. Daheim siegten die „Men in Purple“ vor knapp 3500 Zuschauern klar mit 65:0 (7:0, 16:0, 21:0, 21:0) und sind nun Zweiter. „Ich bin zufrieden. Vor allem unsere Offensive hat Selbstvertrauen getankt“, so Trainer Markus Grahn. (cd)

