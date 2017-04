Universe-Footballer müssen lange zittern

Frankfurt - Nervenkrimi zum Saisonauftakt für die Frankfurt Universe in der 1. Football-Liga (GFL). Die „Men in Purple“ gewannen mit 14:13 (7:0) bei den Stuttgart Scorpions, mussten dabei aber lange zittern.

Die Gastgeber verkürzten 13 Sekunden vor Schluss per Touchdown auf 13:14, entschieden sich dann statt des Extrapunktes für eine Two-Point-Conversion, die den Sieg bedeutet hätte. Doch der Zwei-Punkte-Versuch scheiterte und die Frankfurter brachten die Führung über die Zeit. Vor rund 2100 Zuschauern, darunter 400 Gästefans, war Universe ein Auftakt nach Maß gelungen. Quarterback Mike Wegyzn bediente David Giron, der das Lederei in die Endzone brachte. Kicker René Möll erhöhte zum 7:0, verpasste im zweiten Viertel aber ein Field Goal. Nach der Pause glich Stuttgart zum 7:7 aus, doch Universe schlug durch einen 90-Yard-Lauf von Silas Nacita samt Extrapunkt von Möll zurück. Das 14:7 hielt bis in die Schlussphase, in der die Gäste das nötige Quäntchen Glück hatten. (jp)

