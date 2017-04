Zugang aus den USA für Universe

Frankfurt - Kurz vor dem Start in die neue Saison hat der Football-Erstligist Frankfurt Universe einen weiteren Spieler verpflichtet. Die „Men in Purple“, die am Samstagabend (19 Uhr) bei den Stuttgart Scorpions zu Gast sind, haben Fabian Höller (24) an sich gebunden.

Der Offenseline-Spieler kommt von der University of Massachusetts, für die er seit 2013 aktiv war. Ausgebildet wurde er bei den Cologne Falcons. Cheftrainer Markus Grahn sagt: „Durch Fabian wird unsere sehr gute Offenseline noch mehr Stabilität bekommen, um dem Laufspiel die Tiefe und dem Passspiel die nötige Sicherheit zu geben.“ Höller wird erst sein Studium in den USA beenden, steht ab 14. Juni zur Verfügung. (cd)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa