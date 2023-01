Frauen der HSG Rodgau brechen kollektiv ein

Anna Bretz und die HSG Rodgau Nieder-Roden unterliegen in Eddersheim mit 29:34. © eyßen

Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden sind mit einer Niederlage bei der TSG Eddersheim in die zweite Saisonhälfte der 3. Liga gestartet.

Eddersheim – Die Drittliga-Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden fuhren in ihrem ersten Pflichtspiel des neuen Jahres keine Punkte ein. Die junge Truppe von Cheftrainer Ergün Sahin gab sich im Derby in Eddersheim mit 29:34 (16:16) geschlagen . „Wir haben nicht über 60 Minuten konstant unsere Leistung auf die Platte bringen können, dennoch hat die Moral der Mannschaft gestimmt“, sagte Sahin.

Dabei waren die „Baggerseepiratinnen“ gut in die Partie gekommen, nach 15 Minuten nahm Eddersheim beim Spielstand von 8:5 für die Rodgauerinnen die erste Auszeit. „Danach war ein Bruch im Spiel zu erkennen, wir haben vorne einige gute Chancen vergeben und konnten uns daher nicht frühzeitig absetzen“, so Sahin zum Verlauf der ersten Hälfte. In der 25. Minute glich Eddersheim zum 11:11 aus, beide Angriffsreihen holten bis zur Halbzeit nochmals alles aus sich raus, so hieß es zur Pause 16:16. In der zweiten Hälfte fehlte „der Rhythmus total“, stellte Sahin fest. Nach etwa acht Minuten nahm er seine erste Auszeit in der zweiten Hälfte, Eddersheim setzte sich bis dahin mit 24:18 ab. In den nächsten Minuten kippte das Spiel wieder eher in Richtung der Rodgauerinnen, beim Stand von 22:25 aus Sicht der Gäste, nahm Eddersheim die nächste Auszeit, die zu einem weiteren Bruch führte. „Die Mädels haben immer weiter gekämpft in den letzten 15 Minuten, offensiv lief da aber leider nicht mehr viel zusammen“, fasste Sahin die Schlussviertelstunde zusammen.

Damit steht die HSG mit 14:10 Punkten weiter auf dem fünften Tabellenplatz. Am Samstag trifft das Team um Rückraumschützin Pia Magnago auf die HSG St. Leon/Reilingen.

Spielfilm: 1:3 (3.), 4:7, 8:11, 11:11 (25.), 13:14, 15:14, 16:16 - 18:17 - 21:17 (35.), 24:18, 26:23 (44.), 29:23, 34:29

Zeitstrafen: 5:5 - 7m: 7/9 - 3/5

HSG Rodgau: Speckhardt, Born, Aassou; Burgard (3), Bretz (1), L. Keller (2), Eichler, Mertens, Krüger (1), Magnago (8/2), K. Keller, Tomashevska, Riecke (2), Adanir (4/1), Göbel (5), Heßler (2)

nim