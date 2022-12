Frauen des BC Neu-Isenburg zeigen zwei Gesichter

Von: Jörn Polzin

Trotz aller Bemühungen musste sich der BC Neu-Isenburg um Anna Mai Joy Juergens (beim Wurf) dem Landesliga-Spitzenreiter TSG Sulzbach geschlagen geben. © postl

In der Basketball-Landesliga der Frauen zeigte der BC Neu-Isenburg beim Spitzenreiter nach Rückstand Moral, die Aufholjagd blieb jedoch letztlich unbelohnt. Bei den Männern haben die „Giraffen“ des TV Langen in der 1. Regionalliga weiterhin alles im Griff.

Offenbach – Auf beachtliche neun Spiele ist die Siegesserie des TV Langen in der Basketball-Regionalliga angewachsen. Der Lauf der TVL-Reserve wurde in Bad Bergzabern gebremst. Die bis dato ungeschlagenen Langener Landesliga-Frauen mussten ihr Spiel bei Eintracht Frankfurt absagen und eine 0:20-Wertung hinnehmen. Jeweils die Hundert-Punkte-Marke knackten die Männer des BC Neu-Isenburg und die U18-Talente der Rhein-Main Baskets.

MÄNNER

1. Regionalliga

Baskets Limburg - TV Langen 49:80 (24:42). „Wir waren jederzeit Herr des Geschehens und haben vor allem defensiv nahtlos an die Leistung aus dem letzten Heimspiel angeknüpft“, stellte TVL-Manager Jürgen Barth fest. In keinem der Viertel ließen die Gäste mehr als 14 Punkte zu und sich auch nicht vom Ausfall des erkrankten Sven Schäfer nicht beeindrucken. Per 14:0-Lauf setzten sich die „Giraffen“ im zweiten Viertel auf 42:24 ab und feierten den höchsten Auswärtserfolg der Saison, der allerdings nicht zur Tabellenführung reichte, da Spitzenreiter Saarlouis in Kronberg gewann.

TV Langen: Jenkins (10), Barth (10), Pons (10), Rappold (7), Fuss (3), Jacob (6), Janott (7), Droste (8), Winterhalter (9), Vasiljevic (10)

2. Regionalliga

Bad Bergzabern - TV Langen II 72:59 (35:32). In Bad Bergzabern gibt es für die Langener nichts zu holen. Trotz Favoritenrolle war den Gästen klar, dass ihnen eine schwere Aufgabe bevorsteht. Zum einen konnten die Pfälzer wieder auf ihre Leistungsträger zurückgreifen, zum anderen fehlte TVL-Center Max Trindeitmar. Die Gäste haderten mit einigen Schiedsrichterentscheidungen und verloren den Fokus. Auch eine Systemumstellung in der Verteidigung trug keine Früchte, Nach dem 53:57 besiegelte ein 0:9-Lauf die Niederlage.

TV Langen II: Butz (15), Kessler (12), Chabot (10), Overdick (10), Lewe (4), Püchert (3), Richter (3), Buschlinger (2), Palazzo, Wippersteg

BC Neu-Isenburg - LP Koblenz II 105:80 (56:41). Koblenz trat ersatzgeschwächt an, was den Gastgebern in die Karten spielte und sich vor allem nach der Pause bemerkbar machte. Gleich sieben Spieler des BCN punkteten zweistellig, Zugang Leon Fertig ragte mit 24 Zählern und fünf Dreiern heraus. „Offensiv war das die beste Saisonleistung, wir haben hochprozentig getroffen, die Bretter beherrscht und auf alle Verteidigungsvarianten die richtige Antwort gefunden“, sagte Christof Schäfer vom BCN-Vorstand.

BCN: Fertig (24), Domajnko (18), Dorn (13), Wedel (12), Menace (10), Kajabegovic (10), Smuda (10), Kilee (7), Mahalbasic (1), B. Meier, T. Meier

Oberliga

MTV Gießen - TV Babenhausen 90:69 (42:33). Beim Tabellenführer kassierten die Babenhausener die zweite Niederlage in Folge. Gerade von außen waren die Gießener gefährlich, versenkten neun Dreier. „Gießen war die bessere Mannschaft, aber uns sind viele Fehler unterlaufen, die normalerweise nicht passieren sollten. Offensiv waren wir zu statisch und nicht entschlossen genug“, bemängelte TVB-Guard Lars Teschke.

TVB: Harris (15), Rohs (15), Teschke (11), Laack (11), Disterhof (6), Klisura (5), Baumann (4), Altmann (2), Auer, Teuchner

Gießen Pointers II - BC Neu-Isenburg II 80:70 (65:65/38:30) n.V. Im Kellerduell kämpften sich die Isenburger zurück, schnupperten am zweiten Saisonsieg, mussten sich aber doch geschlagen geben. „Defensiv war das eine sehr ansprechende Leistung, leider sind am Ende die Kräfte geschwunden“, meint BCN-Vorstand Schäfer. Schwacher Trost: Tobias Meier war mit 26 Punkten, fünf Dreier, bester Schütze auf dem Feld.

Landesliga

SC Steinberg - TV Hofheim 69:63 (44:34). „Wir haben gut angefangen, können aber am Ende froh sein, dass wir überhaupt gewonnen haben“, bilanzierte Steinbergs Spielertrainer Nikola Radenkovic. „Phasenweise war jeder zu sehr mit sich beschäftigt und wir haben uns gegenseitig runtergezogen. Das hätte uns fast das Genick gebrochen.“

SC Steinberg: N. Radenkovic (25), L. Radenkovic (17), Benner (11), Arlovic (4), Mamic (4), Pellmann (4), Schmidt (2), Bokeloh (2), Zäch

Makkabi Frankfurt II - EOSC 48:75 (25:38). Während die Offenbacher ein dickes Ausrufezeichen setzten, hatte die Niederlage gegen Steinberg beim Tabellenführer aus Frankfurt offenbar Wirkung hinterlassen. So kam der EOSC zu einem überdeutlichen Erfolg und hält Anschluss an die Tabellenspitze.

SV Dreieichenhain - SV Darmstadt 98 66:78 (37:27). Die wechselhaften Wochen setzen sich bei den „Haanern“ fort. Wie schon im Heimspiel gegen Walldorf gaben die Gastgeber eine Pausenführung aus der Hand. Auch der treffsichere Benjamin Dönitz, der vier Dreier und 17 Punkte beisteuerte, konnte die siebte Niederlage nicht mehr abwenden.

U16-Bundesliga

Hanau Junior White Wings - Gießen 46ers 69:73 (37:36). „Natürlich sind die Jungs enttäuscht. Wir haben über weite Strecken eine Leistungssteigerung gezeigt und hatten die Chance, das Spiel zu entscheiden. Am Ende haben wir einen freien Dreier vergeben“, sagte Hanaus Trainer Sven Witt. Die Anfangsphase gehört den Gästen, die sich auf 16:3 absetzten. „Dann haben wir uns berappelt und besser als Team zusammengespielt“, so Witt. Per 17:2-Lauf drehten die Gastgeber um den starken Felix Sinning (33 Punkte) die Partie und lagen mit 69:66 (39.) vorne. Doch Gießen konterte.

FRAUEN

Regionalliga

ASC Mainz II - SV Dreieichenhain 63:68 (33:35). „Hauptsache gewonnen“, meinte SVD-Trainer Guido Mensinger. „Wir konnten nicht das ganze Spiel unsere Stärken ausspielen. Zu oft haben wir uns dem Spiel der Mainzerinnen angepasst und dann unsere Verteidigung vergessen.“ Verlass war aber auf die Top-Scorerinnen Caroline Christen und Sandra Wurtinger. „Sie wurden von ihren Mitspielerinnen perfekt ins Spiel gebracht.“ Christen sorgte auch per Dreier für die Entscheidung.

SVD: Christen (27), Duhl, Ekert (3), Jörges (2), Korte, Knittel, Kulessa (2), Lechte (2), Stephanblome (7), Wurtinger (25)

Oberliga

BC Wiesbaden - TV Babenhausen 50:60 (23:25). Obwohl einige Spielerinnen angeschlagen waren, zeigten der TVB beim Tabellenzweiten eine kämpferisch starke Leistung. Bis zum 42:42 (32.) blieb die Partie offen. „Im Schlussviertel haben wir die besseren Entscheidungen getroffen und von der Freiwurflinie sicher getroffen“, lobte Babenhausens Trainer Markus Kühn. Beste Werferinnen: Lisa Marie Steiner (18 Punkte) und Janina Becker (16).

Landesliga

BC Neu-Isenburg - TSG Sulzbach 59:71 (22:37). „Wir haben zwei Gesichter gezeigt“, sagte BCN-Trainer Tarik Vahler nach der Niederlage gegen den Tabellenführer. „In der ersten Hälfte waren wir viel zu soft und haben nicht die nötige Härte gebracht. In der zweiten Hälfte sah das dann ganz anders aus.“ Angeführt von Melissa Gieler verkürzten die Isenburgerinnen auf 50:55, ehe sich die Gäste wieder absetzen konnten.

BCN: Gieler (19), C. Wohlleben (13), Ubel (8), Jünger (5), Hilliger (5), De Porres Martinez (5), Juergens (4), Brdar, Wiersig, Licht

U18-Bundesliga

SV Nürnberg - Rhein-Main Baskets 61:106 (29:56). Baskets-Trainer Rolf Weidemann sah einen ungefährdeten „Start-Ziel-Sieg“ seiner Mannschaft. „Nürnberg hatte von Beginn an Probleme mit unserer aggressiven Verteidigung und hat nie richtig ins Spiel gefunden.“ Juli Clausen (19) führte ein Quintett an, das zweistellig punktete.

