Freitag trifft zweimal gegen Ex-Klub

Offenbach – Der SC 1960 Hanau führt nach dem dritten Spieltag mit der maximalen Ausbeute von neun Punkten die Tabelle der Fußball-Verbandsliga Süd an. Das Heimspiel gegen Eintracht Wald-Michelbach geriet zu einer klaren Sache und endete mit einem 4:1-Erfolg für den HSC.

Im ersten Offenbacher Kreisderby nach dreieinhalb Jahren trennten sich der JSK Rodgau und die Spvgg. 03 Neu-Isenburg 2:2. Germania Ober-Roden kletterte mit dem 2:0-Sieg in Unter-Flockenbach auf den zweiten Platz. Das Rödermark-Derby zwischen Viktoria Urberach und der TS Ober-Roden wird am Mittwoch um 19 Uhr angepfiffen.

SC 1960 Hanau - Eintracht Wald-Michelbach 4:1 (3:1). Hanaus Trainer Savas Erinc war glücklich: „Meine Mannschaft hat als Kollektiv überzeugt, so müssen wir weiterarbeiten“, frohlockte er. Erinc hat Geduld mit seinem neu zusammengestellten Team und spricht von fortlaufenden Prozessen. „Im gruppentaktischen Bereich merkt man aber schon, dass unsere Mannschaft eine gute Qualität hat“, meinte er.

Ilker Bicakci (14.) brachte die dominanten Hanauer in Führung. Die Gäste aus dem Überwald waren nur durch Konter gefährlich. Diyar Yildiz stockte im Anschluss an einen Eckball auf 2:0 auf. Die Erinc-Elf war nun richtig gut im Spiel und kreierte sich etliche Torchancen, die jedoch ungenutzt blieben. Wald-Michelbach verkürzte. Travis Parker verwandelte einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter zum 3:1-Pausenstand. Mit Beginn des zweiten Abschnitts agierte Eintracht Wald-Michelbach offensiver und entwickelte mehr Zug zum Tor. Ihre herausgearbeiteten Torchancen ließen die Gäste aber ungenutzt. Spätestens nach dem 4:1 durch Bicakci (77.) war die Partie entschieden.

SC 1960 Hanau: Pellowski - Aslan, Gültekin, Yildiz , Boateng (76. Bauer) - Hofmeier, Bayraktaroglu (70. Gecili), Demir, Bicakci, Parker - Kohnke (60. Hiromoto)

Tore: 1:0 Bicakci (13.), 2:0 Yildiz (29.), 2:1 Siby (34.), 3:1 Parker (37./FE), 4:1 Bicakci (77.) - Rote Karte: Schwinn (84./Wald-Michelbach)

JSK Rodgau - Spvgg. 03 Neu-Isenburg 2:2 (1:1). Letztlich waren beide Seiten mit der Punkteteilung zufrieden. „Die 03er waren meist feldüberlegen, wir haben aber weitestgehend gut verteidigt. Die beiden Gegentreffer waren allerdings blöd. Wir können mit dem Ergebnis gut leben, das war eine harte englische Woche“, sagte JSK-Trainer Andreas Humbert. 03-Coach Nick Janovsky meinte: „Am Ende ist das Remis gerecht, beide Mannschaften hatten ihre Chancen.“

Die Jügesheimer hatten insgesamt die besseren Möglichkeiten, doch Till Fakic zögerte nach 26 Minuten zu lange und ließ sich den Ball abluchsen. Zehn Minuten später jedoch gingen die Hausherren in Führung, der ehemalige Neu-Isenburger Clemens Freitag schoss den Ball im dritten versuch von rechts in den linken Winkel (36.). Zwei Minuten vor der Pause glich Neu-Isenburgs Marc Züge per Handelfmeter aus.

In der 63. Minute verloren die Gastgeber im Spielaufbau den Ball, erneut Züge brachte die 03er in Führung, verletzte sich dabei allerdings und schied aus. Vier Minuten später glich wiederum Freitag aus stark abseitsverdächtiger Position für die Hausherren aus. Im Endspurt vergaben beide Seiten noch gute Möglichkeiten.

JSK Rodgau: Hessberger - Dejanovic (52. Profumo), Cölsch, Köhler, Kunth - Klein, Bleibdrey (75. Konstantinidis) - Freitag, Fischer, Enders - Fakic (58. Neteoui Flores)

03 Neu-Isenburg: Rudolf - Hammel (46. Buschmann), Scheel, Metzler, Diack - Budic (46. Wolfarth), Letellier - Schellhorn, Züge, Djordjevic - Züge (64. Kraus)

Tore: 1:0 Freitag (36.), 1:1, 1:2 Züge (43./HE, 63.), 2:2 Freitag (69.)

SV Unter-Flockenbach - Germania Ober-Roden 0:2 (0:1). „Der Sieg war aufgrund der besseren Chancen nicht unverdient“, sagte Ober-Rodens Trainer Fabian Bäcker. Leroy Ennin vergab gleich zu Beginn eine Großchance, ehe Marco Christophori-Como die Gäste in Führung brachte (5.). Anschließend machte es der heimstarke Aufsteiger der Germania sehr schwer, viele Flanken und Standards führten aber nicht zu nennenswerten Torchancen. Nach dem Wechsel agierte Ober-Roden defensiver, ließ nichts mehr zu. Dass Torwart Dennis Weinreich einen Strafstoß abwehrte (71.), motivierte die Gäste nochmals zusätzlich, Filip Sumanov schloss einen Konter zwei Minuten vor Spielende mit dem entscheidenden 0:2 ab.

Germania Ober-Roden: Weinreich; Schulte, Friess (46. Lehnert), Marweg, Stemann, Sumanov, Bidou, Firat (82. Feuchter), Dapp, Ennin (61. Emir), Christophori-Como

Tore: 0:1 Christophori-Como (5.), 0:2 Sumanov (88.) - Bes. Vork.: Weinreich (Germania) hält FE (71.) leo/fs