Frust hält sich in Grenzen trotz deutlicher Klatsche

Offenbach – Dass sie gegen Ligakrösus KSV Esslingen nicht mithalten können, war den Athleten des JC Samurai Offenbach in der Judo-Bundesliga Süd im vorhinein klar. Angesichts der Tabellensituation und angesichts der Athleten, die der Gegner tatsächlich nominiert hatte.

Da kamen mehrfache Deutsche Meister wie Igor Wandtke oder Steffen Hoffmann zum Einsatz. In Saied Mollaei (Klasse bis 81 kg) und Avtandil Tchrikishvili (bis 90 kg) standen sogar zwei Weltmeister beim 13:1-Erfolg der Esslinger im Team.

Zweistellige Niederlage mit nur einem einzigen gewonnen Einzel – das war den Offenbachern bereits in ihrer ersten Bundesligasaison 2018 einmal passiert: Beim mehrfachen Deutschen Meister TSV Großhadern, der sein Team mittlerweile zurückgezogen hat. Vergangene Runde unterlagen die Offenbacher den Esslingern zu Hause ebenfalls klar mit 3:11. Da herrscht einfach ein Klassenunterschied zwischen eifrigen Amateuren auf der einen und vielen gestandenen Profis aus dem In- und Ausland auf der anderen Seite.

Markus Horn, Teammanager des JC Samurai, haderte deshalb auch nicht allzu sehr mit dieser deutlichen Klatsche nach der Rückkehr aus Schwaben. „Das Ergebnis ist natürlich extrem hoch. Esslingen hat gegen uns aber auch wirklich eine geile Truppe aufgeboten – das war der Hammer. Wir hatten keine Chance und haben deshalb mehr nach Rüsselsheim geschaut.“

Und was da passiert ist, sorgte dann wieder für gute Laune bei den Offenbachern. Der hessische Nachbar bezwang den Tabellenletzten Sindelfingen mit 8:6. Da nur der Tabellenletzte in die 2. Liga Süd absteigt und Sindelfingen noch gegen Speyer und Esslingen antreten muss, dürften die Würfel im Kampf um den Klassenerhalt bereits gefallen sein. Die Offenbacher, die an ihrem ersten Kampftag in Sindelfingen mit 8:6 gewonnen hatten, haben sogar noch zweimal Chancen auf einen Sieg oder zumindest einen Punkt: nach der Sommerpause gegen Leipzig und beim TV Erlangen.

Bis dahin wird der zurzeit verletzte David Tsokouris fit sein, ebenfalls Markus Seifert, der in Esslingen wegen Schulterproblemen ausfiel. Den Ehrenpunkt sicherte Kamil Grabowski.

JC Samurai Offenbach: Malliaropoulos, Gleim, Bimmermann, Sudermann, Grabowski (1), Schlegel, Kühn, Ehmig, Sonne, Dahn app