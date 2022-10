„Füchse“ kommen im Kellerduell zweimal zurück

Von: Christian Düncher

Teilen

Gino Gennaro (vorne) steuerte zwei Versuche zum wichtigen 36:23-Erfolg des RK Heusenstamm beim Heidelberger RK bei. (Archivbild) © kessler

Der Rugby-Klub Heusenstamm siegt in der Bundesliga beim Letzten Heidelberger RK und liegt nun nur noch einen Zähler hinter Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe, der erneut knapp verliert.

Offenbach – Mit dem zweiten Sieg in Serie hat sich der RK Heusenstamm in der Rugby-Bundesliga Luft verschafft. Nach dem Erfolg bei Schlusslicht Heidelberger RK liegen die „Füchse“ zehn Zähler vor dem direkten Abstiegsplatz und einen hinter Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe, der sich zum zweiten Mal mit einem Defensiv-Bonuspunkt begnügen musste.

Offenbacher SC Rosenhöhe - RG Heidelberg 10:14 (0:7). Gegen die bis dahin sieglose RG Heidelberg mangelte es Offenbach wie zuletzt bei der 10:11-Derbypleite in Heusenstamm an Durchschlagskraft. „Wir fanden einfach keinen Weg, Punkte zu generieren“, haderte OSC-Sprecher Yonas Hussein. Lediglich Georgi Elisashvili gelang es, sich in das gegnerische Malfeld durchzutanken. Die anderen Zähler steuerte Kick-Spezialist Cheslin Arendse bei.

„Es gibt ein paar Dinge, an denen wir arbeiten müssen“, so Hussein. Zudem habe sich gezeigt, dass die Mannschaft das Fehlen von Spielertrainer Wynston Cameron-Dow (Rotsperre) und Sturmtank Frans Schalk Jooste (verletzt) nicht so gut kompensieren kann, wie erhofft. „Wir waren aber spielbestimmend, hatten viel Ballbesitz und auch ein gutes Handling. Jedoch unterliefen uns im letzten Moment kleine Fehler, die uns den Sieg gekostet haben.“ Zudem kassierte Offenbach die obligatorische Zeitstrafe, die Heidelberg zur 7:0-Führung nutzte.

Hussein lobte dennoch die „sehr gute Disziplin“. Er sieht dem weiteren Saisonverlauf positiv entgegen: „Wir müssen uns noch etwas finden, sind aber gut aufgestellt und werden so mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Allerdings verpasste es Offenbach zum zweiten Mal in Folge, einen direkten Konkurrenten zu besiegen, holte jeweils nur den Defensiv-Bonuspunkt.

Offenbach: Upton, Elisashvili (5), Khomeriki, van Dijk, Toevalu, Juri Sayson, Gonzalo Pons Freitas, Goupil, Arendse (5), Scott, Bombardella, Haase, Dieckmann, Phiri, Luneau (Theodoridis, Hussein, Kote, Holmes, Brüning, Dunkley, Kaczmarek)

Heidelberger RK - RK Heusenstamm 23:36 (16:22). Im Kellerduell gerieten die Gäste mit 0:13 in Rückstand, drehten die Partie aber noch vor der Pause. Auch als der Heidelberger RK, der auf Nationalteamkapitän Jörn Schröder verzichten musste, nach dem Seitenwechsel abermals in Führung ging, hatte Heusenstamm eine Antwort parat. Auch weil Coach Markus Walger erstmals in dieser Saison die zwei Siebener-Nationalspieler Leon Hees und Sam Rainger von der Bank nachschieben konnte. Beide legten jeweils einen Versuch. „Ich hatte diesmal die Qual der Wahl“, sagte Walger und lobte die Moral des Teams. „Es gab Phasen, in denen ich dachte, dass wir untergehen. Aber die Jungs kamen sehr gut zurück und haben stellenweise richtig geiles Rugby gespielt. Als wir nach der Pause die zwei Versuche gelegt haben, war die Sache durch.“

RK Heusenstamm: Gennaro (10), Almeida, Gabor, G. Piano, Mihai, Felbinger, N. Rainger, Joswig, Lehmann, Haase, A. Piano, Schuster, Schmitt, Fleisch (5), D. Schild (11), Apelt, Sokoveta, Seifert, Franke, Z. Hees, L. Hees (5), S. Rainger (5), Beaufort, Meichsner

Von Christian Düncher