Fünf Tore reichen den Löwen nicht zum Sieg in Kassel

Kassel – Ohne eine gewisse Portion Drama gehen Eihhockeyspiele zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies selten ab, in dieser Saison schon gar nicht.

Am Freitagabend erst hatten die Löwen den Hessenrivalen in der DEL 2 mit viel Nervenkitzel und etwas Glück daheim am Ratsweg mit 4:3 bezwungen. Gestern ging es beim raschen Wiedersehen in Nordhessen ähnlich eng und aufregend zu – nur das diesmal Spitzenreiter Kassel das bessere Ende für sich behielt. Mit 5:7 (0:2, 3:0, 2:5) verloren die Löwen vor 4864 Zuschauern eine Partie mit viel Spektakel, die auch anders herum hätte enden können.

Dabei hatten die Gäste erneut Personalsorgen heimgesucht, zusätzlich zu fünf länger fest stehenden Ausfällen. Auch Steven Delisle, seit Freitag angeschlagen, fehlte wie erwartet, und weil im erkrankten Alex Roach noch ein zweiter Verteidiger kurzfristig ausfiel, musste Kapitän Adam Mitchell wieder mal in der Abwehr aushelfen – was er vorbildlich tat, aber so eine Lücke im zuletzt so überzeugenden ersten Sturm riss.

Das erste Drittel gehörte Kassel. Ryon Moser (8.) nutzte einen Penalty zur Führung, Corey Trivino legte nach. Die Löwen aber hatten eigentlich da schon etwas mehr vom Spiel gehabt, und im zweiten Abschnitt nutzten sie das auch: Eddie Lewandowski (29.), Martin Buchwieser (33.) mit einem Powerplay-Tor und der seit Wochen auftrumpfende Max Eisenmenger (39.) drehten die Partie, doch es sollte nicht die einzige Wendung bleiben.

Der Schlussabschnitt hatte kaum begonnen, da checkte Kassels Denis Shevyrin Manuel Strodel mit einem Ellbogen gegen den Kopf. Weil die Schiedsrichter das nicht ahndeten, ging Löwe Mike Mieszkowski zur Selbstjustiz über. Für ihn war der Abend wegen der fälligen Spieldauerdisziplinarstrafe danach beendet, Shevryn durfte nach zwei Minuten Zwangspause wieder mitmachen – und wurde später zum entscheidenden Mann. Erst mal nutzten die Gastgeber die Überzahl, um mit drei raschen Treffern durch Alexander Karachin (41.), Justin Kirsch (43.) und Ben Duffy (45.) vorzulegen.

Das war es noch nicht: Die Löwen glichen erneut aus, durch David Suvanto (49.) und Lewandowski (50). Shevyrin (58.) und Karachin (59.) ins leere Frankfurter Tor aber sicherten den Sieg für Kassel, während die Löwen nach dem 3:4 in Dresden am Sonntag die nächste Enttäuschung in der Fremde erlebten und so als Vierter auch die Chancen verpassten, den Abstand nach ganz oben zu verkleinern. mka