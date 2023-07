Fuppp – und schon rast der Pfeil zur Scheibe

Von: Jörg Moll

Teilen

Anfängerglück: Jörg Moll nach dem ersten Blasrohrtraining. © vum

Sportaktionstag im Kreis Offenbach heißt: Rausgehen, mitmachen. Wir haben den Selbstversuch gestartet.

Dietzenbach – Einen Sportredakteur, der bedeutend mehr über Sport schreibt, als selbst aktiv zu sein, hat das schlechte Gewissen angetrieben. Also raus am Sportaktionstag im Kreis Offenbach. Kurzer Überblick über das Angebot –´und hängen geblieben beim Blasrohrschießen des SV Tell Dietzenbach. Sogar meine Frau ist hellauf begeistert. „Da gehe ich mit.“ Perfekt, alleine blamieren macht weniger Spaß.

Der große Vorteil bei Bruthitze: Geschossen wird im kühlen Vereinsheim. Die erste Überraschung nach der Ankunft. Beim gleichzeitig ausgetragenen Blasrohr-Sommer-Cup des SV Tell nehmen 58 Schützen aus fünf Bundesländern teil. Wow! Bis dato wusste ich gar nichts von der Existenz des Sports.

Gregor Bergmann, ein Pionier dieser Schießdisziplin, klärt uns geduldig und charmant auf. „Blasrohrschießen ist eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit.“ Schon vor Tausenden von Jahren gingen unsere Vorfahren mit solchen Instrumenten auf die Jagd. Heute wird mit bis zu 1,60 Meter langen Rohren und kleinen Pfeilen aus Carbon auf sieben Meter entfernte Ringscheiben geschossen. Pro Papierbogen sind sechs solcher Ringe zu sehen. Im Turnier werden zehn Runden a sechs Pfeile abgefeuert – oder besser abgespuckt. Fuppp – der Ton, der nach intensivem Atemzug den Pfeil in Wallung bringt, ähnelt jenem beim Kirschkernweitspucken. Am besten halt ohne größeren Speicheleinsatz.

Tell-Vorsitzender Oliver Weck hat flugs ein Blasrohr und einen Köcher mit sechs Pfeilen organisiert. Schon geht es los. Meine Frau legt die Messlatte hoch. Alle sechs Pfeile landen im Ziel. Gewertet wird in Ringen. Außen gibt es sechs Punkte, ganz innen zehn. „Das ist das Schöne an diesem Sport, man hat schnell Erfolgserlebnisse – und es ist ein Sport für alle Generationen“, sagt Bergmann.

Nun ich. Fünfmal rauscht der Pfeil ins Ziel, einer gerät mit zu krassem Linksdrall auf Abwege. Egal, der Spaßfaktor ist groß – und weicht auch nicht beim Blick aufs Turnier. Da aber wird schnell klar, dass nur Übung den Meister macht. Blasrohrschießen ist eine Disziplin, in der es um exakte Wiederholung der Abläufe geht. Um den Stand, die Atmung, das Zielen. „Es hat was von Meditation“, sagt Weck. Im Turnier kommt der beste Schütze auf 596 von 600 möglichen Ringen. Der junge Mann hat sich zuvor im ersten Durchgang noch über 589 geärgert. „Zu wenig, um zu gewinnen.“ Wenn man Spaß haben will am Sportaktionstag, ist Blasrohrschießen genau das Richtige. Wer mitmachen will: Die Tell-Schützen treffen sich freitags. jm

» tell-dietzenbach.de