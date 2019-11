Furioses erstes Viertel ebnet Weg für Baskets

Langen – Im vierten Anlauf hat es geklappt: Erstmals in dieser Zweitliga-Saison gewannen die Basketballerinnen der Rhein-Main Baskets in der Fremde.

Im wichtigen Kellerduell beim TSV Towers Speyer-Schifferstadt setzte sich die Mannschaft von Thorsten Schulz mit 71:61 (45:35) durch und kletterte auf Rang acht.

„Mit dem starken Start haben wir den Grundstein gelegt. Da waren wir nicht zu stoppen“, sagte Schulz. 30:15 endete der erste Durchgang, in dem die Baskets genau das umsetzten, was der Trainer gefordert hatte: schnell spielen. Vor allem Pia Dietrich und Maddie Torresin zeigten sich treffsicher. Zudem arbeiteten die Baskets gut in der Verteidigung. „Melina Karavassilis und Jasmin Weyell haben deren Amerikanerin Ashley Gray zu schweren Aktionen gezwungen, Jule Seegräber hat gegen Bianca Helmig alles gegeben“, lobte Schulz. So machte sich auch das Fehlen von Nathalie Zehender und Paula Süssmann nicht bemerkbar.

Dennoch kämpfte sich Speyer nach der Pause heran, verkürzte auf 43:47. „Sie haben die Verteidigung umgestellt und wir waren im Angriff etwas zerfahrener“, räumte der Baskets-Trainer ein. „Insgesamt war es aber eine stabile Leistung und unterstreicht unsere aufsteigende Tendenz – gerade bei den Jugendspielerinnen.“ So fügte sich die erst 16-jährige Lena Jatsch gleich mit fünf Punkten ein.

Baskets: Cornelius, Pia Dietrich (13), Hutcheson (18), Köhler, Seegräber (8), Karavassilis, Torresin (21), Weyell (4), Wotzlaw (2), Jatsch (5) jp