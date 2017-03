Futsal-Traum endet gegen Hamburg

Dreieich - Der Traum des SV Pars Neu-Isenburg von der deutschen Futsal-Meisterschaft ist zu Ende. Die Neu-Isenburger unterlagen im Viertelfinale dem klaren Favoriten Hamburg Panthers klar mit 0:11 (0:3).

Der amtierende Meister und Europapokal-Teilnehmer aus Hamburg zeigte vor 400 begeisternden Zuschauern in der Hans-Meudt-Halle in Dreieich eine überzeugende Leistung, die Spieler waren ständig in Bewegung und zeigten Futsal in Reinkultur. „Wir haben von Beginn an sehr konzentriert gespielt und den Gegner in keiner Sekunde unterschätzt“, sagte Hamburgs niederländischer Trainer Jos van Gerven. „Die Mannschaft hat eine sehr starke Leistung abgeliefert.“ Damit erfüllte sich die Hoffnung von SV Pars-Trainer Sasan Tabib nicht. „Die Gäste haben uns nicht unterschätzt, das wäre wohl unsere einzige Chance gewesen.“

Mitte der zweiten Hälfte nahm Tabib beim 0:5-Rückstand seinen Torhüter aus dem Spiel und ersetzte ihn durch einen fünften Feldspieler. Doch die „Panthers“ waren nicht zu knacken und bauten ihren Vorsprung weiter aus. „Es war dennoch ein großartiges Spiel, die Zuschauer sind begeistert mitgegangen und haben uns bis zum Ende angefeuert. Leider ist uns trotz einiger Chancen der Ehrentreffer nicht gelungen“, sagte Tabib.

SV Pars Neu-Isenburg: Arifi; G. Öztas, H. Erdem, Puls, E. Erdem (Tayebi, Abate Melesse, A. Öztas, Isovic, Khederzadeh, Özdamar, Alempic, Braus)

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Labiadh (4., 8., 14.), 0:4 De La Cuestas (27.), 0:5, 0:6 Ceylani (30., 32.), 0:7 Wenzel (32.), 0:8 Zankl (33.), 0:9 Meyer (37.), 0:10 Zankl (38.), 0:11 De La Cuestas (39.) (rjr)

Rubriklistenbild: © Hartenfelser