AMERICAN FOOTBALL Ex-Fußballprofi Stefan Hickl startet durch: „Hier kann ich mich ausleben“

Lederei fest im Griff: Stefan Hickl (rechts) überzeugt bei den Bad Homburg Sentinels als Kicker und Passempfänger. Nach drei Aufstiegen in Serie wollen die Kurstädter auch in der drittklassigen Regionalliga oben mitspielen.

Offenbach – Auf dem Feld soll es knallen. Je doller, desto besser. Findet Stefan Hickl. Als Profi-Fußballer ging er kaum einem Zweikampf aus dem Weg. Nun als Footballer erst recht nicht.

„Von meiner Mentalität her bin ich da schon ganz gut aufgehoben“, sagt der 31-Jährige, der für Regionalliga-Aufsteiger Bad Homburg Sentinels aufläuft: „Da kann ich mich so richtig ausleben. “.

Anders als viele Ex-Fußballer, die als Kicker für die Extrapunkte und Field Goals zuständig sind, stellt sich Hickl auch als Passempfänger dem Duell Mann gegen Mann – oder Mann gegen Männer: „Ich bin groß, schnell und kann das Ei fangen“, betont er. Kicken sowieso.

Alleine acht Jahre spielte der gebürtige Frankfurter beim FSV, gab in der Saison 2008/09 sein Zweitliga-Debüt. Doch weder unter Tomas Oral noch unter Hans-Jürgen Boysen konnte sich der Linksverteidiger entscheidend durchsetzen – und wechselte 2011 zum damaligen Drittligisten Kickers Offenbach. Obwohl es ihn nach nur einem halben Jahr und 15 Einsätzen zum FSV zurückzog, sind die Kontakte zu früheren wie aktuellen OFC-Profis nicht abgerissen. „Meinen Kumpel Maik Vetter habe ich neulich besucht, auch mit Stefano Maier verstehe ich mich prima. Ich verfolge noch genau, was meine Ex-Klubs so machen“, erzählt Hickl.

Wie Maier jetzt, spielte Hickl einst für Viktoria Köln – wobei dieser Wechsel kurios zustande kam. So wartete der Blondschopf im Sommer 2015 auf einen neuen Vertrag beim Drittligisten Darmstadt 98. Als dieser kurz vor Saisonbeginn nicht vorlag, unterschrieb Hickl in Köln. Auf dem Weg zurück nach Darmstadt meldeten sich dann die „Lilien“, um ihm einen neuen Kontrakt anzubieten. Zu spät. Mit Köln spielte er fortan in der Regionalliga, Darmstadt schaffte den Durchmarsch in die Bundesliga – ohne Hickl. „Das war eine Entscheidung, die meine Karriere stark beeinflusst hat. Aber so ist das eben“, blickt er zurück. Hadern ist nicht.

+ Stefan Hickl © Privat

Mit seinem Spezi und früheren OFC-Mitspieler Alexandros Theodosiadis kickte Hickl noch beim Kreisoberligisten Sportfreunde Friedrichsdorf, ehe er die Fußballschuhe im Winter an den Nagel hängte und nur noch die Football-Montur überstreift.

Die ersten Erfahrungen sammelte Hickl beim Flag-Football. Auch Theodosiadis probierte sich an der körperlosen Variante des Spiels. „Er hat mal einen Touchdown erzielt, davon erzählt er noch heute“, frotzelt Hickl. Ob „Theo“ auch das Zeug zum Footballer hätte? „Höchstens in der Offensive-Line“, lacht Hickl. Also da, wo die schweren Jungs stehen. „Er hat ordentlich zugelegt.“ Während Theodosiadis beim Fußball in niedrigeren Sphären geblieben ist, hat Hickl das Kapitel abgeschlossen. „Ich habe Fußball ein Leben lang gespielt, es hing mir irgendwann zum Hals raus.“

Bei den Footballern fühlt er sich wohl. „Es gibt ein ganz anderes Teamgefüge als beim Fußball. Hier halten alle richtig zusammen.“ Nicht der einzige Unterschied, den er ausgemacht hat. Statt etwa 20 tummeln sich um die 60 Spieler auf dem Trainingsplatz. Geübt wird zwar nur zweimal pro Woche, dafür zweieinhalb Stunden. Dann geht es weniger um Ausdauer als um Schnellkraft. Gesprochen wird fast nur Englisch.

„Das war am Anfang ungewohnt, aber ich habe mich da schnell reingefunden. Als Football-Fan kennt man ja schon den einen oder anderen Begriff“, erzählt Hickl.

Und dann wäre dann ja noch die geistige Komponente. So müssen die Spieler eine Reihe von Spielzügen lernen, verinnerlichen, umsetzen. Ein falscher Laufweg kann da schon einen Versuch zunichte machen. Hickl vergleicht das „Gehirnjogging“ gerne mit modernem Schachspiel. Nur eben in voller Montur.

Obwohl er sich selbst als „Typ mit Ecken und Kanten“ bezeichnet, beansprucht er im Team keine Führungsposition. „Das war noch nie mein Ding. Wenn ich aber etwas sage, wird zugehört“, erzählt er. Imponieren will er mehr auf dem Platz, auch mit seiner Vielseitigkeit.

Das hat in der Vorbereitung auf die am Sonntag beginnende Regionalliga-Saison prima geklappt. Beim 45:21 gegen Würzburg steuerte der in Ober-Eschbach lebende Hickl drei Touchdowns bei, unter anderem mit einem Lauf über 50 Meter. 50 Meter, das ist auch die bemerkenswerte Distanz, die er sich als Kicker zutraut. „In der 3. Liga können Spiele auch durch Field Goals entschieden werden. Da braucht man schon einen guten Bums“, betont Hickl. Und den hat er.

VON JÖRN POLZIN