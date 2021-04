Germania Großkrotzenburg holt zwei Routiniers und zwei Youngster in die Fußball-Verbandsliga

VERBANDSLIGA

+ © Scheiber Neuer Verein: Volkan Sungun (hier noch im Trikot von Türk Gücü Hanau) wechselt vom SVG Steinheim zu Germania Großkrotzenburg. © Scheiber

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Thorsten Jung schließen

Weitere schließen

Das neue sportliche Führungsteam von Fußball-Verbandsligist Germania Großkrotzenburg hat derzeit eine Menge zu tun. Robin Prey, Andre Althaus und Dominik Scholz führen eine Menge Gespräche mit potenziellen Neuzugängen. Die meisten Spieler des Kaders der vergangenen Saison haben sie nicht vom Bleiben überzeugen können (siehe Infobox).

Großkrotzenburg – „Im Moment ist es ein bisschen stressig“, sagt Robin Prey am Mittwochabend am Telefon. „Ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen, habe mich aufs Rad gesetzt und fahre zum Sportplatz.“ Dort wartet schon der nächste Spieler zum Gespräch. Dass ihm die neue Aufgabe Spaß macht, ist Prey anzuhören. Die neue Germania-Philosophie bringt er auf den Punkt: „Wir wollen mit jungen talentierten Spielern, maximalen sportlichen Erfolg bekommen.“

Voller Elan bastelt Prey zusammen mit Althaus und Scholz am Kader. Erste Erfolgsmeldungen kann das Trio vermelden. Aus dem Quartett der vier Neuzugänge sticht Volkan Sungun heraus. „Er ist ein Mentalitätsmonster, der so ein Team führen kann“, meint Prey. Der 32 Jahre alte Mittelstürmer kommt vom SVG Steinheim, kickte auch schon für Türk Gücü Hanau, den SC 1960 Hanau sowie den VfR Kesselstadt. „Wir haben ja schon oft gegen ihn gespielt. Er ist ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der sein Herz am rechten Fleck hat.“

Mentalitätsmonster Volkan Sungun kommt vom SVG Steinheim

Prey ist begeistert von Sunguns Zusage und Engagement. „Er gibt uns viele Tipps und vermittelt, was Neuzugänge angeht. Volkan startet hier hoch motiviert, hält sich fit und scharrt mit den Hufen.“ Als Vollblutstürmer mit gutem Abschluss, den man in Großkrotzenburg schon immer gesucht habe, ergänze er sich im Angriff mit Connor Storm sehr gut. Mit Max Grammel trägt kommende Saison ein weiterer Routinier das Germania-Trikot. Der 30-Jährige bringt von seinen früheren Stationen reichlich Erfahrung mit und soll den jungen Spielern alleine mit seiner Präsenz auf dem Platz weiterhelfen.

Grammel, der zwischen 2013 und 2016 schon im Oberwaldstadion auflief, war zuletzt beim bayerischen A-Klassen-Verein Spvgg. Rothengrund/Gunzenbach am Ball. Für die zweiten Mannschaften des 1. FC Kaiserslautern und der Offenbacher Kickers hat er früher ebenso gespielt wie für Bayern Alzenau. So kommen sowohl in der Verbands-, als auch in der Hessen- und Regionalliga jeweils über 30 Einsätze zusammen. „Was er kann, ist krass, was das Fußballerische angeht“, freut sich Prey über Grammels Rückkehr und ist dankbar über dessen Loyalität, seinem Ex-Verein in dieser schwierigen Phase auszuhelfen. Im Gegenzug wolle man ihm den Spaß am Fußball wiederbringen.

Youngster kommen von Bayern Alzenau und dem 1. FC Erlensee

Die Neuzugänge Nummer drei und vier spielten zuletzt beide in der A-Jugend. Hrvoje Ferincevic beim 1. FC Erlensee, Finn Pock bei Bayern Alzenau. Ferincevic ist ein Innenverteidiger mit Gardemaß, der auch als Sechser spielen kann. „Mit seinen 1,97 Metern ist er genau der Spielertyp, den man sich als Innenverteidiger vorstellt“, so Prey, der von einem ganz feinen Jungen spricht. „Er bekommt bei uns alle Zeit der Welt, um den nächsten Schritt zu gehen.“ Ähnlich spricht Prey über Pock, der ebenfalls für den Defensivbereich eingeplant ist.

Nur drei Spieler bleiben bei der Germania Vom Kader der vergangenen Saison haben sich fast alle Spieler bei Germania Großkrotzenburg abgemeldet. Philipp Blam und Nils Becker gehen zum Nord-Verbandsligisten SG Bad Soden, Sebastian Maicher in die Kreisoberliga zum FC Gelnhausen. Die neuen Klubs von Jens Westenberger, Marvin Rehm, Mario Filbrich, Dennis Kalb, Kewin Siwek und Felix Piecyzk sind noch nicht bekannt. Bereits länger öffentlich sind diese Abgänge: Tobias Meub (1. FC Erlensee), Tim Franz (SV Bernbach), Julien Nolde und Philipp Hertzke (beide FSV Neuberg) sowie Moritz Schlögl und Miquel Torcuatro (beide Alemannia Haibach). Jens Schlund und Andre Althaus beenden ihre Karrieren. Payam Khederzadeh, Maik Neuendorf und Connor Storm bleiben der Germania treu. Robin Prey von der Sportlichen Leitung spricht von einem absoluten Umbruch: „Aber, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue.“ tj

„Alle Jungs passen charakterlich prima rein, sind ganz tolle Typen und sehr talentiert. Wir sind froh, dass alle uns vertrauen und sich uns angeschlossen haben.“ Gespräche mit weiteren Neuzugänge seien auch schon weit fortgeschritten. „Das sind interessante Spieler, bei denen es nur noch um Kleinigkeiten geht“, macht der neue Sportliche Leiter neugierig. „Es ist Aufbruchstimmung im Ort spürbar“, sagt Prey, steigt aufs Rad und macht sich auf den Weg zum nächsten Gespräch auf dem Sportgelände. (Von Thorsten Jung)