Germania gewinnt Silvester-Cup

Hanau - Germania Niederrodenbach hat unter dem Hallendach eindrucksvoll seine großen Ambitionen unterstrichen. Der Tabellenführer der Fußball-Kreisoberliga Hanau gewann das von ihm selbst ausgerichtete Turnier um den Silvester-Cup 2017.

Die von Jochen Breideband trainierte Germania bezwang im „Rodenbacher“ Finale die Eintracht aus Oberrodenbach mit 5:2, die in der Liga punktgleich hinter der Germania auf Rang zwei liegt. Den dritten Rang sicherte sich wie im Vorjahr Verbandsligist TSV Frankonia Höpfingen, der Vorjahressieger 1. Hanauer FC 1893 im kleinen Finale mit 3:1 besiegte. Torschützenkönig in der Bulauhalle wurde Thomas Goldmann (Germania Niederrodenbach) mit zwölf Treffern. 1860 Hanau, Germania Großkrotzenburg und VfB Groß-auheim waren in der Vorrunde ausgeschieden. In der Zwischenrunde mussten sich der SVG Steinheim, Hilalspor Hanau und der VfR Kesselstadt verabschieden. Im ersten Halbfinale schlug Oberrodenbach Höpfingen mit 2:1, Niederrodenbach wies Hanau 93 mit 3:2 in die Schranken.

Am Ende der 23. Auflage des vom Verbandsligisten SG Bruchköbel ausgerichteten Opel Brass Cups triumphierte mit der FG Seckback ein Außenseiter. Die Mannschaft aus der Frankfurter Gruppenliga bezwang im Finale das Team der Hausherren mit 2:1. Seckbach kassierte für den Überraschungscoup stolze 1000 Euro Siegprämie. Die in der Liga als Schlusslicht arg gebeutelten Bruchköbeler durften sich mit 500 Euro trösten.

Den dritten Platz sicherte sich Gruppenligist 1. FC Erlensee durch einen 8:2-Erfolg über Kreisoberligist Germania Dörnigheim, der zuvor den Mitfavoriten und Verbandsligisten Hanauer SC 1960 mit 3:1 aus dem Turnier geworfen hatte und sich für das Hanauer Hallen-Masters (20. und 21. Januar) qualifiziet hat. (ard)

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa