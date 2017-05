Ulrich ist eine Klasse für sich

Münster - 245 Läufer über die Distanzen von 21,1, zehn und fünf Kilometer, 135 weitere in den Schülerwettbewerben, dazu strahlender Sonnenschein: „Wir sind komplett zufrieden, von der Teilnehmerzahl bis hin zum Wetter“, freute sich nach den Rennen in Thomas Gärtner der Organisationsleiter des 23. Gersprenzlaufs des VfL Münster.

Zwei Athleten der Gastgeber sorgten für ein Kuriosum. Denn sowohl die 22-jährige Delphine Halberstadt (Zielzeit: 37:28 Minuten) als auch ihr zwei Jahre jüngerer Bruder Caspar (34:20 Minuten) setzten sich in der Gesamtwertung ihres Geschlechts durch. Delphine Halberstadt, im Vorjahr Vierte der U23-Triathlon-EM über die olympische Distanz, musste sich für ihren ersten Platz bei einem Vorsprung von drei Minuten nicht sonderlich strecken. Bei Caspar Halberstadt standen 45 Sekunden Vorsprung auf der Ergebnisliste.

Mit 108 Starten wurde die Zehn-Kilometer-Strecke am besten angenommen. Der Fünf-Kilometer-Lauf wies mit 27 Teilnehmern ein deutlich kleineres Feld auf, hier setzten sich Thomas Arnold (Läuferherz Darmstadt, 17:20 Minuten) und Leonie Poetsch (TuS Griesheim, 19:08 Minuten) durch. Erik Thomas (VfL Münster, sechster Mann) und Emilia Vitale (VfL Münster, dritte Frau) waren die Schnellsten aus der Region.

Im Halbmarathon hatte sich Gastgeber VfL Münster eine weitere Siegchance ausgerechnet. „Lukas Scholl bereitet sich gerade auf den Ironman in Frankfurt vor“, sagte Orgachef Gärtner, der miterlebte, wie sich Scholl zu Beginn des 21,1-Kilometer-Rennens mit seinen mehrmaligen, zuschauerfreundlichen Durchquerungen des Gersprenzstadions in einer Dreiergruppe vom Rest des Feldes absetzte. Daniel Schmoll vom TuS Griesheim und auch Saman Abdi vom TAV Eppertshausen bestritten den Lauf zunächst von der Spitze weg, was aber nicht lange so blieb. Abdi wurde später bis auf Platz 24 durchgereicht, Münsters Scholl musste Griesheims Schmoll nach wenigen Kilometern ziehen lassen. Am Ende hatte Schmoll, ebenfalls ein Triathlet, mit der Siegerzeit von 1:17:14 Stunden vier Minuten Vorsprung auf Scholl.

Die Offenbacherin Veronika Ulrich ließ beim Halbmarathon von Beginn an nichts anbrennen und distanzierte ihre erste Verfolgerin Ines Trumpfheller (VfL Michelstadt) frühzeitig. Das Solo von Ulrich, die im kommenden Jahr 50 wird, endete nach 1:31:55 Stunden. Altersklassen-Siege im Halbmarathon strichen aus der Region Gregor Scharf (TV Hergershausen, Erster der M45 und Gesamtdritter in 1:23:10 Stunden), Jürgen Gärtner-Brüderlein (TG Hanau, M50 und Gesamtsechster in 1:27:54 Stunden), Lukas Scholl als Hauptklassensieger, Felix Schreiber (VfL Münster, M30) und Miriam Kiefer (SC Steinberg, W40) ein. (jd)