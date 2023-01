„Giraffen“ melden sich zurück im Titelkampf

Von: Jörn Polzin

Abgeschirmt: Der Offenbacher Vaios Ourgantzidis (vorne) behauptet den Ball vor Dreieichenhains Jens Glöser. Der EOSC gewann souverän 94:64. © hartenfelser

Die 1. Herren des TV Langen sind in der Basketball-Regionalliga wieder näher an Tabellenführer Saarlouis herangerückt. In der Landesliga hat der SC Steinberg den Aufstieg abgehakt. Melissa Gieler vom BC Neu-Isenburg traf derweil von der Mittellinie.

Offenbach – Doppelten Grund zur Freude hatten am Wochenende die Regionalliga-Basketballer des TV Langen. Auf den Sieg im Verfolgerduell folgte der Ausrutscher von Tabellenführer Saarlouis. Das Landesliga-Derby entschied der EOSC gegen Dreieichenhain. Nichts zu holen gab es für die Regionalliga-Frauen des SV Dreieichenhain.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - SG Mannheim 83:59 (42:22). „Jetzt ist wieder Spannung im Titelrennen“, freute sich Jürgen Barth am Sonntagabend, als die 92:94-Niederlage vom nun wieder punktgleichen Rivalen Saarlouis in Ulm perfekt war. Schon am Vorabend war der TVL-Manager bester Laune, nachdem die „Giraffen“ den Tabellennachbarn deutlich bezwungen hatten. „Das war eine starke Reaktion auf die Niederlage gegen Saarlouis“, betonte Barth. Zugleich revanchierte sich der TVL für die Hinspielniederlage in Mannheim. „Wir haben stark verteidigt und die Top-Scorer des Gegners gut kontrolliert.“ Center Bastian Winterhalter tat sich hervor, der aus der Nahdistanz fehlerfrei blieb.

TVL: Jenkins (13), Pons (14), Schäfer (2), Rappold (4), Dietrich (5), Fuss (5), Schneider, Jacob (3), Janott (2), Droste (10), Winterhalter (18), Vasiljevic (7)

2. Regionalliga

SG Weiterstadt - TV Langen II 55:83 (32:47). „Eine solide Vorstellung hat zum ungefährdeten Sieg gereicht“, so TVL-Spieler Felix Lewe. Durch die Niederlage von Tabellenführer Makkabi Frankfurt in Gelnhausen sind die Langener bis auf zwei Punkte herangerückt. Auf dem rutschigen Hallenboden zogen die Gäste per 13:0-Lauf davon. Im zweiten Viertel nahm die Dominanz zu. Das lag auch an Kapitän Niklas Butz, der nach Erkrankung auf 19 Zähler zur Halbzeit kam. Ausdruck der Überlegenheit: Weiterstadt gelang in den ersten neun Minuten des dritten Viertels nur ein einziger Punkt.

TVL II: Butz (27), Richter (12), Chabot (10), Püchert (9), Keßler (8), Buschlinger (7), Lewe (5), Palazzo (3), Overdick (2), Reinecke, Wippersteg

BC Neu-Isenburg - Bad Bergzabern 67:75 (41:39). Gegen das Schlusslicht setzte es eine empfindliche Heimniederlage. „Wir waren unter den Körben sehr dünn besetzt. Dennoch haben wir eine gute erste Hälfte gespielt, leider danach aber vier bis fünf Minuten den Faden verloren“, sagte BCN-Trainer Vassili Adamoudis. Beim Stand von 54:54 musste Matevz Domajnko verletzt vom Feld. Ein Bruch im Spiel ließ die Gäste auf 15 Punkte davonziehen. In den letzten zwei Minuten kämpfte sich der BCN zurück, für die Wende reichte es aber nicht mehr.

Oberliga

BC Neu-Isenburg II - TS Griesheim 65:78. Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Die Gastgeber traten ohne Topscorer Luka Nicin und Center Tino Linnemann an, führten aber in der ersten Hälfte mit zwölf Punkten. Nach der Pause schwanden allerdings die Kräfte gegen erfahrene Griesheimer. „Wir haben wieder alles reingehauen. Am Ende waren es Kleinigkeiten“, meinte BCN-Kapitän Philipp Tappe.

TV Babenhausen - TSV Krofdorf/Gleiberg 80:70 (40:32). Obwohl es im letzten Viertel spannend wurde, agierten die Babenhausener deutlich fokussierter und entschlossener als zuletzt. Coach Thomas Hüther zeigte sich zufrieden. „Wir haben uns flexibel der Spielweise des Gegners angepasst.“ Unter dem Korb sorgten Oliver Rohs und Tim Schrädt für die Akzente und eine 61:47-Führung. Die Gäste verkürzten auf 63:62, ehe Rohs, Schrädt und Michael Harris alles klar machten.

TVB: Rohs (23), Schrädt (22), Teschke (16), Klisura (10), Harris (4), Teuchner (3), Altmann (2), Auer, Dalwitz, Disterhof, Glawion, Lunkenheimer

Landesliga

FTG Frankfurt - SC Steinberg 79:69 (34:35). Nikola Radenkovic war frustriert: „Das war ein miserabler Auftritt von uns. Mehrere Spieler hatten komplette Aussetzer. So müssen wir auch theoretisch den Aufstieg abschreiben“, sagte Steinbergs Topscorer (26 Punkte), der sich beim Trainer-Comeback von Marcus Aquilla ganz auf seine Rolle auf dem Feld konzentrieren konnte. „Das war sicher eine Umstellung, aber Marcus macht einen guten Job, daran lag es sicher nicht.“

Steinberg: N. Radenkovic (26), L. Rademkovic (13), Schmidt (9), Torbica (9), Arlovic (5), Pellmann (3), Bokeloh (2), Zäch (2)

EOSC Offenbach - SV Dreieichenhain 94:64 (53:26). Nach der 72:75-Hinspielniederlage fertigte der EOSC den Lokalrivalen ab. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen und haben schon im ersten Viertel sechs Dreier kassiert“, berichtete SVD-Spieler Moritz Leipold, der einige „fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen“ sah. Im weiteren Verlauf bemühten sich die „Haaner“ um Anschluss, waren dem Offenbacher Offensivfeuerwerk (16 Dreier) nicht gewachsen. Fünf Dreier gingen auf das Konto von Can Akbayir (17 Punkte), vier steuerte Dimidrios Ourgantzidis (20) bei. Bei den Gästen traf Felix Kaut (17) zweistellig.

U16-Bundesliga, Relegation

Hanau Junior White Wings - Team Südhessen 60:91 (24:42). Trotz der hohen Niederlage zeigte sich Sven Witt am Ende zufrieden. „Leider haben wir den Start verpatzt, konnten es danach aber relativ ausgeglichen gestalten“, resümierte Hanaus Trainer. „Im dritten Viertel haben wir sehr gut gespielt und waren zwischenzeitlich mal auf elf Punkte dran.“ Im Schlussviertel wechselte Witt durch und der Rückstand wuchs noch auf 31 Punkte an. „Wir haben uns aber zu keiner Zeit aufgegeben“, hob der Coach hervor. Felix Sinning (15) war bester Punktesammler.

FRAUEN

Regionalliga

TSG Wieseck - SV Dreieichenhain 78:62 (46:33). „Wieseck hat verdient gewonnen, auch wenn wir es ihnen oft zu leicht gemacht haben. Wir konnten nach unserem starken Start das Niveau leider nicht halten“, sagte SVD-Trainer Guido Mensinger. Eine gute Trefferquote führte zum 12:7 nach sechs Minuten. Fortan verstärkten die Gastgeberinnen ihre Verteidigung und zogen mit 19:12 davon. Die ohne Centerin spielenden Gäste hatten Probleme, Abschlüsse am Korb zu erzielen und hatten bei den Rebounds das Nachsehen.

SVD: Christen (14), Duhl (7), Ekert (7), Jörges, Korte, Knittel (4), Lechte (13), Qarri (0), Wurtinger (17)

Oberliga

TV Babenhausen - SG Weiterstadt II 79:55 (42:29). „Endlich konnten wir mal in voller Besetzung antreten. Das hat sich gleich ausgezahlt“, freute sich TVB-Trainer Markus Kühn. Alle Spielerinnen kamen zum Einsatz. Somit konnte der Druck in der Defensive hochgehalten werden. Viele Ballgewinne, ein schnelles Umschaltspiel und ein gutes Teamplay waren die Grundlage für diesen deutlichen Sieg. Lisa Marie Steiner überragte mit 22 Punkten.

Landesliga

BC Neu-Isenburg - TV Groß-Gerau II 85:53 (46:25). Gegen den Tabellendritten zeigte der BCN über 40 Minuten eine starke Leistung und bereitete Coach Tarik Vahle ein tolles Geburtstagsgeschenk. Céline Jünger und Anna Mai Joy Juergens eröffneten mit fünf schnellen Punkten das wohl beste Viertel der Saison (28:9). Auch danach gaben die Isenburgerinnen den Ton an und fanden Lösungen gegen die Verteidigung der Gäste. Höhepunkt: Melissa Gielers Treffer von der Mittellinie zum 85:53-Endstand.

BCN: Wohlleben (23), Gieler (23), Jünger (11), Juergens (6), Pejic (5), De Porres Martinez (5), Heiß (4), Ubel (2), Licht (2), Wiersig (2), Brdar (2)

TV Langen - BC Wiesbaden II 39:65 (30:32). Ohne Top-Scorerin Emilia Dorst mussten die Langenerinnen im Titelrennen einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der lag nach ausgeglichener erster Hälfte nicht unbedingt in der Luft. Doch nach der Pause brachen die Gastgeberinnen komplett ein und erzielten nur noch neun Punkte. Flores Kantim war mit zwölf Punkten beste Werferin.

U18-Bundesliga

Main Sharks Würzburg - Rhein-Main Baskets 53:66 (29:31). „Wir wurden endlich mal gefordert und die Mädels haben das gut gelöst“, freute sich Baskets-Trainer Rolf Weidemann nach dem Topspiel. Bis zur 33. Minute (49:48) blieb die Partie offen, ehe die Baskets per 13:0-Lauf alles klar machten. Wiebke Fellenberg erzielte 16 Punkte.

