Basketball: „Giraffen“ aus Langen schielen auf die Tabellenspitze

Von: Jörn Polzin

Der aus SV Dreieichenhain mit der 18-jährigen Lotte Duhl (links) empfängt am Sonntag den alten Rivalen vom MTV Kronberg. © postl

In der Basketball-Landesliga treffen in Steinberg zwei ungleiche Neulinge aufeinander. Die Frauen des SV Dreieichenhain erwarten eine „harte Nuss“

Offenbach – Im Kreis Offenbach nehmen die Regionalliga-Basketballer des TV Langen nach ihrem Erfolg am Wochenende den nächsten Anlauf zum Sprung an die Tabellenspitze. Gegner im Hessenderby ist das Farmteam der Gießen 46ers. Im Verfolgerduell der Oberliga tritt der TV Babenhausen gegen den MTV Kronberg an. Auch Dreieichenhains Frauen bekommen es mit Kronberg zu tun.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - Basketball Academy Gießen 46ers (Sa., 19 Uhr). Erst zwei Niederlagen kassierten die Langener – jeweils nach Verlängerung. Eine davon gegen Saarlouis, das punktgleich vor den „Giraffen“ an der Tabellenspitze thront. Gegen Gießen will der in eigener Halle ungeschlagene TVL weiter Druck auf die Saarländer ausüben. Routinier Sebastian Barth sieht im Zusammenspiel mit Coach Tobias Jahn einen Erfolgsfaktor. „Tobi macht das richtig gut, bereitet uns gezielt auf die Gegner, deren Stärken und Schwächen vor“, lobt Barth den Trainerneuling. „Und wir setzen es gut um.“ Hinzu kommt die Ballsicherheit. Die Langener erlauben sich im Ligavergleich die wenigsten Turnover. Gießen steht mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz, gewann aber in Kronberg.

2. Regionalliga

TV Langen II - SG TV Dürkheim-BI Speyer II (So., 18 Uhr). „Wir wollen an die Leistung gegen Eintracht Frankfurt anknüpfen und vor allem defensiv die starken Speyerer kontrollieren“, betont TVL-Spieler Mirco Palazzo. Zugleich soll mit dem achten Sieg der zweite Platz hinter Spitzenreiter Makkabi Frankfurt gefestigt werden. Speyer lauert dahinter auf dem geteilten dritten Rang und verfügt als Farmteam des Pro-B-Ligisten über eine Reihe von Spielern, die schon höherklassig zum Einsatz kamen. „Da die erste Mannschaft bereits am Samstag spielt, rechnen wir mit einem starken Gegner. Vor allem Guard Niclas Geier und Flügelspieler Dejan Bruce müssen wir auf der Rechnung haben“, so Palazzo.

SG Weiterstadt - BC Neu-Isenburg (Sa., 18 Uhr). Auch mit Abstand regiert der Frust bei den Isenburgern nach der Pleite gegen Heidesheim. „So ein Spiel darf man nicht verlieren. Der Gegner war nicht gut, hat sich nur mit einer Zonenverteidigung beholfen. Aber wir haben nichts getroffen“, sagt Christof Schäfer vom BCN-Vorstand. Die miserable Trefferquote soll beim Derby in Weiterstadt wieder gesteigert werden. Die SG hat zwei Punkte weniger auf dem Konto und belegt den drittletzten Platz.

Oberliga

TV Babenhausen - MTV Kronberg II (So., 18 Uhr). Nach dem Coup gegen Spitzenreiter Roßdorf steht für den TV Babenhausen ein Verfolgerduell an. Der Fünfte empfängt den Vierten, beide weisen die gleiche Bilanz auf wie der Zweite Gießen. Roßdorf hat zwei Zähler mehr. „Wir haben die Liga spannend gehalten“, sagt TVB-Guard Lars Teschke über das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze. „Gerade mit unserer Teamverteidigung können wir die Gegner ärgern.“.

MTV Gießen - BC Neu-Isenburg II (Sa., 20.15 Uhr). Wenn der Tabellenzweite das Schlusslicht empfängt, sind die Rollen klar verteilt. Trotz des schwierigen Stands als Neuling sieht BCN-Trainer Vassili Adamoudis Fortschritte und setzt auf den Lerneffekt: „Die Jungs hängen sich jede Woche rein und entwickeln sich Stück für Stück weiter.“

Landesliga

SC Steinberg - TuS Makkabi Frankfurt II (So., 18 Uhr). „Ich mache mir eigentlich wenig Hoffnung, weil Makkabi die bessere Mannschaft und einen tiefen Kader hat. Andererseits waren die Duelle in den vergangenen Jahren meistens spannend und ausgeglichen“, sagt Steinbergs verschnupfter Spielertrainer Nikola Radenkovic, der hofft, bis zum Wiedersehen mit seinem Ex-Klub wieder fit zu sein. Beide Mannschaften stiegen gemeinsam auf, die Frankfurter thronen an der Spitze, für Steinberg geht es um den Klassenerhalt.

FTG Frankfurt - EOSC Offenbach (So., 15 Uhr). Die durch Unkonzentriertheit und Undiszipliniertheit erlittene Pleite gegen Steinberg muss der EOSC verdauen. Die Lage des Vierten ist trügerisch. Zwei Punkte sind es zum Dritten, vier zum Zweiten, aber nur zwei auf Drittletzten und vier auf Schlusslicht Hofheim. So benötigen die Offenbacher einen Sieg bei den hinter ihnen lauernden Frankfurtern, um den Blick wieder nach oben zu richten.

SV Dreieichenhain - TGS Walldorf (So., 18 Uhr). Der Comeback-Sieg in Hofheim hat den „Haanern“ Auftrieb gegeben. „Wir gehen sehr motiviert und fokussiert an die nächste Aufgabe“, sagt SVD-Spieler Moritz Leipold. Das wird auch nötig sein. Denn Mitaufsteiger Walldorf spielt als Dritter bislang eine überzeugende Runde.

U16-Bundesliga

Team Südhessen - Hanau Junior White Wings (So., 14 Uhr). Beim 59:74 gegen Würzburg zum Auftakt der Relegationsrunde hielten die Hanauer in der zweiten Hälfte gut mit. Zudem präsentiert sich Felix Sinning in starker Form, erzielte 26 Punkte und 14 Rebounds. „Uns war von Saisonbeginn an klar, dass es nur um den Klassenerhalt geht, entsprechend sind die Sinne geschärft“, sagt Hanaus Trainer Sven Witt. Das Team Südhessen dürfte allerdings eine Nummer zu groß sein.

FRAUEN

Regionalliga

SV Dreieichenhain - MTV Kronberg (So., 16 Uhr). „Wir müssen die bittere Niederlage in Hofheim schnell hinter uns lassen und uns auf den MTV Kronberg konzentrieren. Da wartet die nächste harte Nuss auf uns“, meint SVD-Trainer Guido Mensinger. In der vergangenen Saison setzten sich die „Haanerinnen“ (aktuell 6.) auswärts durch, waren aber in eigener Halle unterlegen. Auch in dieser Spielzeit trennen beideTeams zwar drei Tabellenplätze, aber nur zwei Punkte.

Oberliga

Bad Homburg III - TV Babenhausen (Sa., 15 Uhr). Bei der Zweitliga-Reserve aus der Kurstadt sind die Babenhausenerinnen leicht favorisiert. Daran ändert auch die deutliche Niederlage gegen Roßdorf wenig. Zumal einer der drei Homburger Serie per 20:0-Wertung erzielt wurde. Aufpassen muss der TVB allerdings auf Anke Drape, die 14 Punkte im Schnitt erzielt.

Landesliga

TV Langen - TG Hochheim (So., 10 Uhr). Gemeinsam mit der ebenfalls unbesiegten TSG Sulzbach führen die Langenerinnen die Tabelle an. Das Duell mit dem Siebten Hochheim ist der erste Einsatz seit drei Wochen. Der fehlende Rhythmus sollte dem TVL um Topscorerin Emilia Dorst (16 Punkte im Schnitt) aber nicht zum Verhängnis werden.

Eintracht Frankfurt II - BC Neu-Isenburg (So., 14 Uhr). „Unser Ziel ist es jetzt, zum Abschluss der Hinrunde den dritten Platz zu verteidigen“, sagt BCN-Trainer Tarik Vahle. Dazu ist ein Sieg gegen die einen Punkt und einen Rang schlechter platzierten Frankfurterinnen nötig. Zuletzt vermisste Vahle die drei Top-Scorerinnen Wohlleben, Juergens und Gieler sowie die nötige Disziplin. (Jörn Polzin)