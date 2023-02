„Giraffen“ sind erstmals die Gejagten

Von: Jörn Polzin

Schwierige Aufgabe: Der BC Neu-Isenburg um Daniel Kajabegovic (rechts gegen Makkabi) empfängt Mitaufsteiger BC Gelnhausen. © postl

Als neuer Tabellenführer sind die Basketballer des TV Langen in der 1. Regionalliga nun der Gejagte.

Offenbach – In ungewohnter Rolle als Tabellenführer empfangen die Regionalliga-Basketballer des TV Langen den MTV Stuttgart. Zum Duell der Aufsteiger kommt es eine Etage tiefer, wenn der BC Neu-Isenburg auf Gelnhausen trifft. Brisanz verspricht das Landesliga-Derby zwischen dem SV Dreieichenhain und dem SC Steinberg. Die Regionalliga-Frauen des SVD gastieren in Trier.

MÄNNER

1. Regionalliga

TV Langen - MTV Stuttgart (Sa., 19.30 Uhr). „Wir sind nicht mehr Jäger, sondern die Gejagten“, sagt TVL-Manager Jürgen Barth nachdem die „Giraffen“ (28 Punkte) den Rivalen Saarlouis (26) von der Spitze verdängt hatten. „Ich bin gespannt, wie die Mannschaft mit der ersten Tabellenführung der Saison umgeht. Natürlich ist es das Ziel, den Platz an der Sonne zu verteidigen.“ Gegen den Tabellensiebten aus Stuttgart stehen die Chancen gut, Saarlouis tritt beim Achten Reutlingen an. Doch Barth hat auch die Fellbacher (24) auf der Rechnung, sie sich als Dritter in Lauerstellung bewegen. „Das wird ein echter Dreikampf.“ Bei dem die Langener vorerst auf Spielmacher Valentin Rappold (Bänderriss) verzichten müssen.

2. Regionalliga

LP Koblenz II - TV Langen II (So., 18 Uhr). Nach der bitteren Heimniederlage gegen Gelnhausen will der TVL in die Erfolgsspur zurückkehren, muss dafür aber eine hohe Hürde überwinden. Das Farmteam des ambitionierten Pro-B-Ligisten Koblenz belegt zwar nur Rang sieben, verfügt aber über eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Akteure. Tevin Schnabel (17,7 Punkte im Schnitt), Dami Adeeri (15,6) und Ex-Bundesligaprofi Zeljko Novak (15,4) stechen heraus. „Vor allem zuhause ist Koblenz schwer zu bezwingen. Zudem sind wir ersatzgeschwächt. Wir müssen einige Schippen drauflegen“, so TVL-Spieler Mirco Palazzo.

BC Neu-Isenburg - BC Gelnhausen (Sa., 20 Uhr). Drei Niederlagen in Serie mussten die Neu-Isenburger hinnehmen, sind auf den sechsten Tabellenplatz abgerutscht. Auch gegen den Mitaufsteiger erwartet Christof Schäfer vom BCN-Vorstand eine schwieriges Spiel. „Gelnhausen ist gut ins neue Jahr gestartet. Und wir werden wohl leider wieder nicht in Bestbesetzung antreten können.“ Das Hinspiel gewannen die Gelnhausener mit 88:83.

Oberliga

TV Babenhausen - ACT Kassel (So., 18 Uhr). „Als Neuling in der Liga haben wir in der Zwischenzeit viel gelernt und sind uns inzwischen unseren Stärken und Schwächen bewusst“, freut sich TVB-Coach Thomas Hüther. Nun geht es gegen den Tabellenzweiten. „Es kommen hochmotivierte Gäste zu uns, die trotz Minuspunkt an der Tabellenspitze klopfen. Wir konnten sie im Hinspiel schlagen und sind nach den letzten zwei Spielen guter Dinge, es ihnen wieder sehr schwer zu machen.“

BC Neu-Isenburg II -- SKG Roßdorf (Sa., 17.45 Uhr). Die Ausgangslage ist klar: Das Schlusslicht empfängt den Dritten. „Wenn Roßdorf noch aufsteigen will, müssen sie jetzt alles gewinnen. Für uns geht es darum, die Saison sauber und ordentlich zu Ende zu spielen“, sagt BCN-Vorstand Christof Schäfer.

Landesliga

EOSC Offenbach - SSKC Aschaffenburg (Sa., 17 Uhr). Eine konsequente Verteidigung, ordentliche Ausbeute aus der Distanz und ein stark aufgelegtes Brüder-Duo Vaios und Dimidrios Ourgantzidis: Mit diesem Erfolgsrezept haben sich die Offenbacher in den vergangenen Wochen behauptet und sind als Tabellenzweiter mitten im Titelrennen. Nur zwei Punkte beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Makkabi Frankfurt. Gegen den Vorletzten aus Aschaffenburg will sich der EOSC zugleich für die Hinspielpleite revanchieren.

SV Dreieichenhain - SC Steinberg (So., 15 Uhr). „Wir müssen einige interne Dinge ansprechen und schauen, dass wir die Saison ordentlich und reibungslos zu Ende bringen“, betont Steinbergs Spielertrainer Nikola Radenkovic. Der angestaute Frust, auch durch Zwistigkeiten im Team, soll in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Gegen Dreieichenhain sollte es an Motivation nicht mangeln. „Da verspüren wir gewisse Rachegelüste nach dem hitzigen Hinspiel, in dem wir benachteiligt wurden.“ Beim SVD ist man nach dem jüngsten Erfolg gegen Aschaffenburg positiv gestimmt. „Es wird sicher ein spannendes Duell, das wir wieder für uns entscheiden wollen“, meint Spieler Moritz Leipold.

U16-Bundesliga

TG Hanau Junior White Wings - ASC Mainz (So., 11 Uhr). Einspielen für die Play-downs heißt es für die Hanauer U16, die noch drei Spiele in der Relegationsrunde 3 zu bestreiten ht. Die eindeutig beste Gelegenheit für ein Erfolgserlebnis bietet sich am Sonntag, wenn der Vorletzte das punktlose Schlusslicht aus Mainz empfängt. Das erste Duell entschieden die Hanauer mit 72:53 für sich. „Wir haben unsere Leistung gefestigt und größtenteils gut zusammen und mit der nötigen Intensität gespielt. Daran wollen wir anknüpfen“, sagt Trainer Sven Witt.

FRAUEN

Regionalliga

MJC Trier - SV Dreieichenhain (Sa., 17.30 Uhr). „Es wird nicht leicht für uns aber wir haben Chancen“, meint SVD-Trainer Guido Mensinger vor dem Vergleich mit dem Tabellendritten. Chancen auch deshalb, weil die „Haanerinnen“ zuletzt als Mannschaft überzeugten, viel Druck aufbauten und mit 16 Punkten als Tabellensechster ordentlich dastehen. Trier hat sechs Zähler mehr auf dem Konto.

Oberliga

ACT Kassel - TV Babenhausen (So., 12 Uhr). Beide Teams belegen punktgleich die Plätze sechs und sieben. Kassel feierte allerdings zuletzt einen Kantersieg in Weiterstadt, während Babenhausen eine Klatsche gegen Marburg kassierte. „Auf uns wartet nach der hohen Niederlage eine schwere Auswärtsfahrt. Leider sind immer noch einige Spielerinnen krank und verletzt“, bedauert TVB-Trainer Markus Kühn. „Wir müssen es trotzdem schaffen, die Liga-Topscorerin Janina Wellers zu stoppen.“ Der frühere Erstliga-Profi bringt es auf 30 Punkte im Schnitt, ist damit einsame Spitze.

Landesliga

TV Langen - MTV Kronberg II (So., 10 Uhr). Um ihre Außenseiterchance im Titelrennen zu wahren, dürfen sich die Langenerinnen keine Ausrutscher mehr erlauben. Erst recht nicht gegen Kronberg, das nach dem Rückzug der SG Weiterstadt III mit nur einem Sieg den vorletzten Platz belegt. Drei Punkte rangiert der TVL hinter Spitzenreiter Sulzbach, der ebenfalls eine Pflichtaufgabe gegen Wiesbaden vor der Brust hat.