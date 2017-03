„Giraffen“ sind gerettet

langen - Die Basketballer des TV Langen haben den vorzeitigen Klassenerhalt in der Regionalliga gesichert. Auch der TV Babenhausen rettete sich am letzten Spieltag der Oberliga. Die Langener Frauen verloren hingegen ihr „Endspiel“ um den Landesligatitel in Bad Homburg.

MÄNNER

U19-Bundesliga, Play-downs

TV Langen - Bayreuth 45:57 (20:37). In Spiel eins der „Best-of-three“-Serie mussten sich die Langener überraschend geschlagen geben. Grund war eine verkorkste erste Hälfte, in der vor allem die Defensive sehr nachlässig agierte. Im dritten Viertel (6:4) verteidigten die Gastgeber entschlossener, zeigten aber Abschlussschwächen. Bester Werfer: Christian Lovric (9).

U16-Bundesliga, Relegation

TV Langen - SG RheinHessen 62:72 (35:20). Zunächst lief für die Langener alles nach Plan. Sie ließen kaum zweite Wurfchancen zu und hielten die Zone dicht. Doch ab der 25. Minute verloren die Gastgeber den Faden und der Gegner kam zu einfachen Punkten. Nur vier verwandelte Dreier bei 20 Versuchen waren zu wenig für die Langener, die in Philipp Pons und Marvin Rolf (beide 12) ihre besten Schützen hatten.

1. Regionalliga

SG DJK Saarlouis-Roden/BBF Dillingen - TV Langen 71:79 (43:35). „Wir sind durch“, atmete TVL-Manager Jürgen Barth auf. Während bei Absteiger Saarlouis Lindsey Hughey-Hall (22 Punkte) und Chaed Wellian (16) die Akzente setzten, ragte beim TVL einmal mehr Preston Ross (25) heraus. Zusammen mit Maxim Schneider und Leander Sielaff sorgte er dafür, dass die Langener immer auf Tuchfühlung blieben. Ross und Schneider leiteten einen 6:0-Lauf zum 61:55 ein, nach dem 74:65 durch Sielaff war die Entscheidung gefallen.

TVL: Ross (25), Schneider (16), Sielaff (11), Martiny (8), Chabot (7), Beuschlein (5), Hoffmann (4), Reinhardt (3), Jacob, Bokeloh

2. Regionalliga

BBC Horchheim - TV Langen II 82:50 (47:28). Ohne Spielmacher Blain-Cruz und die Youngster Pfaff und Lovric hielten die Gäste nur im ersten Viertel mit. Auf alle Verteidigungsvarianten hatte der heimstarke Gastgeber die passende Antwort und ließ die Langener verzweifeln. „Horchheim hat überragend von draußen getroffen. Uns sind die einfachsten Dinge nicht gelungen“, sagte TVL-Spieler Mirco Palazzo.

TVL II: Butz (16), Martiny (12), Haucke (9), Püchert (4), Overdick (4), Hardt (3), Kaut (2), Palazzo, Lewe

Oberliga

TV Babenhausen - MTV Kronberg II 93:82 (60:27). „Dieses Spiel war ein Spiegelbild der Saison. In der ersten Hälfte haben wir 60 Punkte erzielt, das war überragend. Die zweite Hälfte war zum Vergessen“, sagte TVB-Sprecher Herbert Spiehl. Beim Blick auf die Abschlusstabelle könne man trotz des Klassenerhalts nicht zufrieden sein. „Als Mitfavorit um den Aufstieg gestartet und auf Platz sieben geendet, das ist zu wenig“, betonte Spiehl.

TVB: Altmann, Bayazit, Boutté, Harris, Haub, Hemme-Unger, Illori-King, Kapikiran, Sauer, Scharff, Yavuz, Wah

Landesliga

SV Dreieichenhain - SG Weiterstadt 63:93 (25:49). Nach der Niederlage des BC Darmstadt, die den Klassenerhalt der „Haaner“ sicherte, war die Luft gegen Weiterstadt raus. „Das erste Viertel war gut, danach lief nicht mehr viel zusammen“, sagte SVD-Trainer Martin Jurisch. Andreas Eufinger bestritt sein letztes Spiel für Dreieichenhain.

SVD: Buchmüller, Dönitz, Eufinger, Glöser, Holzmann, Hunkel, Kiefer, Maaß und Meyer

FRAUEN

Oberliga

SG Weiterstadt II - TG Hanau 60:59 (32:30). Als Meister ging die TG ohne Druck in die Partie und hielt das Spiel lange offen, obwohl Weiterstadt mit mehreren Zweitligaspielerinnen antrat. „Trotz der Niederlage können wir mit der Saison sehr zufrieden sein“, sagte TG-Kapitänin Juliana Schmid-Pfähler.

Landesliga

Homburger TG II - TV Langen 51:44 (28:23). Am letzten Spieltag machten die Bad Homburgerinnen im direkten Duell den Titel perfekt, dem starken Aufsteiger aus Langen bleibt nur Platz zwei. Es entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Defensivreihen dominierten. Silke Heger (16) traf am besten für die Gäste. Das Nachholspiel des TVL am Mittwoch (20 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt ist bedeutungslos.

Fraport Skyliners - SV Dreieichenhain II 51:43 (37:19). Aufgrund der weiteren Ergebnisse stand der achte Platz für den SVD vor der Partie fest. „Das ist zunächst kein Abstiegsplatz, in den oberen Ligen gibt es aber noch einige unbekannte Parameter, die doch noch zum Abstieg in die Bezirksliga führen könnten“, erläutert der stellvertretende Abteilungsleiter Christoph Knittel. Trainerin Georgina Jörg meinte mit Blick aufs Spiel: „Einerseits ärgert es mich, dass wir erst so spät aufgewacht sind. Andererseits bin ich stolz darauf, wie die Mädels sich zurückgekämpft haben.“ - jp