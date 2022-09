Gleich ins kalte Wasser

Erfolgreich gestreckt für neue Gegner: Die Langener Felix Meier-Merziger (Mitte) und Felix Weber (rechts), die hier versuchen, den Schmetterball des Gonsenheimers Guido Eillke zu blocken, freuen sich nach dem Aufstieg auf die 3. Liga. © Postl

Die Oberliga-Volleyballer des VC Ober-Roden beklagen vor dem Saisonstart die kurze Vorbereitungszeit durch lange geschlossene Hallen. Auf Drittliga-Aufsteiger SSG Langen wartet in Karlsruhe die erste Prüfung.

Offenbach – Die Volleyballer der Region starten am Wochenende in die neue Saison. Das Hauptaugenmerk liegt auf der SSG Langen, denn der Aufsteiger in die 3. Bundesliga hat sich sehr gut verstärkt, unter anderem mit Ex-Nationalspieler Jochen Schöps (wir berichteten). Die Männer der TG Hanau wären abermals mit dem Klassenerhalt zufrieden. Der VC Ober-Roden strebt in der Oberliga abermals einen Platz in der Spitzengruppe an.

3. Bundesliga Süd Männer

Baden Volleys SSC Karlsruhe II - SSG Langen (Sa., 16 Uhr). Die erste Prüfung für das SSG-Team um Trainer Markus Pfahlert ist beim Mit-Aufsteiger in Karlsruhe, der sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt hat. Trainer Markus Pfahlert testete sein Team unter der Woche gegen Drittliga-Konkurrent TG Rüsselsheim II. „Wie haben trotz Schöps und Peter Wolf alle fünf Sätze verloren“, nahm er das Ergebnis mit Galgenhumor, analysierte aber: „Unsere Annahme war sehr schwach, daran müssen wir arbeiten.“ Georg Wolf und Niklas Carter haben noch Rückstände im Fitnessbereich. Positiv vermerkte Pfahlert, dass Außenangreifer Artur Zarenko nach langer Pause wieder an Bord ist. „Somit haben wir 16 Spieler im Kader und können den einen oder anderen Ausfall kompensieren. Nach Karlsruhe fahren wir in Bestbesetzung. Ich bin nicht so vermessen, drei Punkte einzuplanen, denn wir sind noch nicht ganz da, wo wir gerne wären. Mal schauen, wo wir stehen.“

Kader, Libero: Christopher Haas, Thomas Schäfer - Außenangreifer: Niclas Carter, Jan Jauch, Georg Wolf, Artur Zarenko - Diagonalangreifer: Sebastian Weber, Peter Wolf - Zuspieler: Felix Meier-Merziger, Stefan Schibilsky, Anh Duc Vu - Mittelblocker: Sebastian Luz, Felix Weber - Universalspieler: Jochen Schöps

Trainer: Markus Pfahlert - Co-Trainer: Frank Werner

Regionalliga Südwest Männer

SSC Vellmar - TG Hanau (Sa., 19 Uhr). Nicht mehr dabei ist bei der TGH Diagonalangreifer Michel Simon. In der letzten Saison war er noch fleißigster Punktesammler, zu dieser Saison wechselte er in die Dritte Liga nach Mainz. Als Neuzugänge werden dafür Max Gröbel (TV Salmünster) und Tim Hochapfel aus der eigenen Jugend die erste Herrenmannschaft unterstützen. Schon zum Ende der letzten Saison war der Mittelblocker Noah Goodall (vorher VG Halstenbek-Pinneberg) zur TGH gestoßen.

„Unser klares Ziel ist auch dieses Jahr wieder der Klassenerhalt“, sagt Mannschaftssprecher Maximilian Bieri. „Dafür wird jeder Punkt wichtig sein.“

Die Saisonvorbereitung verlief etwas holprig. Da die heimische Sporthalle drei Wochen geschlossen war und zeitgleich die Beachanlage der Hanauer umgebaut wurde, konnte in dieser Zeit nicht mit dem Ball trainiert werden. Mittlerweile stehen die Männer um Trainerin Cordula Pütter jedoch halbwegs im Saft.

„In Kassel wird es eine erste Standortbestimmung geben“, sagt Bieri. Intensiv wurde insbesondere mit den Jugendspielern an den Grundlagen gearbeitet und ein schnelleres Angriffsspiel einstudiert. „Wir sind ein guter Mix aus jungen und erfahrenen Kräften, an guten Tagen können wir auch Teams von oben schlagen“, meint Bieri.

Die neue Saison dürfte intensiv werden. Da mit dem Volleyballinternat aus Frankfurt ein Team außer Konkurrenz startet, gibt es mehr Spieltage. Auch Doppelspieltage, also sowohl am Samstag als auch am Sonntag ein Spiel, stehen auf der Tagesordnung. „Da ist es gut, dass der Kader insgesamt 15 Spieler enthält“, blickt Trainerin Cordula Pütter voraus.

Kader, Libero: Felix Haar - Außenangreifer: Florian Baumecker, Max Gröbel, Martin Schönberger, Jonas Simon - Diagonalangreifer: Nikolja Grabowski Tim Hochapfel - Zuspieler: Maximilian Bieri, Jens Nimbler - Mittelblocker: Noah Goodall, Tobias Ingmann, Tom Liedtke, Nico Waldschmidt - Universalspieler: Oliver Fochler

Trainerin: Cordula Pütter

Oberliga Männer

VC Ober-Roden - Eintracht Wiesbaden (Sa., 19 Uhr, Sporthalle Kapellenstraße). Der VCOR beginnt mit einem Heimspiel gegen Eintracht Wiesbaden die neue Saison. Nach der herausragenden letzten Spielzeit, in der das Team um Trainer Günter Till jedes Heimspiel gewann, sind alle gespannt, wie der neue Kader in die Saison startet.

Die kurze Vorbereitung aufgrund geschlossener Sporthallen in Rödermark hat es den Ober-Rodenern bisher nicht leicht gemacht. Pünktlich zum Saisonstart stehen die Hallen nun aber wieder zur Verfügung, und genau so pünktlich will die Mannschaft zum ersten Spiel hundert Prozent Leistung abrufen und mit einem Sieg in die Saison starten. „Wir freuen uns sehr über die Neuzugänge, die sich bisher sehr gut in die Mannschaft eingefügt haben und für uns eine klare Verstärkung bedeuten. Natürlich fehlt noch das ein oder andere Feintuning, aber das kommt sicher noch im Lauf der Saison. Ich bin gespannt, wohin für uns die Reise dieses Jahr geht. Die Liga ist wieder bärenstark besetzt. Das bedeutet, wir müssen an den Spieltagen immer unser Maximum erreichen, um aus den Spielen auch Zählbares mitzunehmen“, sagt Mannschaftsführer Ari Nahabet.

Kader, Libero: Michael Hackel, Oliver Weber (auch Außenangreifer) - Außenangreifer: Torben Ebert, Jan Romeike,

Lars-Oliver Till - Diagonalangreifer: Simon Klug - Zuspieler: Karsten Hahn, Frederik Voss (auch Außenangreifer/Rückkehr von SSG Langen II) - Mittelblocker: Andrés Geweniger (eigene 2. Mannschaft), Christian-Alexander Keller, Ari Nahabet (auch Außenangreifer), Aniol Rebmann, Sebastian Umschlag (Sportfreunde Seligenstadt)

Abgänge: Michael Schneider, Carsten Klein, Nicolas Ruf

Trainer: Günter Till

Von Dieter Höhn

Nikolja Grabowski (links, hier im Spiel gegen die SG U.N.S. Rheinhessen) strebt mit der TG Hanau erneut den Klassenerhalt in der Regionalliga an. © Scheiber