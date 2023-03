Hessenmeisterschaft in Sprendlingen mit Glitzerkleidern, Musik und Tanz

Teilen

Eine Gymnastikgruppe der SKG Sprendlingen in Aktion. © eyßen

Anmutige Choreographien und viel Ausdruck: Bei den Hessischen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik glänzten Sportlerinnen der gastgebenden SKG Sprendlingen und der TSG Neu-Isenburg.

Dreieich – Die SKG Sprendlingen und die TSG Neu-Isenburg sind in der Rhythmischen Sportgymnastik schon seit vielen Jahren in Hessen die erfolgreichsten Vereine. Ein Blick auf die Ergebnisliste der Hessischen Meisterschaften, die am Wochenende in der Sporthalle der Max-Eyth-Schule in Sprendlingen stattfanden, bestätigt dies ziemlich eindrucksvoll. Der weitaus größte Teil der Wettbewerbe wurde von Sportlerinnen aus Sprendlingen und Neu-Isenburg gewonnen.

19 erste Plätze gingen an die SKG Sprendlingen, fünf an die TSG Neu-Isenburg, die unter anderem in den Gruppenwettkämpfen Erfolge feierte. Bei den Gruppenwettkämpfen zu Beginn der beiden Meisterschaftstage waren auch die jüngsten Teilnehmerinnen am Start. „Natürlich war da die Aufregung schon die ganze Woche über groß“, sagte Christina Braun vom Team der SKG-Trainerinnen. Die 14-Jährige hatte ihre aktive Laufbahn kürzlich beendet und wechselte ins Trainerteam. Selbst hatte sie mit dem Sport begonnen, nachdem sie bei einer Freundin, die ebenfalls in der Rhythmischen Sportgymnastik aktiv war, zugeschaut hatte.

Die jüngsten Gymnastinnen trainieren zweimal in der Woche. Nachwuchsprobleme hat man bei der SKG nicht. Etwas schwieriger sei es dagegen manchmal, neue Trainerinnen zu finden, berichtete Christina Nülle, ebenfalls eine ehemalige rhythmische Sportgymnastin, die die SKG-Mannschaften am Wochenende als Betreuerin unterstützte. Sie begann bereits 2005 mit der Sportart, als sie beim SKG-Sommerfest eine Vorführung gesehen hatte. „Ich fand die Glitzerkleider und das Tanzen zur Musik und mit den Geräten total toll“, erinnerte sich Christina Nülle, die 2018 ihre Laufbahn beendete und nun ab und zu bei Wettkämpfen aushilft, an ihre Anfänge.

Die Gastgeberinnen von der SKG Sprendlingen freuten sich nicht nur über gelungene Meisterschaften mit spannenden Wettkämpfen, sondern auch über viele sportliche Erfolge. „Das war echt der Hammer“, meinte Abteilungsleiterin Anja Eschmann mit Blick auf die Gesamtausbeute des SKG-Teams, aber auch mit Blick auf einen speziellen Wettkampf zufrieden. In der Schülerinnenwettkampfklasse (Ball) gab es für die Sprendlingerinnen nämlich einen Dreifachsieg: Nadiia Kolvalchuk siegte vor Alexandra Alles und Amina Velulalieva.

Gleich über fünf Hessenmeistertitel durfte sich Melissa Kar freuen. „Sie hat hervorragend geturnt und hohe Punktzahlen erreicht“, sagte Anja Eschmann.

In der Juniorinnenleistungsklasse 13-15, deren Sportlerinnen über 20 Stunden in der Woche trainieren, war das Teilnehmerinnenfeld überschaubar. Da wird es erst bei den folgenden Regional- und Deutschen Meisterschaften mehr Konkurrenz geben. Anna Zagurnyj und Yelizavieta Kovalova gewannen für die SKG jeweils drei Meistertitel. Außerdem standen für Sprendlingen Julei Wang (2), Nadiia Kolvalchuk (2), Maryna Kovalova (2), Alisa Stefurak (1) und Adel Nurumbetova (1) ganz oben auf dem Treppchen.

Die TSG Neu-Isenburg gewann gleich drei der Gruppenwettbewerbe. Janna Hirsch und Sofiia Pechura holten außerdem Einzeltitel. Während für die jüngsten Teilnehmerinnen bei den Hessenmeisterschaften Endstation ist, haben die höheren Altersklassen mit den Regionalmeisterschaften und den Deutschen Meisterschaften in den kommenden Monaten die nächsten Ziele bereits vor Augen.

Von Sascha Eyssen

Melissa Kar durfte sich über gleich fünf Hessenmeistertitel freuen. © eyßen