Greunke-Blocks besiegeln vierten Baskets-Sieg in Serie

Von: Jörn Polzin

Monika Crnjac erzielte den Korb zum 61:58. © postl

Die Rhein-Main Baskets schaffen in der 2. Liga den Anschluss an die obere Tabellenhälfte machen es beim 63:58-Sieg beim früheren Serienmeister Wasserburg aber unnötig spannend

Langen – Saymon Engler hatte es eilig. Während die Spielerinnen nach verrichteter Arbeit den Samstagabend bei einem Restaurantbesuch ausklingen ließen, ehe sie in einem Wasserburger Hotel übernachteten, saß der Trainer der Rhein-Main Baskets bereits im ICE gen Heimat. Ein Trainer auf der Flucht? Nein, für Engler stand am Sonntagvormittag, als das Team gerade die Rückfahrt per Kleinbus aus dem Süden antrat, bereits das nächste Spiel an – mit Hofheims U14. „Volles Programm wie immer, sonst wäre es langweilig“, erzählt Engler grinsend.

Gut lachen hatte er ohnehin nach einem Abend, der alles andere als langweilig verlaufen war. Nach hartem Kampf hatten sich die Baskets mit 63:58 (37:35) beim früheren deutschen Serienmeister durchgesetzt, der sich nach dem Erstliga-Rückzug im Umbruch befindet. Mit dem vierten Sieg in Folge gelang der Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Entsprechend überwogen bei Engler in seiner Analyse die positiven Eindrücke. „Wir haben dem Gegner wenige freie Würfe gegeben und selbst über weite Strecken besonnen im Angriff reagiert“, lobte der Coach, dem vor allem die Entschlossenheit seines Teams in der Schlussphase gefiel. „In den letzten Minuten mit zwei Punkten hinten zu liegen und dann noch mit fünf Punkten zu gewinnen, zeugt von guten Nerven. Da haben alle noch mal ordentlich gekämpft.“ Explizit hob Engler Svenja Greunke hervor, die in der letzten Minute zwei Dreierversuche der Gastgeberinnen blockte und den Vorsprung verteidigte, den Jule Seegräber, Monika Crnjac und Monika Wotzlaw herausgeworfen hatten.

Das Trio war es auch, das den Gästen zunächst eine 20:11-Führung ermöglichte. Obwohl die Gastgeberinnen nur mit acht Spielerinnen antraten – US-Amerikanerin Brittany Autry musste passen –, hielten sie entschlossen dagegen und verkürzten bis zur Halbzeit auf 35:37. Im dritten Durchgang schafften es die Baskets trotz zweistelliger Führung (49:38) nicht, für die Vorentscheidung zu sorgen. Im Gegenteil: Wasserburg um die auffällligen Lewke Brodersen und Sophie Perner nutzte den Durchhänger der Gäste, um zu verkürzen und beim 55:55 gleichzuziehen.

Eine Phase, die Engler im Nachgang kritisch sah: „Da haben wir wieder durch Fehler in der Verteidigung die Gegner stark gemacht. Dazu kommen noch ein paar blöde Fehlpässe und verlegte Korbleger, was das Spiel dann leider unnötig knapp gemacht hat“, resümiert der Baskets-Trainer, der in dem Fall lieber die Langeweile genommen hätte – am Ende aber wieder lachen konnte.

Baskets: Ahmed (3), Wotzlaw (4), Groth (8), Seegäber (18), Greunke (14), Torney, Rolf (4), Crnjac (10), Kleinert (2), Mihaleszko

