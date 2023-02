Gruppenliga: Burggraf schießt Pars gleich wieder auf Kurs - Obertshausen verliert

Neuer Angstgegner: Nach dem Hinspiel verlor Jan Gebhardt (in Weiß) mit Kickers Obertshausen auch das Rückspiel gegen Jacob Hartmann und den SVG Steinheim. © scheiber

Der SV Pars Neu-Isenburg ist mit guter Form aus der Winterpause gestartet und hat gleich am ersten Restrundenspieltag der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost mit einem 5:2-Sieg gegen den 1. FC Erlensee II seine Titelambitionen unterstrichen. Verfolger OSC Rosenhöhe gab sich beim 2:0 bei Germania Klein-Krotzenburg keine Blöße und hält einigermaßen Anschluss.

Offenbach – Den verliert allmählich Kickers Obertshausen nach der 1:3-Niederlage gegen den SVG Steinheim. Einen Last-Minute-Sieg feierte DJK Sparta Bürgel zu Hause gegen Germania Großkrotzenburg.

SV Pars Neu-Isenburg - 1. FC Erlensee II 5:2 (3:0). Trotz des klaren Sieges wollte Pars-Trainer Dejan Alempic nicht von einer leichten Aufgabe sprechen. „Für mich gehört Erlensee II mit seinem jungen Team zu den besten Mannschaften in der Gruppenliga“, sagte er. Mann des Tages war der hessenligaerfahrene Leon Burggraf, der drei Treffer zum Heimsieg des souveränen Spitzenreiters beisteuerte. Die ersten beiden leiteten die Führung ein, die Neuzugang Kaan Köksal noch vor der Pause auf 3:0 ausbaute. „Nach der Halbzeit haben wir aber geschlafen“, kritisierte Alempic. Aufsteiger Erlensee II bestrafte dies mit zwei Treffern von Maurice Koloczek und Sören Reich. Für nachhaltige Spannung war trotzdem nicht gesorgt, da Burggraf nur wenige Minuten nach dem Anschlusstreffer das 4:2 nachlegte (66.). Das letzte Tor des Tages war zugleich auch das schönste: Gianluca Alessandro verwandelte in der 72. Minute einen Freistoß direkt zum 5:2-Endstand.

Pars: Bayar - Dejanovic, Bozina (70. Blasi), Smisek (85. Seo), Erdem, Alessandro, D. Alempic, S. Alempic, Burggraf (69. Cesari), Nassif (80. Rasch), Köksal (60. Cociu)

Tore: 1:0, 2:0 Burggraf (19., 28.), 3:0 Köksal (33.), 3:1 Koloczek (56.) 3:2 Reich (58.), 4:2 Burggraf (66.), 5:2 Alessandro (72.)

Kickers Obertshausen - SVG Steinheim 1:3 (1:1). Der abstiegsbedrohte SVG Steinheim hat den Überraschungssieg aus der Hinrunde wiederholt und Kickers Obertshausen erneut geschlagen. Und das ohne Cheftrainer Mustafa Fil, der wegen einer Coronainfektion kurzfristig passen musste. Abteilungsleiter Bernd Hartmann führte an der Seitenlinie in Absprache mit Co-Spielertrainer Jeremy Lundy Regie.

Zunächst lief es für die favorisierten Kickers. Marius Krikser brachte den Tabellendritten in der 18. Minute in Führung. Pio Busch traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich. In der 61. Minute war Steinheims Torjäger Yves Böttler mit dem 1:2 zur Stelle. Das Spiel war jetzt völlig offen und wurde hektischer. Ab der 78. Minute musste Steinheim in Unterzahl auskommen, da Michael Kohnke die Ampelkarte sah. Der SVG zog sich noch weiter zurück, setzte in der 89. Minute trotzdem noch einen starken Konter. Wieder war Böttler erfolgreich. Der Dreier tut dem SVG im Abstiegskampf richtig gut. Kickers Obertshausen verliert im Rennen um die beiden ersten Plätze dagegen immer mehr an Boden. „Wir waren nicht unbedingt die bessere Mannschaft, aber es war eine Willenssache. Von der kämpferischen Leistung war unser Sieg absolut verdient“, freute sich Bernd Hartmann über den Coup seiner Truppe. „Wir waren in der ersten Halbzeit besser, doch nach der Pause richtig schlecht. Steinheim hat daher verdient gewonnen“, meinte Obertshausens Trainer Marcel Dindorf.

Obertshausen: Walter - F. Dindorf (64. Goldammer), Weirich, Davulcu, Mannhart (70. Protzel), Arnold, Folschweiller, Aydin, Kreis, Gebhardt, Krikser

Steinheim: Lopez - Hartmann, Camara, Sen, Lundy, Rachor, P. Busch (75. Acikel), C. Busch, Teklu, Kohnke, Böttler - Tore: 1:0 Krikser (18.), 1:1 P. Busch (45.+2), 1:2, 1:3 Böttler (61., 89.) - Gelb-Rot: Kohnke (Steinheim, 78.)

1. FC Langen - SV Bernbach 8:3 (5:2). Der 1. FC Langen stand gegen den Abstiegskandidaten SV Bernbach dicht vor einem zweistelligen Sieg. Als Lars Wolfarth in der 53. Minute das 8:2 für den FCL erzielte, deutete nichts darauf hin, dass dies der letzte Torerfolg der Betz-Elf an diesem Tag gewesen sein könnte. Zu löchrig stellte sich die Abwehr von Neuling SV Bernbach dar, der auch nach einem 2:5-Pausenstand nicht an den richtigen Stellschrauben drehen konnte. Mit zahlreichen Wechseln nahmen die Gastgeber sich selbst etwas den Spielfluss, was angesichts des klaren Vorsprungs aber verschmerzbar war. FCL-Trainer Marco Betz wollte den Sieg am Ende nicht überbewerten: „Klar haben wir das ordentlich gemacht, doch Bernbach hatte es mit frühen verletzungsbedingten Wechseln auch nicht einfach.“

Langen: Jonientz - Nedwied, Ahmadi (57. Marinovic), Khan (57. Arat), Kirnig (66. Schindler), L. Lippert (66. Karatepe), Hesse (66. Deuker), Zink, Siringül, Wolfarth, Seibel

Tore: 1:0 L. Lippert (2.), 2:0 Khan (14.), 3:0 Seibel (25.), 3:1 Jäger (38.), 4:1 Wolfarth (42.), 4:2 T. Franz (44.), 5:2 Hesse (45.), 6:2 Wolfarth (47.), 7:2 Hesse (52.), 8:2 Wolfarth (53.), 8:3 Wegmann (80.)

Germania Klein-Krotzenburg - OSC Rosenhöhe 0:2 (0:0). Am Ende wurde der OSC Rosenhöhe seiner Favoritenrolle gerecht, was Germania-Sprecher Ralf Walter ein klein wenig wurmte. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt und ärgern uns über das umstrittene 0:1.“ Was Walter aufregte: Vor dem 0:1 durch Erik Kraus roch es nach Abseits. Der Linienrichter hatte die Fahne auch gehoben, wurde aber schließlich vom Schiedsrichter überstimmt. Bis dahin war Klein-Krotzenburg gut in der Partie und hätte in der ersten Hälfte durch Kaan Seker sogar in Führung gehen können. Die Rosenhöhe nutzte nach dem 1:0 die nun offener werdenden Räume geschickt. Kurz nach seiner Einwechslung traf Mike Osmanovski zum 0:2-Endstand. Ein Arbeitssieg aus Sicht des Tabellenzweiten. „Unverdient war der Sieg der Offenbacher sicherlich nicht“, attestierte auch Walter dem OSC eine reife Leistung.

Klein-Krotzenburg: Stojilkovic - Doschek, Merten, Vulic, Seker (88. Wilhelm), Beck (46. Dananovic), Alexey Kolchak, Naouassi, Spahn (55. Eckert), Toskovic, Andrej Kolchak - Rosenhöhe: Läpple - Pfitzer, Curth, Harmanci (88. Singh), Feuchter, Seith, Kraus (82. Osmanovski), Celik (57. Filges), Sachs, Gallus (70. Bock), Rüger (75. Schumacher) - Tore: 0:1 Kraus (70.), 0:2 Osmanovski (84.)

SG Nieder-Roden - FC Bayern Alzenau II 1:2 (0:0). Die SG Nieder-Roden hat den Restrundenstart in den Sand gesetzt. Die stark abstiegsbedrohten Gäste aus Alzenau, die überraschend den langjährigen OFC-Keeper Daniel Endres im defensiven Mittelfeld aufboten, nahmen dank eines Doppelpacks von Don Link drei Punkte mit nach Unterfranken. Der Anschlusstreffer von Luis Friedrichs in der 85. Minute kam für die Elf von Coach Tevfik Kilinc zu spät. Dabei sah es lange nicht nach einem Alzenauer Sieg aus. Die SGN war über weite Strecken am Drücker und hätte kurz vor der Pause durch Adrian Postall in Führung gehen können. Kurz nach der Pause traf Ibrahim Ekici nur die Latte. „Es war so ein typisches Auftaktspiel nach einer langen Pause. Spielerisch hat noch nicht alles funktioniert und wir hatten auch ein paar Ausfälle zu beklagen“, suchte SGN-Sprecher Matthias Dries nach Erklärungen für die überraschende Niederlage.

Nieder-Roden: Bartke - Ternay, J. Koser, Ekici, Roth (83. Jäger), Friedrichs, Dobrunat, Gashi, Spataro, P. Koser (68. Militello), Postall - Tore: 0:1, 0:2 Don Link (77., 83.), 1:2 Friedrichs (85.)

DJK Sparta Bürgel - Germania Großkrotzenburg 1:0 (0:0). Mit der Einwechslung von Said Noori hatte Bürgels Trainer Bore Markovic ein feines Näschen. Kurz vor Schluss erzielte Noori den einzigen Treffer des Tages. „Das Spiel war auf dem schwer bespielbaren Hartplatz sehr zerfahren und eigentlich auf ein 0:0 ausgelegt“, meinte Bürgels Abteilungsleiter Olaf Happel. Gästetrainer Sahin Arslanergül sah es ähnlich. „Ein Sieg für uns wäre möglich, ein Unentschieden gerecht gewesen.“ In der ersten Hälfte vergab der Großkrotzenburger Jaouad El Kaddouri eine Riesenchance. In der 70. Minute hatten die Gäste den Torschrei auf den Lippen, doch der Schiedsrichter sah nach dem Schuss des starken Ciaran Winstain den Ball nicht vollumfänglich über der Torlinie. Kurz vor Schluss meldeten die Spartiaten Siegansprüche an. Hatte Deyan Gligorov mit einem Lattenschuss noch Pech (88.), so ließ Noori die nur in spärlicher Anzahl zum Sportplatz gepilgerten Sparta-Fans wenig später doch noch jubeln.

Bürgel: Milosevic - Kristo, Höhn, Madarov (73. Noori), Miehm, Heublein, Kryvobedryi, Haznadar, Hadzic, Gligorov, Braus - Tor: 1:0 Noori (90.) fs