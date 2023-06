Guter Saisonabschluss

Voller Einsatz im Sand. Die Junioren des TSV Heusenstamm (weiß) gegen den FC Dietzenbach (gelb) am Badesee in Nieder-Roden. © eyssen

Beim Beachsoccercups des Hessischen Fußball-Verbandes am Badesee in Nieder-Roden stand der Spaß im Vordergrund.

Rodgau – Drei Turniere des Beachsoccercups des Hessischen Fußball-Verbandes wurden am Wochenende am Badesee in Nieder-Roden ausgetragen. Nicht so sehr die Ergebnisse, sondern der Spaß standen dabei im Vordergrund.

„Das ist ein guter Saisonabschluss“, sagte etwa Mouad Annou, Spieler der Junioren der TSV Heusenstamm, die bereits im vergangenen Jahr am Beachsoccercup teilgenommen hatten. „Auf Sand ist das viel kräftezehrender als auf Rasen“, ergänzte sein Teamkollege Ehsan Shmadi. Das Turnier der Junioren wurde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ ausgetragen. Da der SV Gemaa Tempelsee seine Teilnahme absagte, waren nur sechs Teams am Start. Die Heusenstammer, die gegen den SV 07 Heddernheim (2:1) und den FC Dietzenbach (5:0) gewannen und beim 1:1 gegen Concordia Eschersheim einen Punkt holten, wurden Vierter.

Der FC Dietzenbach holte beim 2:0 gegen Heddernheim immerhin einen Sieg und belegte Rang fünf. Für die Dietzenbacher war es ihre Beach-Premiere. Aufgrund der räumlichen Nähe zum Badesee in Nieder-Roden entschied man sich zur Teilnahme. „Der Spaß steht im Vordergrund, die Ergebnisse sind zweitrangig. Besonders trainiert haben wir im Vorfeld nicht“, sagte Trainer Jochen Glöckner, der Spieler der A- und B-Junioren im Team hatte. Der Turniersieg ging an Rot-Weiss Frankfurt II, das ungeschlagen blieb und aus fünf Turnierspielen 13 Punkte holte.

Bereits am Samstag hatten fünf Herrenteams den Auftakt zu der Turnierserie gemacht. Hier ging Platz eins an die SG „Koppinnacken“, die nach Hin- und Rückrunde aus ihren acht Spielen 22 Punkte holte. Der FC Dietzenbach kam mit sieben Zählern auf Rang vier. Siege gab es für Dietzenbach gegen die GeBraSan GmbH aus Offenbach (3:1) und No. 1 Weiterstadt (2:1). Mit einem Punkt aus dem 1:1 im Rückspiel gegen Dietzenbach wurde die GeBraSan GmbH Fünfter.

Beim Frauenturnier am Sonntag, an dem auch Juniorinnenteams teilnahmen, setzte sich die DJK SSG Darmstadt durch einen 2:0-Finalsieg gegen die SG Münchholzhausen durch. Die TSG Neu-Isenburg belegte Rang vier. Das kleine Finale gegen die „Stadt ohne Meer“, eine Mannschaft mit Spielerinnen aus Mittelhessen, ging mit 1:3 verloren.

Die Neu-Isenburgerinnen hatten sich als Zweite ihrer Vorrundengruppe - zwei Niederlagen stand der 2:0-Sieg gegen den SC Olympia Lorsch II gegenüber - für das Halbfinale qualifiziert. Dort gab es für die TSG eine klare 0:4-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Darmstadt. Der FC Dietzenbach wurde ohne Punkt Gruppenvierter, das Spiel um Platz acht ging mit 0:6 gegen das Team von Blau-Gelb Frankfurt verloren.

„Das Wetter ist überragend“, freute sich Turnierleiter Fritz Lorscheid über die hochsommerlichen Temperaturen. „Im Jugend- und Frauenbereich gab es viele Anmeldungen, bei den Männern hat es in diesem Jahr im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein bisschen gehakt“, musste Lorscheid zugeben.

Im nordhessischen Korbach ist für das kommende Wochenende ein weiteres Beachsoccerturnier des HFV angesetzt. Für die besten Männer- und Frauenmannschaften folgt dann der Regionalentscheid Süd in München, wo es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft geht.

