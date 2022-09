„Guter Sprung fühlt sich wie Fliegen an“

Von: Julius Fastnacht

Teilen

Das Puzzle zusammensetzen: Die Landung in der Sandgrube ist nur ein Bestandteil des Sprungs, sagt Brich. Sie mit Schrittfolge, Geschwindigkeit, Absprung und Flug zu kombinieren, ist die Kunst. © hübner

Helena Brich, 23 Jahre, ist Weitspringerin der TGS Seligenstadt. Im Interview spricht sie über den perfekten Sprung, den Spagat zwischen Studium und Hochleistungssport – und sie erzählt, warum die Sportförderung in Deutschland mehr Schweiz wagen sollte.

Frau Brich, warum eigentlich Weitsprung?

Mir gefällt die Vielfalt im Training. Nicht nur Starts, Läufe und Kraftübungen, wie beim Sprint. Ich springe auch viel in die Grube, was mir super viel Spaß macht. Wenn ich einen Sprung gut treffe, fühlt sich das wie Fliegen an.

Worauf kommt es bei einen Topsprung an?

Es müssen ziemlich viele Dinge ineinander greifen: Beim Anlauf zählt die Schrittfolge, die Geschwindigkeit. Manchmal ist mein Problem, das Brett richtig zu treffen. Und auch nach dem Absprung muss ich mich in der Luft halten und eine schöne Landung zeigen. Die einzelnen Bausteine können zusammenpassen, aber die Technik nicht. Alles zu verknüpfen, ist die Kunst des Sprungs.

Bei den süddeutschen Meisterschaften haben Sie zuletzt Silber gewonnen. Was war das für eine Erfahrung?

Im Vorjahr bin ich schon Dritte geworden, was damals überraschend für mich war. Bei Meisterschaften gibt es immer Favoriten, die schon viel bessere Sprünge gezeigt haben. Aber an solchen Tagen werden die Karten neu gemischt, es kann auch mal eine Windlotterie werden. Ich wollte wieder aufs Podium und wusste, dass meine Form stimmt. Kurz vorher bin ich sechs Meter gesprungen, meine persönliche Bestleistung. Und dann hatte ich an dem Tag einfach das nötige Glück.

Aktuell sind Sie Studentin. Wie schaffen Sie es, Uni und Leistungssport zu kombinieren?

Ich glaube, das geht, weil es mir Spaß macht. Diszipliniert muss man schon sein. Gerade am Anfang des Studiums hatte ich wirklich von Morgens bis Abends Uni, bin dann direkt ins Training und habe zuhause wieder Zeug erledigt. Es ging nicht anders. Zum Ende hin kam Corona, was für das Studium blöd war. In den Vorlesungen zu sitzen, in der Mensa essen zu gehen, das hat mir gefehlt. Ich konnte aber mein Training spontaner planen, zum Beispiel mal Vormittags statt Abends raus gehen.

Erhalten Sie bei Ihrem Pensum eine Sportförderung?

Nein. Dafür bin ich einfach nicht gut genug. Für eine Sportförderung fehlt noch ein bisschen an Leistung. Es gibt aber viele Faktoren, die mich beim Sport halten. Ich habe eine coole Trainingsgruppe. Das ist für mich immer wie Freunde treffen. Und die Bewegung an sich. Während Corona habe ich gemerkt, dass ich das als Ausgleich brauche. Dass mir der Sport auch zurückgibt und Spaß macht. Das war ein Push, der mich nochmal motiviert hat, mehr zu machen.

Einige Profi-Athleten kritisieren die Förderung in Deutschland. Wie sehen Sie die Situation?

Dadurch, dass ich selbst nie gefördert wurde, kenne ich mich mit dem System nicht gut aus. Auf den Wettkämpfen sehe ich aber andere Sportler und glaube, da ist Potenzial. Gerade mit 18, 19 Jahren hören viele mit der Leichtathletik auf. Die fangen eine Ausbildung oder ein Studium an und wissen nicht, wie sie ohne Förderung so viel trainieren sollen. Vielleicht müsste man sich da wirklich mal Gedanken machen. Die Schweiz hat das ganz gut hinbekommen, die hatten in München total viele Leute in den Finals.

Was machen unsere Nachbarn besser?

Sie schauen zum Beispiel früh, in welchem Bereich Kinder Talent haben. Und empfehlen dann aktiv Sportarten. Tendenziell ist es ja so: Wenn Du in etwas gut bist und schneller Erfolge siehst, dann macht es dir auch mehr Spaß. Ich glaube, dass es schon beim Nachwuchs anfangen sollte. Und die Unterstützung nicht aufhört, wenn wir älter werden. Wir müssen uns einfach mal umgucken, wie es andere Länder machen. Gibt es da noch Verbesserungspotenzial? Aber auch sonst könnten wir etwas verändern.

Was genau?

Den Fußball feiern wir total, was ja in Ordnung ist. Andere Sportarten, nicht nur die Leichtathletik, können aber genauso viele Emotionen geben. Es fragt schon mal jemand: Warum machst Du das überhaupt noch? Warum investierst Du so viel Zeit in deinen Sport? Wenn ich in der Kreisliga kicke, würde das Keinen interessieren.

Also nicht nur sportpolitisch, auch gesellschaftlich umdenken?

Ein bisschen zumindest. Man hat jetzt ja auch an den European Championships gesehen, dass die Leute eigentlich sportbegeistert sind – wenn die entsprechende Bühne da ist. Da sind die Menschen zu Tausenden gekommen und haben das gefeiert. Ich denke, das ist eine Möglichkeit, wie man Sport in die Gesellschaft tragen kann.

Sie ziehen im Herbst für die Uni nach Karlsruhe. Was sind Ihre sportlichen Ziele?

Ich will einmal bei den Deutschen Meisterschaften dabei sein. Vielleicht kann ich das nächste Saison schaffen. Da gucke ich jetzt erst mal: Wie ist das in der neuen Stadt, der neuen Trainingsgruppe? Für mich hat Erfolg viel damit zu tun. Wenn ich keinen Spaß habe, kann ich auch die Leistung nicht bringen.

Das Gespräch führte

Julius Fastnacht