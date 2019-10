Offenbach – Am Tag danach ist die Stimme von Markus Horn noch angeschlagen. „Die Nacht war lang, wir haben ordentlich gefeiert“, gibt der Teammanager des Judo-Club Samurai zu. Und das aus gutem Grund.

Durch den 9:5-Erfolg beim TV Erlangen machten die Offenbacher den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga perfekt.

Da die Niederlage von Schlusslicht Sindelfingen (1:13 in Esslingen) schnell abzusehen war und nur der Letzte absteigt, verbrachte Horn einen ruhigen Abend.

Und er konnte mitansehen, wie sein Team einen starken Abschluss hinlegte und auf Platz sechs kletterte. „Wir konnten das erste Mal in der Saison komplett antreten. Die Jungs haben gezeigt, dass wir erstligareif sind und jeder punkten kann, wenn es bei einem anderen mal nicht so läuft“, betont Horn.

Daniel Gleim (-73 Kilo) startete zwar mit einer Niederlage, doch der starke David Tsokouris (-81 kg) glich aus. Auch Markus Seifert (-90 kg), Fabian Kühn (-66 kg) und Alexander Bimmermann (-60 kg) punkteten noch vor der Pause. Danach machten Leon Ehmig (-73 kg), Tsokouris, Gleim in der ungewohnten Klasse bis 100 kg (Horn: „Er hat den Gegner einfach platt gemacht“), Philipp Dahn (-66 kg) und Bimmermann den den Deckel drauf. Dass Seifert (-90 kg) in der zweiten Runde verlor, nahm Horn gelassen. „Er zeigt Leistung und arbeitet im Training hart an sich.“

Wermutstropfen: Kamil Grabowski brach sich bei seiner Niederlage die Nase. Für den Teammamanager war das symptomatisch für den Rundenverlauf mit vielen Ausfällen. Auch aus diesem Grund will sich der Judo-Club künftig breiter aufstellen. Die positive Kunde: Alle Kämpfer wollen bleiben. Horns Saisonfazit: „Es war ein grandioser Auftakt mit dem Sieg gegen Sindelfingen. Gegen Rüsselsheim und Leipzig wäre mehr drin gewesen. Aber der Abschluss kann sich sehen lassen.“ Und wurde ausgelassen gefeiert. jp