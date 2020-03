Hainstädter Weitspringer Gianluca Puglisi: „Jede helfende Hand wird gebraucht“

Gianluca Puglisi kam sich wie vor wie im falschen Film. Schöner Einstieg, plötzliche Wendung mit (zu) viel Nervenkitzel, fehlendes Happy End. Drei Wochen sollte das Trainingslager des Hainburger Weitspringers in Südafrika andauern.

Hainstadt – Drei Wochen, in denen sich der 23-Jährige den Feinschliff für die Freiluftsaison holen wollte. Inmitten von Bundeskaderathleten, zu denen auch seine Vereinskollegin Maryse Luzolo vom Königsteiner LV zählt. Doch dann, nach knapp zwei Wochen, holte die Sportler die Realität ein.

„An einem Abend wurde uns mitgeteilt, dass wir das Trainingslager abbrechen müssen. Und zwar von einem Tag zum nächsten“, blickt Puglisi zurück. Die Auswirkungen des Coronavirus hatte auch Südafrika, genau genommen das Quartier der deutschen Delegation in Stellenbosch erreicht. In den nächsten Stunden folgten Wasserstandsmeldungen, die noch zusätzliche Verwirrung stifteten. „Erst hieß es, wir fliegen doch nicht. Dann sollte es auf einmal ganz schnell gehen, weil der Frankfurter Flughafen angeblich dicht macht. Wir hatten Angst nicht mehr heimzukommen“, erinnert sich der Weitspringer mit italienischen Wurzeln. Bei auftretenden Symptomen wollten die beiden mitgereisten Ärzte des Deutschen Leichtathletik-Verbands nicht die Verantwortung in südafrikanischer Quarantäne übernehmen.

Einige Sportler traten bereits am nächsten Morgen die Heimreise an, andere wie Puglisi folgten wenige Stunden später. Mit gemischten Gefühlen sowie einer großen Portion Unwissenheit und Unsicherheit. Denn 9000 Kilometer entfernt von der hessischen Heimat hatte er bei seiner Südafrika-Premiere bis dato wenig von der Aufregung um die Pandemie mitbekommen. Der Alltag in der Universitätsstadt Stellenbosch war klar strukturiert: Zwei Trainingseinheiten, dazwischen Verpflegung und Physiotherapie. Also Training, Sport und Erholung - aufgeteilt in mehrere Trainingsgruppen wie Weitspringer und Zehnkämpfer. Alles spielte sich im Hotel oder dem 15 Minuten entfernten Stadion ab.

„Ich war ja schon in vielen europäischen Ländern im Trainingslager, aber eines in Südafrika ist natürlich etwas Besonderes. Wir hatten tolle Bedingungen, auch wenn es ganz schön heiß werden konnte“, erzählt Puglisi, für den das abrupte Ende doppelt ärgerlich ist. 2019 wurde er vom Pfeiferschen Drüsenfieber zurückgeworfen. In diesem Jahr sollte alles besser werden. Im Februar gewann Puglisi überraschend Silber bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig mit 7,77 Metern im finalen Durchgang, wollte sich im Freien im europäischen Mittelfeld platzieren. Dafür sah er den richtigen Zeitpunkt gekommen.

Doch den Gedanken an eine EM-Teilnahme im August in Paris hat der Medizinstudent erst mal von sich geschoben. Die Titelkämpfe sind nicht abgesagt, zumindest aber stark gefährdet. Zumal die geplanten Qualifikationswettkämpfe gestrichen wurden. Die EM-Norm liegt bei 7,95 Metern, sein Freiluft-Bestwert bei 7,82 Metern. „Ob ich die EM-Norm in dieser Situation packe, wäre sehr fraglich“, räumt Puglisi mit Blick auf die eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten ein - und beklagt die wenig einheitliche Linie des Verbands: Während etwa der Olympiastützpunkt in München weiter geöffnet ist, bleibt jener in Frankfurt, wo der 23-Jährige mit Jürgen Sammert trainiert, geschlossen. Training auf Anlagen: unmöglich.

Bleiben nur die individuellen Einheiten – häufig an der Seite der deutschen Vizemeisterin Maryse Luzolo. Zusammen geht‘s dann in den Wald für Sprints und Sprünge, es werden Gewichte aus dem Kofferraum geholt und gestemmt oder das ausgeliehene Rudergerät aus dem Elternhaus eingesetzt. „Das habe ich alles glücklicherweise noch rechtzeitig organisiert“, sagt Puglisi, der wie viele Medizinstudenten bundesweit die Arbeit in den Kliniken unterstützen will. Nach anfänglichen Zögern. Angst habe er vor dem Virus zwar nicht. Doch als Student im vierten Semester, befürchtete er, „mehr im Weg rumzustehen, als wirklich helfen zu können“. Zudem sei der Dienst sehr stressig, lasse wenig Zeit fürs Studium, das aber vorerst ruht. Die Lehrveranstaltungen sind zumindest bis 20. April ausgesetzt. Das Physikum ab August soll nach jetzigem Stand aber über die Bühne gehen.

Und Puglisis Zweifel am Mitwirken sind mittlerweile ausgeräumt. „Es geht drunter und drüber in den Krankenhäusern, da wird jede helfende Hand gebraucht.“

VON JÖRN POLZIN