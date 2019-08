HSG Hanau fehlt Cleverness und Disziplin

Dutenhofen – Nach dem sensationellen Erfolg im DHB-Pokal mit dem Sieg gegen den Zweitligisten TV Hüttenberg in der Vorwoche folgte bei den Handballern der HSG Hanau die Ernüchterung. Die Grimmstädter verloren ihr Auftaktspiel in der 3.

Liga Mitte bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen II, der Bundesliga-Reserve der HSG Wetzlar, mit 23:27 (8:10).

„Wir haben uns noch im Erfolg des DHB-Pokals gesuhlt. So sind wir dann auch aufgetreten“, war Hanaus Trainer Oliver Schulz nach seinem Punktspiel-Debüt mit der HSG enttäuscht: „Wir haben uns mit zu vielen Nebensächlichkeiten beschäftigt. Was mich am meisten ärgert, sind die Undiszipliniertheiten und die fehlende Cleverness. Von den acht Zeitstrafen waren sechs unnötig.“

Und dennoch durften die Hanauer, die Michael Hemmer (Pferdekuss im Pokalspiel gegen Hüttenberg) und Lucas Lorenz (beruflich verhindert) und ab der 20. Minute auch noch den bis dahin gut spielenden Daniel Wernig (Knie verdreht) ersetzen mussten, beim 20:20 fünf Minuten vor Spielende noch auf einen Erfolg hoffen, hatten dann aber ihr Pulver verschossen. Die Gäste handelten sich im Endspurt noch zwei Zeitstrafen ein und Dutenhofen/Münchholzhausen sicherte sich noch den deutlichen Erfolg. „Dann werfen einem eben auch einmal zwei A-Jugendliche und ein Ian Weber, der erst einmal mit der Mannschaft trainiert hat, den Ball rein“, meinte Schulz.

Spielfilm: 1:1 (6.), 4:5 (15.), 8:5 (23.), 10:8 - 13:9 (36.), 16:14 (47.), 18:17 (50.), 20:17 (52.), 20:20 (55.), 22:20 (56.), 24:23 (58.), 27:23

Zeitstrafen: 3:8 - Rote Karte: Graichen (Hanau, 29., Foulspiel), Lindenstruth (Dutenhofen, 52., 3. Zeitstrafe) - 7m: 3/6 - 2/3

HSG Hanau: Schermuly, Tomm, Naß (n.e.); Ritter (3), Woiwod (1), Gerst (1), Schneider (n.e.), Wernig (3/2), Strohl (4), Schwalbe (1), Bergold (4), Brüggemann (4), Pillmann (2), Christoffel (1), Graichen, Malik leo