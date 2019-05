HSG Hanau wird noch stärker

Platz drei in der 3. Liga Ost, das beste Ergebnis der Clubgeschichte – die Handballer der vor zehn Jahren aus TS Steinheim und TV Kesselstadt entstandenen HSG Hanau sind stolz auf eine famose Saison.

Hanau – Aktivenleiter Reiner Kegelmann bezieht in sein Fazit aber nicht nur das Aushängeschild ein. Er sagt: „Unsere zweite Mannschaft ist mit einem dünnen Kader Zweiter in der Landesliga geworden – das ist ein Riesenerfolg. Dazu die Frauen als Meister in der Bezirksoberliga und die A-Jugend als Dritter mit der direkten Qualifikation für eine weitere Saison in der Bundesliga – das ist top. Mehr kann man als Verein nicht verlangen. “.

Ein dickes Lob hat Kegelmann für Patrick Beer, den scheidenden Trainer der ersten Mannschaft, übrig. „Er hat einen sehr großen Anteil an unserem Erfolg, hat die Jungs prima motiviert und stets die richtigen Leute auf die richtigen Positionen gestellt. Patrick hat einen super Job gemacht.“ Nachfolger von Beer, der nach fünfeinhalb Jahren bei der HSG eine Handballpause einlegt, wird wie berichtet der 38-jährige Oliver Schulz (Rot-Weiß Babenhausen). „Das wird einen Schnitt geben. Oliver ist ein junger Trainer, der sicher neue Akzente setzen kann. Aber klar ist auch: Nach dieser erfolgreichen Ära mit Patrick Beer hat es jeder Trainer zunächst einmal schwer. Aber wenn Oliver die Leute so erreicht wie wir uns das vorstellen, klappt das mit dem Übergang“, prophezeit Kegelmann. Schulz hat einst als Aktiver für den TV Kesselstadt gespielt.

+ Reiner Kegelmann

In Drittliga-Torschützenkönig Michael Malik (MSG Groß-Bieberau/Modau), Matthias Schwalbe (Dutenhofen/Münchholzhausen) und Daniel Wernig aus dem Zweitligateam des TV Hüttenberg haben die Hanauer bereits drei Zugänge vermeldet. Yannick Ahouansou (TSG Bürgel), Patrick Pareigis und Torwart Benedikt Müller (Oftersheim/Schwetzingen) verlassen die HSG. Für Müller rückt in Fabian Tomm der zuletzt überragende Torhüter der A-Jugend auf. In Henrik Graichen und Tarek Marschall, der bereits in der abgelaufenen Saison Erfahrung in der 3. Liga sammelte, sind zwei weitere Jugendspieler fest eingeplant. „Die Mannschaft muss sich neu sortieren, jeder Spieler muss sich neu beweisen. Vom Kader her haben wir aber eine noch stärkere Mannschaft als in der abgelaufenen Saison“, vermutet Kegelmann.

Wird die HSG nach Platz drei und trotz des Umbruchs also nun den Aufstieg in die 2. Bundesliga anstreben? Kegelmann gibt sich betont vorsichtig und nennt viele Unbekannte. Der souveräne Meister der 3. Liga Ost, der ThSV Eisenach, steigt zum Beispiel nicht direkt auf, sondern muss sich ab Samstag noch durch die Aufstiegsspiele gegen Südmeister HSG Konstanz quälen. Nicht auszuschließen, dass Eisenach in der Klasse bleibt. Aus der 2. Liga steigen in dieser Saison fünf Teams ab, Klubs wie der TV Großwallstadt, HC Elbflorenz oder EHV Aue zittern. Sie könnten in die 3. Liga Ost kommen.

Kegelmann verweist zudem drauf, dass die Verteilung der Klubs auf die vier Staffeln der 3. Liga nach geografischen Gesichtspunkten erfolgt, nicht nach Regionalverbandszugehörigkeit. Die Aufteilung erfolgt jährlich. „Da sind einfach noch zu viele Fragen offen“, sagt Kegelmann. Die eine oder andere wird sich nach einer Pause inklusive Abschlussfahrt nach Bulgarien bis zum Trainingsauftakt am 6. Juni sicher geklärt haben.

VON HOLGER APPEL