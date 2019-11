Nach viereinhalb Jahren endet Ära Cote bei den White Wings

Profibasketball in Hanau und Simon Cote, das war seit 2015 eine Symbiose. Seit Donnerstag ist sie Vergangenheit. Da wurde der Coach der White Wings darüber informiert, dass der Klub sich von ihm trennen wird.

Hanau – „Trotz aller Verdienste von Simon hat es einfach nicht mehr zusammengepasst. Wir haben uns auseinanderentwickelt und wollen neue Reizpunkte setzen“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Lübeck. Während er von Plänen und Ideen sprach, die „nicht mehr gezündet haben“, sah Cote „viele Hindernisse, die es zu überwinden galt. “ Für den Amerikaner normal in der professionellen Sportwelt. Für den Klub keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit.

Im Mai 2015 übernahm Cote den Trainerjob beim damaligen Zweitligisten (Division Pro A), führte das Team 2018 sogar erstmals in die Play-offs, ehe im Frühling der Absturz in die Drittklassigkeit erfolgte. „Die erfolgreichste Zeit im Hanauer Profibasketball ist eng mit Simon verbunden“, so Lübeck.

White Wings: Neuaufbau nach nur acht Spielen beendet

So hielt der Klub trotz des Abstiegs am Trainer fest, wollte den Neuaufbau in der Pro B zusammen angehen. Doch dieser gemeinsame Weg ist nach nur acht Spielen beendet. Vier Siege, vier Niederlagen stehen zu Buche - keine berauschende Bilanz. „Bei sechs Siegen und zwei Niederlagen wäre die Stimmung sicher eine andere gewesen“, sagt Lübeck. Doch dafür agierten die Hanauer zu unbeständig, wobei sich bestimmte Fehler und Verhaltensmuster auf dem Feld wiederholten: Zu viele Ballverluste, zu viele abgegebene Offensivrebounds. „Wir sind mit das anfälligste Team für Turnover“, erklärt Lübeck. Hinzu kommen Einbrüche wie beim jüngsten 76:90 in Frankfurt, als Hanau das dritte Viertel 9:33 verlor.

Die fehlende sportliche Konstanz ist aber nur ein Grund für die Freistellung. Bei der Ausrichtung sei man nicht mehr auf einen Nenner gekommen. Thema Ausbildung: „Wir wollten verstärkt die deutschen und lokalen Talente fördern. Daher haben wir uns auch entschieden, für Justin Hedley keinen zehnten Profi mehr zu holen“, erklärt der Geschäftsführer, wohl wissend, dass man damit ein Risiko eingehe. Eines, das Cote nicht mittragen wollte.

White Wings: Co-Trainer Michael Luprich übernimmt

Der 48-Jährige reagierte nach außen hin gefasst, betonte aber auch: „Ich habe in den letzten Jahren meine Zeit, Energie, Konzentration und mein Herz den White Wings gewidmet.“ Co-Trainer Michael Luprich wird das Team heute erstmals anleiten und in den Ligaspielen beim FC Bayern II (23. November) und gegen Würzburg (27. November) betreuen.

„Er hat jetzt das Kommando. Wenn die Spiele erfolgreich laufen, vielleicht sogar länger“, sagt Lübeck. Parallel schaue man nach Kandidaten für die Cheftrainerposition. Am liebsten erfahren und bereit, auch auf die Jugend zu setzen.

