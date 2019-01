HSG Hanau verpflichtet Linkshänder

Hanau – Handball-Drittligist HSG Hanau vermeldet die nächste Verpflichtung für die kommende Saison. Nach zwei Jahren ohne Linkshänder im Rückraum wird die HSG diese Lücke durch Matthias Schwalbe schließen.

Der 21-Jährige wechselt von der zweiten Mannschaft des Bundesligisten HSG Wetzlar, der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II, an den Main. Dabei hat sogar der zum Saisonende scheidende Trainer Patrick Beer eine Rolle gespielt. „Patrick und ich haben in den letzten Monaten immer wieder alle möglichen Optionen für einen Linkshänder durchgesprochen und verschiedene Gespräche geführt. Am Ende sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Matthias die beste Wahl ist“, sagt der Sportliche Leiter der HSG, Reiner Kegelmann.

Die Stärken des 1,85 Meter großen gelernten Industriekaufmanns liegen in der Defensive und im Angriff im Spiel Eins-gegen-Eins. „Die HSG Hanau ist ein ambitionierter Drittligist mit einem starken Kader. Ich hoffe, dass ich dort den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann“, erklärte Matthias Schwalbe, der das Handballspielen beim TSV Habitzheim erlernte. vum