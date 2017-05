Dietesheim schafft den Klassenerhalt

TV Wächtersbach steigt in die Bezirksliga A ab

+ © Sascha Eyssen Patrick Vogel, der sich hier gegen die Bürgeler Sven Nast (links) und Nils Oeste durchsetzt, steuerte drei Tore bei zum 33:28, mit dem die SG Dietesheim/Mühlheim den Klassenerhalt sicherte. Eyßen © Sascha Eyssen

Offenbach - Am letzten Spieltag sicherten sich die Handballer der SG Dietesheim/Mühlheim mit einem Auswärtssieg in Bürgel den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga Offenbach-Hanau. Der TV Wächtersbach steigt trotz eines 37:27 gegen den TSV Klein-Auheim in die A-Liga ab.