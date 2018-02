Handball: Egelsbacher knicken ein

Offenbach - Die Handballer der HSG Rodgau Nieder-Roden II sind in der Landesliga mit einem 31:24 bei der SG Egelsbach nach Pluspunkten mit dem Tabellensechsten gleichgezogen.

Die HSG Hanau II kam im Derby bei der HSG Kahl/Kleinostheim nach 27:31-Rückstand noch zum 31:31 und verpasste einen Sieg knapp. Die abstiegsgefährdeten Offenbacher Kickers unterlagen beim Tabellenführer TSV Pfungstadt deutlich.

HSG Kahl/Kleinostheim - HSG Hanau II 31:31 (16:15): Die Hanauer starteten gut ins Derby (10:5/13.), produzierten dann aber zu viele Ballverluste und ließen zu viele Chancen ungenutzt. In der 56. Minute führte Kahl 31:27. Nach einer Auszeit nahmen die Hanauer Fabian Roth (9/7) in Manndeckung, verteidigten ziemlich offensiv und glichen durch Kreisläufer Frederik Stengel 23 Sekunden vor Schluss aus. Kahl wollte unbedingt gewinnen, nahm in Unterzahl den Torwart vom Feld. Den letzten Angriff der Gastgeber vereitelte Torwart Max Gronostay, der mit langem Pass Stengel bediente, der den Ball ins leere Kahler Tor warf. Nach Ansicht der Schiedsrichter allerdings Sekundenbruchteile nach der Schlusssirene. „Ich kann nicht sagen, ob die Zeit um war oder nicht“, sagte Hanaus Trainer Norbert Wess, „mit dem letztlich leistungsgerechten Punkt kann ich aber leben.“

Spielfilm: 0:1, 2:1, 3:5, 5:10, 10:11, 10:13, 12:13, 12:15, 16:15 - 16:16, 17:18, 21:18, 21:20, 24:20, 26:24, 31:27, 31:31

Zeitstrafen: 4:2 - 7m: 8/9 - 3/4

HSG Hanau II: Gronostay (1.-20.+40.-60.), Bondkirch (20.-40.), J. Kegelmann (2/2), D. Kegelmann (2/1), Neumann (7), Niederhüfner (3), Steiner (4), Ahouansou, Siegmund (7), Kukla, Plitzko, Recker, Stengel (6)

TSV Pfungstadt - OFC Kickers 36:32 (20:14): Die Überlegenheit des Tabellenführers war klarer als das Endergebnis, in der 48. Minute führte Pfungstadt 30:19, danach gelang den Kickers noch Ergebniskosmetik. Vor allem Maximilian Damm (11) bekamen die Offenbacher nicht in den Griff. Der Rückstand auf den Viertletzten TV Glattbach ist auf fünf Punkte angewachsen.

Spielfilm: 3:0, 6:5, 8:5, 10:6, 14:9, 14:11, 17:11, 17:13, 19:13, 20:14 - 20:15, 22:15, 24:19, 30:19 (48.), 30:23, 33:24, 33:29, 34:31, 36:32

Zeitstrafen: 3:2 - 7m: 1/2 - 3/7

OFC Kickers: Rieth, F. Ritter, Wojciech (3), Langsdorf, Sauer (2/1), C. Weis (6), Erk (10/2), Epping, Aslam, P. Markovic (3), M. Ritter (2), M. Weis (3)

Bilder: HSG-Reserve gewinnt in Egelsbach Zur Fotostrecke

SG Egelsbach - HSG Rodgau Nieder-Roden II 24:31 (15:14): Die Zuschauer sahen ein wechselhaftes Spiel. Die Egelsbacher drehten einen 8:13-Rückstand (18.) mit einem 12:3-Lauf in eine 20:16-Führung (38.), gerieten dann aber mit einem 3:13-Lauf entscheidend mit 23:29 ins Hintertreffen. „Wir haben auf einmal wieder sieben, acht freie Würfe vergeben, durch die Bank von allen Positionen“, sagte SGE-Trainer Bernd Massag: „Wir sind momentan in einer schwierigen Phase. Wir haben zu viele junge Spieler, die zu schnell ihr Selbstvertrauen verlieren.“ Bei Rodgau II ragte der immer wieder gut in Szene gesetzte Sam Hoddersen mit 15 Toren – darunter sechs Siebenmeter – heraus.

Spielfilm: 0:2, 1:4, 3:7, 5:7, 5:10, 8:11, 8:13, 14:13, 15:14 - 16:14, 18:15, 20:16, 21:19, 22:22, 23:29, 24:31

Zeitstrafen: 5:6 - 7m: 4/5 - 6/6

SG Egelsbach: Hamas, Eberhardt, Pieroth, Frank, Yasli (6), Mohr (2), Sonntag (3/1), Meinelt (2), Leptich, Ti. Zecher, To. Zecher, Gärtner (7/3), Pati (1), Iserinc (3)

HSG Rodgau Nieder-Roden II: Teufel, Weiss, Mück, Assenheimer, Ruhmann, Wunderlich (6), Schultheis (5), Kiefer, Mulligan (2), Moll, Annasar (1), Knaf, Jäger (2), Hoddersen (15/6) ( mos)