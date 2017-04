Handball-Landesliga Süd: Egelsbach mit Kampfgeist zum Ligaerhalt

Offenbach - Einen Spieltag vor Saisonende feierten die Handballer der SG Egelsbach nun auch offiziell den sicheren Klassenerhalt in der Landesliga Süd. Die HSG Hanau II steht kurz vor der Vize-Meisterschaft hinter dem Ligaprimus Rot-Weiß Babenhausen.

HSG Rodgau Nieder-Roden – SG Rot-Weiß Babenhausen 30:31 (16:18)

Trotz einer guten Leistung hatten die Gastgeber knapp das Nachsehen gegen den Meister. „Vor allem in der zweiten Halbzeit habe ich ein gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen“, lobte HSG-Trainer John Meincke. Auch Löwen-Trainer Oliver Schulz hatte ein besonderes Lob für sein Team übrig. „Hut ab vor der Moral. Die Saison ist eigentlich gelaufen, dennoch lassen die Jungs sich selbst von einem so hohen Rückstand nicht unterkriegen“, sprach Schulz den Vier-Tore-Rückstand 14 Minuten vor Spielschluss an. Gerade an Babenhausens Torhüter Dominik Goder scheiterten die Nieder-Rodener in der Schlussphase oftmals. „Er hat ihnen am Ende den Sieg geholt. Ich denke, einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, fügte Meincke an.

Spielfilm: 0:1, 4:2, 6:7, 9:11, 12:12, 14:13, 16:18 - 21:20, 26:22, 28:25, 30:31 - Zeitstrafen: 0:1 - 7m: 2/2 - 3/4

Nieder-Roden II: Weindorf, Weiß; Schopper (2), Hoddersen (9/2), Ruhmann, Moll, Probanowski, von der Au (3), Schultheis (2), Hain (4), Kiefer, Meincke (1), Annasar, Seitel (9)

Babenhausen: Goder, Hildebrandt; Brandt (6), Geist (2), Horikawa (1), Grimm, Kirchherr (3), Hollnack (10), Geissler, Sillari (1), Toscano (4/3), Rodrigues da Silva (1), Ratley (1), Lehmberg (2)

HSG Hanau II – TV Gelnhausen II 31:30 (15:13)

In einem starken Spiel mit hoher Intensität und großem Einsatz setzten sich die Hanauer letzten Endes verdient gegen die Gelnhausener durch, die momentan den ersten Abstiegsplatz belegen. Ab Mitte der ersten Hälfte war die HSG meist in Führung, verpasste es im zweiten Durchgang, sich abzusetzen. „So konnte Gelnhausen kurz vor dem Ende nochmal ausgleichen“, meinte Jörn Schmitz, Betreuer des Tabellenzweiten und ergänzte: „Am Ende waren wir einen Tick besser und haben verdient gewonnen.“

Spielfilm: 0:1, 3:2, 4:6, 7:8, 10:9, 10:11, 15:13 - 18:16, 25:22, 26:25, 29:27, 31:30 - Zeitstrafen: 5:6 - 7m: 5/5 - 8/8

Hanau II: Heuser, Schwenckner; J. Kegelmann (7/5), Staab, D. Kegelmann (4), Popiolek (3), Stengel (1), Ahouansou (1), Niederhüfner (3), Eisenhuth (3), Steiner (6), Just (2), Plitzko (1), Seidenspinner

HSG Stockstadt/Mainaschaff – SG Egelsbach 27:30 (12:17)

Mit dem Sieg beim Tabellenschlusslicht räumten die Egelsbacher auch die letzten Zweifel am Klassenerhalt beiseite und feierten den sicheren Ligaverbleib. „Ich bin überglücklich“, freute sich Trainer Sadri Syla gemeinsam mit seiner Mannschaft über den Erfolg. Spielerisch fand die Partie nicht auf einem hohen Niveau statt, schlussendlich entschieden die Egelsbacher mit ihrem Kampfgeist die Partie – nachdem sie kurz vor Schluss eine komfortable Führung aus der Hand gegeben hatten. Allerdings wollte Syla auch den Gastgebern den Kampfgeist nicht absprechen: „Die haben kämpferisch alles gegeben.“ (lahe)

Spielfilm: 2:1, 3:4, 5:9, 10:16, 12:17 - 16:21, 21:21, 22:26, 27:28, 27:30

Zeitstrafen: 5:5 - 7m: 5/6 - 6/8

Egelsbach: Eberhardt, Bär; Himmel, Frank, Syla, Sonntag (7), Pasincevs (5), Meinelt (1), Leptich (2), Zecher, Hupfer (4/1), Gärtner (8/5), Brandscheidt (3), Möllenhecker

