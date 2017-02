38:30 bringt Ruhe und Sicherheit

Offenbach - Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Oliver Lücke ließen es die Handballer der TSG Bürgel in der Oberliga Hessen so richtig krachen und besiegten die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden mit 38:30 (18:19).

Zufrieden war Lücke allerdings nur mit der zweiten Hälfte. „Zur Pause war ich froh, dass wir noch im Spiel waren“, meinte der TSG-Trainer, „wir waren in der ersten Hälfte in der Abwehr nicht präsent, haben im Angriff zu viele freie Bälle verworfen und technische Fehler gemacht.“ Dennoch reichten die Offensiv-Qualitäten der Offenbacher, um mit nur einem Tor Rückstand in die Pause zu gehen.

Nach dem Wechsel setzten die Hausherren die Vorgaben besser um. „Wir trainieren sehr viel Abwehr“, sagte Lücke. Das Resultat sahen die Offenbacher Fans erneut in der zweiten Hälfte: Nach nur neun Gegentoren in Abschnitt zwei in vergangenen Woche in Griesheim, ließ Bürgel gegen die Landeshauptstädter nur noch elf Gegentreffer zu. „Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der Sieg bringt uns Ruhe und Sicherheit, wir sind auf einem guten Weg. Und ich habe hier viel Spaß“, meinte Lücke. Vor allem in der zweiten Hälfte gegen Wiesbaden, die Bürgel mit einem 6:0-Lauf beendete. (leo)

Archivfotos

TSG Bürgel siegt gegen FSG Dieburg/Groß-Zimmern: Fotos Zur Fotostrecke

Spielfilm: 3:5 (7.), 6:7 (10.), 8:7 (13.), 10:13 (18.), 15:15 (24.), 15:18 (26.), 18:19 - 20:22 (36.), 24:24 (41.), 26:24 (44.), 30:29 (48.), 32:29 (52.), 32:30 (52.(, 38:30

Zeitstrafen: 8:6 - 7m: 4/4 - 3/4

TSG Bürgel: Hoppenstaedt, Gezer; Kaiser, Gotta (4), Nastos (2), Rivic (7), Müller (3), Hofmann (9), Lenort (9/4), Cohen (3), Steinheimer, Lehmann (1), Zahn (nicht eingesetzt).

Rubriklistenbild: © dpa