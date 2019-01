Handschlag verweigert: Wie geht es mit Ringer-Trio weiter? 

Hanau – Wie verfährt die RWG Hanau/Erlensee mit den drei Ringern, die sich im letzten Saisonkampf kurz vor Weihnachten aus religiösen Gründen nicht von der Kampfrichterin berühren lassen wollten? Die Antwort darauf mag die Wettkampfgemeinschaft aus AC Eiche Hanau und RC Erlensee derzeit nicht geben.

Am Freitagabend soll es eine Besprechung gegeben haben, bei der die RWG über die Zukunft der drei (noch bis Ende Juli gesperrten und für die neue Mannschaftssaison damit wieder startberechtigten) Athleten beraten wollte. Zum Ergebnis und zum künftigen Umgang mit dem Trio wollte Anton Albert, Vorsitzender des RC Erlensee, keine Stellung beziehen: „Wir haben beschlossen, zu dem Thema nichts mehr zu sagen.“

Hintergrund ist offenbar die Verärgerung der in der Integrations- und Jugendarbeit sehr aktiven RWG zumindest über manche Medien. Diese würden sich normalerweise kaum mit dem Ringen und der Vereinsarbeit in Hanau und Erlensee auseinandersetzen, tauchten bei Vorkommnissen wie jenem mit den drei RWG-Ringern aber plötzlich in die Berichterstattung ein. Das sei schon so gewesen, als dem olympischen Ringen das Aus gedroht habe.

Anton wollte in seinem Pauschalurteil nicht zwischen „Gelegenheitsberichterstattern“ und kontinuierlich übers Ringen berichtenden Medien differenzieren. Und so bleibt die Frage, ob das Trio weiter für die RWG kämpfen oder die Zusammenarbeit beendet wird, unbeantwortet. Anton bestätigte aber, dass die drei Ringer zuletzt „nicht mehr aufgetaucht“ seien. (jd)