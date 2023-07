Hessentitel für Boxtalent Cecilia Rüll aus Offenbach: „Wahnsinn“

Von: Christian Düncher

U14-Hessenmeisterin: Cecilia Rüll vom Boxcamp Kickers Offenbach.

Cecilia Rüll vom Boxcamp Kickers Offenbach sorgt weiter für Furore. Wenige Wochen nach Platz zwei bei der deutschen Meisterschaft der U14 gewann die Zwölfjährige den Landestitel ihrer Altersklasse im Limit bis 64 Kilo. Ihr Trainer Michael Cinqueoncie vergleicht sie bereits mit Regina Halmich.

Offenbach – Michael Cinqueoncie hat im Boxsport bereits einiges erlebt. Sein jüngster Schützling bringt aber sogar den erfahrenen Trainer zum Staunen. „Ich bin absolut geflasht, das ist sensationell“, sagte er über Cecilia Rüll. Die Zwölfjährige vom Boxcamp Kickers Offenbach war erst vor wenigen Wochen deutsche Vizemeisterin der U14 geworden. Nun hat sie sich den Hessentitel in der Klasse bis 64 Kilo geholt. Im entscheidenden Duell setzte sich der Blondschopf gegen die deutsche Vizemeisterin der U15, Jolien Herzog aus Kassel, durch.

„Die Box-Stadt Offenbach hat einen neuen Champion“, freute sich Michael Cinqueoncie, dessen Sohn Luca sechsfacher Junioren-Weltmeister im Halbschwergewicht ist. Rüll traut er eine ähnliche Karriere zu. „Sie wandelt auf den Spuren von Regina Halmich“, sagte ihr Trainer mit Blick auf die einstige Weltmeisterin. Erst vor wenigen Wochen hatte er sie als „die deutsche Box-Hoffnung“ bezeichnet.

Rülls Entwicklung ist in der Tat beeindruckend. Vergangenes Jahr hatte sie gegen Herzog noch verloren. „Wir haben weiter trainiert, die Schwächen der Gegnerin analysiert und Cecilia eingestellt. Sie hat zu 100 Prozent umgesetzt, was ich ihr gesagt hatte“, lobte Cinqueoncie und kam gar nicht mehr aus dem Staunen heraus: „Es ist erstaunlich, was dieses Mädel geleistet und wie sie gefightet hat. Die Kleine ist einfach sensationell. Wahnsinn.“

