TSV Heusenstamm glaubt an ihre Chance

Offenbach - Spannung herrscht im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Kreisoberliga Offenbach. Fünf Teams streiten sich derzeit um zwei rettende Plätze, bis zum Saisonende stehen noch acht direkte Duelle der Teams auf dem Spielplan.

Am Ostermontag (15 Uhr) erwartet Schlusslicht TSV Heusenstamm (9 Punkte) die SG Götzenhain (16), die auf dem Relegationsplatz liegt. Auch die JSK Rodgau II (9), die am Donnerstag mit der 1:7-Klatsche im vorgezogenen Spiel gegen die SG Egelsbach einen bitteren Rückschlag kassierte, und die TuS Klein-Welzheim (16) sind in den Abstiegskampf eingebunden. Die SG Wiking (20) hat sich dagegen durch die Erfolge in den vergangenen Wochen etwas Luft verschafft.

„Wir haben nur eine kleine Außenseiterchance auf den Klassenerhalt, aber es ist nicht unmöglich“, sagt Trainer Sascha Höhn von der TSV Heusenstamm: „Wir spielen noch gegen alle direkten Konkurrenten. Doch wir müssen gegen Götzenhain mit dem Punkten anfangen. Auch wenn derzeit die personelle Situation auch bedingt durch die beiden Platzverweise vom vergangenen Spiel in Zeppelinheim angespannt ist, werden wir auf Sieg spielen.“ Tarek El Aammari und Perparim Sadikaj sind gesperrt.

Wichtig werden könnte auch der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit am Rundenende über die Platzierung entscheidet. Das Hinspiel haben die Götzenhainer mit 1:0 knapp gewonnen. „Wir spielen mit drei talentierten, jedoch noch unerfahrenen A-Jugendlichen“, so Höhn weiter: „Sie müssen sich noch an den Abstiegskampf gewöhnen, aber das Team macht Fortschritte.“

Auf Götzenhainer Seite hat Adam Schindel vor zehn Tagen den Trainerposten übernommen, im ersten Spiel unter seiner Regie gegen die SG Wiking gab es eine 0:2-Heimniederlage. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns“, sagt Schindel und spricht die schwache Offensive seiner Mannschaft an. Die Götzenhainer haben in 23 Spielen nur 20 Treffer erzielt, die wenigsten der Liga. Der schwächste Angriff trifft nun auf die schlechteste Abwehr, die TSV Heusenstamm hat bereits 106 Gegentreffer kassiert.

Bilder: Wiking gewinnt gegen TSV Heusenstamm Zur Fotostrecke

Der JSK Rodgau II hat nach dem 1:7 gegen die zehntplatzierte SG Egelsbach sechs Spiele vor dem Rundenende mindestens sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz (die Konkurrenz darf noch ein Spiel mehr absolvieren). Wenn der ersten Mannschaft des Jügesheimer Sport- und Kulturvereins der Aufstieg in die Verbandsliga gelingt, ist für die nächste Saison ein Drei-Klassen-Unterschied zwischen erster und zweiter Mannschaft des JSK wahrscheinlich.

„Zu Beginn hatte Rodgau zwei Chancen, doch danach sind wir ins Spiel gekommen“, sagte Egelsbachs Co-Trainer Peter Schwan: „Und nach dem 3:0 nach 35 Minuten war die Partie gelaufen.“

JSK Rodgau II: Rode; Laout, Binder, Heegen, Peretzki, Goede, Bayraktaroglu, Thomas, Barth, Kiefer, Murach (Friedrichs, Militello, Wojnarski)

SG Egelsbach: Beck; Bargu, Süss, Schneider, Konrad, Riemer, Kalzu, Handke, Walter, Delibudak, Prugovecki (Noll, Reintjes, Müller)

Tore: 0:1 Kalzu (10.), 0:2 Delibudak (18.), 0:3 Kalzu (35.), 0:4 Bargu (66.), 0:5 Reintjes (83.), 0:6 Kalzu (87.), 1:6 Friedrichs (87.), 1:7 Riemer (90.) (rjr)

