Vor Derby in Frankfurt gehen „Füchsen“ die Stürmer aus (Symbolbild)

Für den Nachbarn ist es zweifelsohne eine Schwächung, aber bei Mikey Ferraris löst das keineswegs Euphorie aus. „Ehrlicherweise muss man sagen, dass sie viel Qualität im Kader haben.

Heusenstamm – Marco Deichmann zum Beispiel ist ebenfalls ein fantastischer Spielmacher“, sagt der Trainer des Rugby-Erstligisten RK Heusenstamm vor dem Derby beim SC Frankfurt 1880 (Samstag, 14 Uhr) angesichts der Abgangs von Raynor Parkinson. Der deutsche Nationalspieler mit südafrikanischem Pass hat die 80er letzte Woche verlassen und sich dem französischen Zweitligisten Narbonne angeschlossen. Frankfurt verliert damit nicht nur seinen Kickspezialisten, sondern auch einen Leistungsträger aus der Hintermannschaft.

„Auch ohne ihn werden sie weiter gefährlich sein“, sagt Ferraris, der einst selbst beim SC 1880 spielte und dort nun mit seinem Team klarer Außenseiter ist. Während der RKH nach zwei Spielen noch auf den ersten Punktgewinn wartet, führt Titelverteidiger Frankfurt die Tabelle der Süd/West-Gruppe mit maximaler Punktzahl an. Erschwerend kommt hinzu, dass die Heusenstammer „Füchse“ weiterhin Personalsorgen haben.

Rugby: Den Füchsen fehlen die Stürmer

„Unser Kader fürs Spiel ist zwar anständig, aber wir haben in der ersten Sturmreihe etwas zu kämpfen“, berichtet Ferraris. Benjamin Polheim (Knöchelverletzung) ist noch nicht fit, der Einsatz von Markus Otterbein ist fraglich und Gino Gennaro wird in diesem Jahr wohl nicht mehr spielen. Gennaro, der sich kürzlich die Schulter ausgekugelt hatte, könnte zwar in ein paar Wochen wieder spielen, aber die Gefahr einer abermaligen Verletzung wäre dann noch zu groß. „Wir sind ein Amateurverein. Die Jungs müssen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Bei uns ist Rugby ein Hobby, kein Beruf“, stellt Ferraris klar.

Die Mannschaft habe unter der Woche gut trainiert, betont der Südafrikaner. „Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen sich auf das konzentrieren, was sie können, alles andere ignorieren und positiv bleiben.“ Das gilt auch für Zugang Joshua Beaufort, der gegen seinen Ex-Klub besonders motiviert ist. „Er macht viele Dinge sehr gut, ist aber noch jung und muss noch lernen. Jedes Spiel hilft ihm dabei“, sagt Ferraris.