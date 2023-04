Heusenstammer Hees doch bei der Challenger Series

Mittendrin: Leon Hees vom RK Heusenstamm (links) kämpft mit Deutschland um den Aufstieg in die World Sevens Series © Jan Perlich

Die Siebener-Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) nimmt den nächsten Anlauf, um sich für die World Series zu qualifizieren. Auch ein Spieler des RK Heusenstamm ist kurzfristig dabei. Derweil wird im Juli ein EM-Turnier in Deutschland stattfinden.

Offenbach – Leon Hees vom RK Heusenstamm ist kurzfristig doch mit der Siebener-Auswahl des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) zur Challenger Series nach Südafrika gereist. Der 30-Jährige hatte zunächst lediglich auf Abruf gestanden. Weil Howard Packman aber aus privaten Gründen ausfiel, wurde Hees nachnominiert.

Für die DRV-Auswahl geht es um den lange ersehnten Aufstieg in die World Series. In Stellenbosch finden zunächst zwei dreitägige Turniere (20. bis 22. April und 28. bis 30. April) statt. Der Gesamtsieger trifft in der Relegation auf die drei letzten Teams der World Series. Dieses Quartett spielt dann Mitte Mai im Rahmen der London Sevens einen Startplatz für kommende Saison aus. Bislang war Deutschland lediglich ein paar Mal als Gast auf der World Series dabei. So wird es auch bei den France Sevens in Toulouse (12. bis 14. Mai) sein. Da dieses Turnier jedoch nur eine Woche vor den London Sevens stattfindet, werden einige aktuelle Stammkräfte wohl eine Pause erhalten. Das könnte eine Chance für Sam Rainger (RK Heusenstamm) sein, der nach Verletzung aktuell der Reserve angehört.

Unterdessen teilte der DRV mit, dass das entscheidende Turnier der Siebener-EM (Rugby Europe 7s Championship Series) in diesem Jahr in Hamburg ausgetragen wird. Vom 7. bis 9. Juli spielen demnach die jeweils besten zwölf europäischen Teams der Männer und Frauen ihre Kontinentaltitel im Sportpark Steinwiesenweg aus. Bei den Männern werden neben dem deutschen „Wolfpack“, das erneut zum Kreis der Titelkandidaten zählt, auch Vorjahressieger Spanien, Frankreich, Irland, Großbritannien, Belgien, Italien, Portugal, Georgien, Rumänien, Litauen und Tschechien antreten. Bei den Frauen versuchen neben Deutschland auch Irland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Rumänien, Schweden, Tschechien und Portugal, den amtierenden Europameisterinnen aus Polen den Titel abzujagen.

DRV-Präsident Harald Hees (Heusenstamm) zeigte sich sehr erfreut über die Entscheidung des Kontinentalverbandes Rugby Europe, die Veranstaltung in der Hansestadt stattfinden zu lassen: „Ich denke, wir haben nun mit der Ausrichtung mindestens eines EM-Turniers in Hamburg die Chance, nicht nur in Hamburg, sondern deutschlandweit neue positive Impulse zu setzen, um unseren Sport weiter nach vorn entwickeln zu können. Zudem freuen wir uns außerordentlich, unseren deutschen Rugby-Fans unsere beiden 7er-Nationalteams mal wieder auf deutschem Boden präsentieren zu können. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Rugby Europe, Deutschland und insbesondere Hamburg als Standort für ein solches Turnier zu etablieren.“

