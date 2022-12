Heusenstammer träumt von Grand-Slam-Turnier

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

Hoffnungsträger aus Heusenstamm: Der für den TC Rot-Weiß Sprendlingen spielende Vincent Marysko (16) gilt als eines der größten Tennis-Talente der Region. © imago

Der erst 16-jährige Vincent Marysko aus Heusenstamm will bei den hessischen Hallentennis-Meisterschaften der Herren viel lernen, aber auch weit kommen. Darüber hinaus hat er nicht nur mit dem TC Rot-Weiß Sprendlingen einiges vor, wie er im Interview berichtet.

Heusenstamm – Bereits zum vierten Mal in seiner noch jungen Karriere startet der erst 16-jährige Vincent Marysko bei den hessischen Tennis-Meisterschaften der Herren auf der Rosenhöhe. Im Einzel, denn Doppel werden keine ausgespielt. Geboren in Aschaffenburg, lebt der Gymnasiast seit seinem vierten Lebensjahr mit seinen Eltern und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder in Heusenstamm.

Das Tennisspielen erlernte er mit knapp sechs Jahren beim SC Steinberg. Außerdem war er für den Offenbacher TC aktiv und spielt seit rund drei Jahren beim TC Rot-Weiß Sprendlingen. Nicht nur in der Junioren-Hessenliga, sondern auch in der ersten (Hessenliga) und zweiten (Verbandsliga) Herren-Mannschaft.

Vincent, mit welchen Erwartungen starten Sie bei diesen Titelkämpfen?

Vor allem habe ich hier die Möglichkeit, gegen Herren zu spielen, die besten in der Region. Das Herren-Tennis ist etwas ganz anderes. Ich kann hier viel lernen und möchte so viele Matches wie möglich bestreiten. Aber ich mache mir keinen Druck.

Was können Sie denn lernen?

Die Herren sind mental viel reifer, gehen ganz anders an die Spiele heran als die Gegner im Juniorenbereich. Spielerisch sind sie viel stärker, taktisch ist das für mich eine ganz andere Herangehensweise.

Und was können Sie realistisch gesehen erreichen?

Es kommt natürlich auf die Auslosung an und folglich die Gegner, gegen die ich spielen werde. Aber ich kann durchaus die ersten beiden Runden überstehen. Wie gesagt, ich mache mir da keinen Druck, ich will einfach nur erfolgreich meinen Stiefel herunterspielen.

Wo sehen Sie Ihre Stärken?

In meinem offensiven Spiel. Ich habe zudem einen guten Aufschlag, der kommt mir auch in der Halle entgegen. Ich bin recht groß (Anm. der Redaktion: 1,93 Meter), das spiegelt meine Stärken wider.

Welche Erwartungen haben Sie für die Zukunft?

Ich möchte so gut wie möglich spielen und abschneiden. Allerdings setze ich mir kein Ziel, was das Weltranglisten-Ranking angeht. Das ist wackelig, weil man sich immer verletzen kann.

Aber Sie können sich vorstellen, professionell Tennis zu spielen?

Ja, das ist ein Traum, einmal bei einem großen Turnier wie bei einem Grand Slam zu spielen.

Als Schüler haben Sie auch den Schulabschluss im Visier. Und darüber hinaus, außer Tennis?

Ich denke über die verschiedenen Optionen nach, das hat sicherlich mit dem Tennis zu tun, weil es mit dem Sport auch schnell vorbei sein kann. Ich interessiere mich für den menschlichen Körper, daher ist etwas in Richtung Medizin denkbar. College-Tennis in den USA wäre eine weitere Möglichkeit. Auf keinen Fall möchte ich das Tennis abschreiben. Aber ich halte mir den akademischen Weg offen, als Absicherung sozusagen.

Welche Hobbys haben Sie noch?

Ich spiele seit meinem vierten Lebensjahr Klavier. Ich habe viele kleinere Hobbys, die mir helfen, vom Tennis abzuschalten. Beim Tennis ist der Druck sehr groß. Hauptsächlich der, den man sich selbst macht, da Tennis ein Einzelsport ist. Beim Klavierspielen kann ich entspannen.

Das Gespräch führte Patrick Leonhardt