Hock nicht mehr Trainer bei DJK Sparta Bürgel

Laufduell in Nieder-Roden. Luis Friedrich (links) verlor mit der SGN gegen die Reserve der Offenbacher Kickers mit Okan Savas. © eyßen

DJK Sparta Bürgel verliert beim 1:7 gegen Erlensee II nicht nur Punkte, sondern auch den Trainer. Die SVG Steinheim präsentiert einen hochkarätigen Zugang.

Offenbach - Drei Spieltage sind in der Fußball-Gruppenliga Frankfurt Ost absolviert und schon geht es bei DJK Sparta Bürgel drunter und drüber. Gegen den 1. FC Erlensee II setzte es erneut eine hohe Niederlage (1:7), nach der Bürgels Trainer Andreas Hock seinen Rücktritt quittierte. „Wir haben uns im beidseitigen Einvernehmen getrennt“, interpretierte Abteilungsleiter Olaf Happel den Sachverhalt etwas anders. Im einzigen Offenbacher Kreisduell gewann die zweite Mannschaft des OFC dank vier Treffern von Oliver Kovacic mit 4:2 bei der SG Nieder-Roden. Während die Rodgauer vorerst ohne Punkte bleiben, freute sich die OFC-Reserve über den ersten Saisonsieg. Immerhin einen Zähler ergatterte der SVG Steinheim beim FC Gelnhausen. In Marcus Weinhardt präsentierte der SVG einen namhaften Neuzugang.

FC Gelnhausen - SVG Steinheim 0:0 (0:0). Der SVG Steinheim überraschte im Auswärtsspiel beim FC Gelnhausen, das schlussendlich torlos endete, mit einem neuen Gesicht. Unter der Woche verpflichtete der SVG den ehemaligen Junioren-Nationalspieler Marcus Weinhardt (ehemals Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98) vom Verbandsligisten FCA Darmstadt. „Das ist eine Art Königstransfer, schließlich hat er im Seniorenbereich für den FSV Frankfurt in der Regionalliga gespielt“, berichtete Steinheims Abteilungsleiter Bernd Hartmann. Der Offensivspieler hat jedoch noch Trainingsrückstand und kam in Gelnhausen daher nur zu einem Kurzeinsatz. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Die Gäste verzeichneten durch Yves Böttler und Pio Busch in der ersten Halbzeit jeweils gute Torchancen. In der zweiten Halbzeit hatte Böttler noch einmal die Führung auf dem Fuß. Auf der Gegenseite verhinderte Steinheims Torhüter Kai Lopez bei einer Topchance von Patrick Kalis ein mögliches Gegentor (71.). „Das Spiel war ausgeglichen, das Ergebnis war okay“, meinte Bernd Hartmann abschließend.

Steinheim: Lopez - Hartmann (71. Ölmez), Njie, Camara, Lundy, Gürbüz (87. Saniyeoglu), Rachor (78. Weinhardt), Rama (64. Geisler), C. Busch, P. Busch, Böttler

SG Nieder-Roden - Kickers Offenbach II 2:4 (2:2). Oliver Kovacic war mit vier Treffern der herausragende Akteur im Offenbacher Kreisderby. Der 4:2-Sieg der Kickers-Reserve war am Ende verdient, doch laut SGN-Sprecher Matthias Dries wäre mit etwas mehr Konzentration mehr für die Gastgeber drin gewesen. „Ich fand den VfR Kesselstadt am vergangenen Mittwoch stärker“, zog Dries den Vergleich zum zurückliegenden Heimspiel. Die weiter punktlose Truppe von Trainer Antonio Capriglione bot dem Favoriten speziell in der ersten Hälfte ordentlich Paroli und drehte den frühen Rückstand durch Treffer von Nebojscha Nikolov und Volkan Sungun (Foulelfmeter) sogar in eine Führung um. Kovacic glich kurz vor der Pause aus. In der 55. Minute parierte SGN-Torsteher Luca Bartke einen Strafstoß von Kovacic, der allerdings im Nachsetzen die Kugel ins Netz schoss. Nach dem 2:3 kontrollierte der OFC das Geschehen, doch die Hausherren gaben nicht auf. Nach dem vierten Treffer von Kovacic waren die Hoffnungen auf den ersten Saisonpunkt aber dahin. „Immerhin haben wir gezeigt, dass wir mithalten können“, hob Matthias Dries einen positiven Aspekt hervor.

Nieder-Roden: Bartke - Jung, Ternay (76. Holzschneider), Völker, Schwarz (46. Schwäbe), Naouassi, Mannweiler (61. Firantello), Koser (80. Erb), Friedrichs (67. Leili), Nikolov, Sungun

Offenbach II: Jonetzko - Toutoukpe, Erdem (84. Ljubicic), Cvrlje, Mühlig, Mrvelj, Savas, Alessandro (90. Pamuk), Veh, Kovacic, Seker (82. Youssouf)

Tore: 0:1 Kovacic (19./FE), 1:1 Nikolov (29.), 2:1 Sungun (33./FE), 2:2, 2:3 und 2:4 Kovacic (44./55./89.)

DJK Sparta Bürgel - 1. FC Erlensee II 1:7 (1:4). Schwere Zeiten durchlebt derzeit DJK Sparta Bürgel. Auch gegen Spitzenreiter 1. FC Erlensee II setzte es eine haushohe Niederlage. Nach dem 1:7 warf Trainer Andreas Hock die Brocken hin. „Fußball soll Spaß machen, doch den habe ich längst verloren. Bei Sparta Bürgel liegt vieles im Argen und in meinen Augen ist keine Besserung in Sicht.“ Dass Hock gegen die Hessenliga-Reserve zwei gelernte Torhüter als Feldspieler aufbieten musste, deutete schon an, dass das Fass kurz vor dem Überlaufen ist. Die Gäste freuten sich indes über den dritten Saisonsieg in Folge und das Verteidigen des Spitzenrangs. Bürgel fand zunächst gut uns Spiel und ging durch Prince Ofili in Führung. Erik Reutter ließ aber nur wenig später das 1:1 folgen. Die Gäste gingen durch einen von Kapitän Philipp Müller verwandelten Foulelfmeter in Führung. Müller schoss kurz darauf zwei weitere Treffer – Bürgel war letztlich chancenlos.

Und wie geht es bei Sparta Bürgel weiter? Abteilungsleiter Olaf Happel und der mit einer Trainerlizenz ausgestattete Spieler Sayed Hashimi übernehmen interimsweise die Trainingsleitung. „Es werden auch noch neue Spieler dazukommen“, verriet Happel, ohne jedoch bereits Namen nennen zu wollen. (Frank Schneider)

Bürgel: Wojudy - Hashimi, Da Silva (46. Grüger), Fiat (28. Mac Leod), Ofili, Rubio, Ramaki, Djordjevic, Hock (75. Elbaouti), Weidner, Ion

Tore: 1:0 Ofili (13.), 1:1 Reutter (15.), 1:2, 1:3 und 1:4 Müller (23., FE/25.32.), 1:5 Traxel (50.), 1:6 Pollak (60.), 1:7 A. Diallo (61.)