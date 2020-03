Nach Ende der Handball-Saison: Hoffnungsschimmer für HSG Preagberg

Die Handball-Saison ist wegen des Coronavirus beendet. Die Spielgemeinschaft aus Großauheim und Großkrotzenburg will sich mit Zwangsabstieg nicht abfinden.

Coronavirus beendet Handball-Saison

Bedeutet Abstieg für die HSG Preagberg

Es bleibt ein Hoffnungsschimmer

Hanau – Im Handball-Amateurbereich ist die Saison beendet - das hat der Hessische Handballverband (HHV) Ende vergangener Woche verkündet und alle aktuellen Tabellen zu Abschlusstabellen erklärt, nach der sich Auf- und Abstieg entscheiden.

Während einige Vereine dadurch über die vorzeitige Meisterschaft jubeln konnten, schauten andere in die Röhre - so wie die erste Männermannschaft der HSG Preagberg, die nach ersten Meldungen den Gang in die Bezirksliga A antreten müsste. Doch hierbei scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Abstieg nach Ende der Handball-Saison: Horrorszenario für Spielgemeinschaft

Es wäre für die 2015 gegründete Spielgemeinschaft aus TS Großauheim und TV Großkrotzenburg ein absolutes Horrorszenario: Nach nur einer Saison in der Bezirksoberliga die direkte Rückkehr in die Bezirksliga A, weil zum sicheren Ufer gerade einmal zwei Zähler fehlen. Besonders ärgerlich wäre der Abstieg deshalb, weil die HSG zwei Spiele weniger absolviert hat als die Konkurrenz und durch das vorzeitige Saisonende keine Chance mehr bekommt, diese Spiele nachzuholen.

„Wegen Corona die Saison abzubrechen, diese Entscheidung unterstützen wir voll und ganz“, stellen Sascha Möhwald und Michael Börner von der HSG Preagberg klar, „aber laut Artikel 52 der Spielordnung sollen die Auf- und Absteiger nach sportlichen Gesichtspunkten bestimmt werden - und in unseren Augen sind die nicht gegeben, wenn ein Team weniger Spiele absolviert hat als seine direkten Konkurrenten.“

Ende der Handball-Saison: Mit Abstieg nicht abfinden

Mit dem möglichen Abstieg wollen sich die Preagberger daher nicht abfinden, schließlich träfe es sie gleich doppelt: Würde ihre erste Mannschaft absteigen, könnte die zweite nicht in die Bezirksliga A aufsteigen. „Das durchkreuzt natürlich unseren Entwicklungsplan“, so Möhwald, zumal es auch für Spieler einen Unterschied ausmache, in welchen Ligen ihr Team antrete - und diese sich möglicherweise anderweitig umsähen, sollte die HSG wirklich absteigen.

Auch für die Talente, die sich unlängst über die Meisterschaft in der hessischen A-Jugend freuen konnten, wäre ein Bezirksoberligist eine deutlich attraktivere Adresse als erste Station im Aktivenbereich. „Ich bin mir zwar sicher, dass unsere Jungs wissen, was sie an Preagberg haben“, meint Möhwald, „aber sie bekommen selbstverständlich Offerten von anderen Vereinen.“ Die Preagberger Verantwortlichen sehen durch die Entscheidung des HHV ihre jahrelange Aufbauarbeit im Jugendbereich in Gefahr.

Abstieg nach Ende der Handball-Saison: Wunsch nach Flexibilität

„Selbstverständlich ist das gerade eine Situation, die es zuvor noch nicht gab, und wir wollen auch niemandem den Schwarzen Peter zuschieben“, versichert Börner, „aber die Saison dauert noch bis zum 30. Juni, da hätte man sich mit der Entscheidung noch Zeit lassen können.“ In der jetzigen Form sei der Beschluss von Preagberg jedenfalls nicht zu akzeptieren: „Wir werden uns mit allen Mitteln dagegen wehren“, versichern Möhwald und Börner unisono.

Die beiden Preagberger wünschen sich von Seiten des HHV in den kommenden Wochen Flexibilität und Gesprächsbereitschaft. „Der Verband muss den Dialog mit den Vereinen suchen“, fordert Börner, „vielleicht gibt es auch Mannschaften, die von sich aus eine Liga tiefer antreten wollen.“ Außerdem seien kreative Lösungen gefragt, vorstellbar wäre für Preagberg, dass die Ligen aufgestockt werden.#

Abstieg nach Ende der Handball-Saison: Hoffnungsschimmer

Indes zeichnen sich für die HSG zbereits mehrere Hoffnungsschimmer ab: Einerseits hängt das Schicksal des Klubs direkt davon ab, ob der TV Kirchzell den Klassenerhalt in der 3. Liga Mitte schafft - dort pausiert die Saison nur. Aktuell steht der TVK auf einem Abstiegsplatz, könnte sich aber in den verbleibenden Spielen oder in der Relegation noch retten, und in diesem Fall bliebe die fatale Kettenreaktion aus, die auch Preagberg zum Abstieg zwingen würde. Wie es in der 3. Liga weitergeht, ob die Saison dort überhaupt fortgesetzt und wie sie letztlich gewertet wird, steht aber noch in den Sternen.

Von Verbandsseite sieht es ebenfalls so aus, als könnte Preagberg auf einen Verbleib in der Bezirksoberliga hoffen. „Es hängt viel davon ab, was auf DHB-Ebene entschieden wird“, erklärt Manfred Leber, Vorsitzender des Handball-Bezirks und Beisitzer im Präsidium des HHV, „und da wird so schnell keine Entscheidung fallen. Es gibt aber die unterschiedlichsten Gedankenspiele, wir müssen einfach abwarten, was sich da ergibt.“

Von Robert Giese